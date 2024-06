娛樂／「 芙莉歐莎」賣不動 好萊塢頭痛

「芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章」主演安雅泰勒喬伊(右)和克里斯漢斯沃(左)出席各大宣傳活動。(取材自IMDb)

華納強片「芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章」(Furiosa: A Mad Max Saga,又譯「瘋狂的麥克斯:狂暴女神」)和索尼 發行的「加菲貓:農場大冒險」(The Garfield Movie,又譯「加菲貓家族」)兩部大片都選在國殤日假期首映,結果「芙莉歐莎」以2550萬美元拿下當周末冠軍,「加菲貓:農場大冒險」則以2477萬美元屈居第二位。

近30年國殤日最差表現

合併國殤日假期周一的表現,「芙莉歐莎」在美票房3234萬;「加菲貓」3125萬,如果不考慮票價上漲的話,在歷史同期只能排在50名以外;如果算上通膨率,甚至要排到100名以後了,具體說來,這是自1995年以來,國殤日檔期的最糟票房。但其實如今的電影票價比1995年漲了不止一倍,也就是說,換算成實際觀眾人次,2024年5月末看電影的美國人比1995年同期少了至少一半。

1995年同一檔期上映的電影「鬼馬小精靈」(Casper)四天獲得2209萬美元首映票房,在那之後的29年,沒有國殤日首映電影低於這個數字。事實上,即便是在1995年之前,也頻繁出現該檔期首映票房高於3000萬美元的作品,例如1983年的「星際大戰六部曲:絕地大反攻」(Return of the Jedi,又譯「星球大戰:絕地歸來」),首映票房為3050萬美元;1984年的「魔宮傳奇」(Indiana Jones and the Temple of Doom,又譯「奪寶奇兵2」,首映票房為3390萬美元。

而2018年該檔期上映的「星際大戰外傳:韓索羅」(Solo: A Star Wars Story,又譯「遊俠索羅:星球大戰外傳」),首映票房為1.03億美元;2022年的「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick,又譯「壯志淩雲2」)首映票房高達1.60億美元;去年同檔期的「小美人魚」(The Little Mermaid),也有1.18億美元。

前年上映的「捍衛戰士:獨行俠」和「芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章」一樣,在坎城影展全球首映,獲得媒體極高評價,但2022年5月的美國正趕上影院復甦的好時機,因為疫情 的關係,許久沒有新電影可看的觀眾都重新走進了影院。而兩年之後,民眾似乎又失去了去影院看電影的熱情。

人氣演員宣傳給力 仍沒用

華納砸下1.68億美元重金打造的「芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章」仍由喬治米勒(George Miller)擔任導演,劇情是上一部的主角芙莉歐莎年輕時的經歷。該片在5月15日在坎城首映贏得了好口碑,影評網站「爛番茄」上的新鮮度高達90%,社群媒體上一片讚好。

「芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章」電影海報。(取材自IMDb)

此外,該片的兩位主演安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)和克里斯漢斯沃(Christopher Hemsworth)也都賣力參加各種宣傳活動。「雷神」克里斯漢斯沃在社群有9760萬粉絲,他發出的各種宣傳影片合計有8830萬人次觀看;好萊塢 當紅女演員泰勒喬伊也向她的1090萬粉絲推播該片的宣傳。整體而言,「芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章」在各類社交媒體上的點擊率總數接近3.87億次,比好萊塢科幻、動作類型片的平均值,高出多達37%,宣傳力度驚人。

結果「芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章」票房卻遠低於市場預期,首映的2550萬美元敗給前作的4542萬美元,讓業界大跌眼鏡。而且隱憂還在於,雖然媒體給出了極高的評價,但首批觀眾觀後打分只有B+級,票房走勢不容樂觀。截至5月底,該片的總票房6809萬美元,美國票房僅3530萬美元。

國殤日周末四天的北美總票房約1.32億元,比不上去年同期的1.63億元。就5月而言,只有一部影片首映票房超過3500萬美元,而去年5月卻有三部影片的首映票房超過6000萬美元,今年5月的北美總票房同比要跌掉20%,甚至還是自2006年以來票房最糟的一個5月。

更可怕的還在於,今年上半年沒有任何一部電影的美國首映票房能超過1億元,歷史上剔除疫情期間外,上次出現要追溯到十年之前。去年上半年,「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)以1.46億美元首映,反觀今年上半年,首映成績最好的是3月的「沙丘2」(Dune: Part Two)也只有8250萬美元。

今年的國殤日小長假,據運管局統計,第一天就有多達295萬人選擇搭乘飛機出行度假,比去年感恩節周日多出4.2萬人,刷新了單日紀錄。票房分析專家湯姆布魯格曼(Tom Brueggemann)早前曾說,現在看來,美國票房下滑可能已經不是電影本身的問題了,「不可能僅僅因為作品欠缺吸引力,或是因為新片數量不夠,就出現這種全面下滑的情況。」

「加菲貓」口碑不佳

相比之下,國殤日周末排名第二的「加菲貓:農場大冒險」的2477萬美元首映票房,反而勉強在外界預期範圍之內,而且該片製作成本只有6000萬美元,即便「爛番茄」新鮮度已經跌到悲慘的37%,但盈利應該不成問題。

誕生已快有半個世紀的卡通形象加菲貓,6月19日即將迎來45歲生日。過去這些年,憑著各種影視作品的熱播,這一IP風靡全球。2004年暑期,20世紀福斯首推的電影版「加菲貓」(Garfield)大獲成功,並在兩年後推出了續集。這次改由索尼影業負責全球發行,講述是加菲貓與他失散多年的父親重逢的故事,加菲和他的寵物狗朋友歐弟就此被迫暫別他們的慵懶生活,與加菲的老爹一起亡命江湖。

「加菲貓:農場大冒險」劇照。(取材自IMDb)

過去負責為加菲貓配音的是好萊塢知名諧星比爾莫瑞(Bill Murray),十多年後,這份重擔落在「星爵」克里斯普萊特(Chris Pratt)的肩上,其實他的配音經驗比前輩莫瑞更豐富,他曾為「樂高玩電影」(The Lego Movie)系列和「超級瑪利歐兄弟電影版」配音,都獲得了各界好評。

這次為加菲貓配音,克里斯普萊特表示自己參考了當年主演美劇「公園與遊憩」(Parks and Recreation)時的經驗,他在這部頗受好評的喜劇中飾演一位個性懶惰的失業廢青,終日遊手好閒,另一方面卻也充滿愛心,為人樂觀,喜愛幻想,與加菲貓還真有不少共通之處。

「加菲貓:農場大冒險」的優勢在於,它是繼「功夫熊貓4」(Kung Fu Panda 4)之後上映的首部動畫電影,雖然首映票房不及「功夫熊貓4」的一半,但好歹也吸引了那些帶著孩子闔家觀賞的家長。甚至可以說,如果不是因為有類似客群的「幻幻之交」(IF,又譯「神祕友友」)分流觀眾的話,國殤日票房榜冠軍恐怕不一定是「芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章」。

(取材自澎湃新聞)