娛樂／「 芙莉歐莎」賣不動 好萊塢頭痛

「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」主演安雅泰勒喬伊（右）和克里斯漢斯沃（左）出席各大宣傳活動。（取材自IMDb）

華納強片「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」（Furiosa: A Mad Max Saga，又譯「瘋狂的麥克斯：狂暴女神」）和索尼 發行的「加菲貓：農場大冒險」（The Garfield Movie，又譯「加菲貓家族」）兩部大片都選在國殤日假期首映，結果「芙莉歐莎」以2550萬美元拿下當周末冠軍，「加菲貓：農場大冒險」則以2477萬美元屈居第二位。

近30年國殤日最差表現

合併國殤日假期周一的表現，「芙莉歐莎」在美票房3234萬；「加菲貓」3125萬，如果不考慮票價上漲的話，在歷史同期只能排在50名以外；如果算上通膨率，甚至要排到100名以後了，具體說來，這是自1995年以來，國殤日檔期的最糟票房。但其實如今的電影票價比1995年漲了不止一倍，也就是說，換算成實際觀眾人次，2024年5月末看電影的美國人比1995年同期少了至少一半。

1995年同一檔期上映的電影「鬼馬小精靈」（Casper）四天獲得2209萬美元首映票房，在那之後的29年，沒有國殤日首映電影低於這個數字。事實上，即便是在1995年之前，也頻繁出現該檔期首映票房高於3000萬美元的作品，例如1983年的「星際大戰六部曲：絕地大反攻」（Return of the Jedi，又譯「星球大戰：絕地歸來」），首映票房為3050萬美元；1984年的「魔宮傳奇」（Indiana Jones and the Temple of Doom，又譯「奪寶奇兵2」，首映票房為3390萬美元。

而2018年該檔期上映的「星際大戰外傳：韓索羅」（Solo: A Star Wars Story，又譯「遊俠索羅：星球大戰外傳」），首映票房為1.03億美元；2022年的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick，又譯「壯志淩雲2」）首映票房高達1.60億美元；去年同檔期的「小美人魚」（The Little Mermaid），也有1.18億美元。

前年上映的「捍衛戰士：獨行俠」和「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」一樣，在坎城影展全球首映，獲得媒體極高評價，但2022年5月的美國正趕上影院復甦的好時機，因為疫情 的關係，許久沒有新電影可看的觀眾都重新走進了影院。而兩年之後，民眾似乎又失去了去影院看電影的熱情。

人氣演員宣傳給力 仍沒用

華納砸下1.68億美元重金打造的「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」仍由喬治米勒（George Miller）擔任導演，劇情是上一部的主角芙莉歐莎年輕時的經歷。該片在5月15日在坎城首映贏得了好口碑，影評網站「爛番茄」上的新鮮度高達90%，社群媒體上一片讚好。

「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」電影海報。（取材自IMDb）

此外，該片的兩位主演安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）和克里斯漢斯沃（Christopher Hemsworth）也都賣力參加各種宣傳活動。「雷神」克里斯漢斯沃在社群有9760萬粉絲，他發出的各種宣傳影片合計有8830萬人次觀看；好萊塢 當紅女演員泰勒喬伊也向她的1090萬粉絲推播該片的宣傳。整體而言，「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」在各類社交媒體上的點擊率總數接近3.87億次，比好萊塢科幻、動作類型片的平均值，高出多達37%，宣傳力度驚人。

結果「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」票房卻遠低於市場預期，首映的2550萬美元敗給前作的4542萬美元，讓業界大跌眼鏡。而且隱憂還在於，雖然媒體給出了極高的評價，但首批觀眾觀後打分只有B+級，票房走勢不容樂觀。截至5月底，該片的總票房6809萬美元，美國票房僅3530萬美元。

國殤日周末四天的北美總票房約1.32億元，比不上去年同期的1.63億元。就5月而言，只有一部影片首映票房超過3500萬美元，而去年5月卻有三部影片的首映票房超過6000萬美元，今年5月的北美總票房同比要跌掉20%，甚至還是自2006年以來票房最糟的一個5月。

更可怕的還在於，今年上半年沒有任何一部電影的美國首映票房能超過1億元，歷史上剔除疫情期間外，上次出現要追溯到十年之前。去年上半年，「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）以1.46億美元首映，反觀今年上半年，首映成績最好的是3月的「沙丘2」（Dune: Part Two）也只有8250萬美元。

今年的國殤日小長假，據運管局統計，第一天就有多達295萬人選擇搭乘飛機出行度假，比去年感恩節周日多出4.2萬人，刷新了單日紀錄。票房分析專家湯姆布魯格曼（Tom Brueggemann）早前曾說，現在看來，美國票房下滑可能已經不是電影本身的問題了，「不可能僅僅因為作品欠缺吸引力，或是因為新片數量不夠，就出現這種全面下滑的情況。」

「加菲貓」口碑不佳

相比之下，國殤日周末排名第二的「加菲貓：農場大冒險」的2477萬美元首映票房，反而勉強在外界預期範圍之內，而且該片製作成本只有6000萬美元，即便「爛番茄」新鮮度已經跌到悲慘的37%，但盈利應該不成問題。

誕生已快有半個世紀的卡通形象加菲貓，6月19日即將迎來45歲生日。過去這些年，憑著各種影視作品的熱播，這一IP風靡全球。2004年暑期，20世紀福斯首推的電影版「加菲貓」（Garfield）大獲成功，並在兩年後推出了續集。這次改由索尼影業負責全球發行，講述是加菲貓與他失散多年的父親重逢的故事，加菲和他的寵物狗朋友歐弟就此被迫暫別他們的慵懶生活，與加菲的老爹一起亡命江湖。

「加菲貓：農場大冒險」劇照。（取材自IMDb）

過去負責為加菲貓配音的是好萊塢知名諧星比爾莫瑞（Bill Murray），十多年後，這份重擔落在「星爵」克里斯普萊特（Chris Pratt）的肩上，其實他的配音經驗比前輩莫瑞更豐富，他曾為「樂高玩電影」（The Lego Movie）系列和「超級瑪利歐兄弟電影版」配音，都獲得了各界好評。

這次為加菲貓配音，克里斯普萊特表示自己參考了當年主演美劇「公園與遊憩」（Parks and Recreation）時的經驗，他在這部頗受好評的喜劇中飾演一位個性懶惰的失業廢青，終日遊手好閒，另一方面卻也充滿愛心，為人樂觀，喜愛幻想，與加菲貓還真有不少共通之處。

「加菲貓：農場大冒險」的優勢在於，它是繼「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4）之後上映的首部動畫電影，雖然首映票房不及「功夫熊貓4」的一半，但好歹也吸引了那些帶著孩子闔家觀賞的家長。甚至可以說，如果不是因為有類似客群的「幻幻之交」（IF，又譯「神祕友友」）分流觀眾的話，國殤日票房榜冠軍恐怕不一定是「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」。

（取材自澎湃新聞）