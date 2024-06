理財百科／搭郵輪旅行4個月 她為何還能夠月入4萬元？

蜜雪兒‧施若德-嘉德諾(Michelle Schroeder-Gardner)最近和先生、孩子搭乘郵輪環球旅行了四個月,用掉5萬元,卻仍每月有4萬元進帳,靠什麼?

寫部落格建立3種收入

這趟全球25國之旅,從佛州 出發,經巴拿馬、法屬波利尼西亞、紐西蘭、亞洲,最後抵達地中海沿岸歷史古都。

在船上或上岸期間,她不斷經營自己教人「賺多一點,省多一點,活好一點(earn more, save more & live more.)」的「積少成多」(making sense of cents)網路生意。

這個網路生意,從她10年前寫部落格開始,講述還清學貸的經過,如今已經「擴展」為讓她每月進帳4萬元的法寶。這筆收入來自三方面:代理行銷、廠商贊助以及網路課程。

每周只工作10至15小時

投資 也是她賺錢的方法。她把部分收入拿來投資,也存一點到退休 基金裡面,每季都會有紅利進帳。

郵輪環球旅行期間,她每天工作兩、三小時,上岸時停工,以便充分體驗當地文化,因此,每周工作10至15小時。

在海上的60天,施若德-嘉德諾盡量利用女兒睡覺的時間寫部落格、回覆電子郵件,和各界腦力激盪,以及處理生活帳本以及急務,同時籌謀讓「積少成多」業務發展的方法。

她的部落格文章,主要在推介產品,部落格收入約一半屬於這一類型。她只介紹她自己喜歡也信賴的產品,附上有關連結,讓讀者進一步查證,如果有人透過她自己的網站連結,她就可拿到一筆佣金。

多年前的文章也能賺錢

產生佣金的連結,可能是幾個月甚至好幾年前寫的文章所附,因此,每寫一樣產品,佣金可能源源不斷產生,自己網站流量愈大,佣金收入就愈大,包括久遠以前上傳的文章也能持續生出佣金。

她的總收入約有20%來自廠商的贊助。她透過自己的寫作技巧,替某家公司某一產品在自己的部落格或社交媒體上「廣告」,分享自己的使用經驗與心得,廠商就給她贊助費。

另20%收入來自網路課程。她剛當部落客時,不知道自己的專業經驗可「賣」錢,等到好幾千人請教如何讓部落格賺錢時,她才想到可以製作名為Making Sense of Affiliate Marketing網路課程,並放在Teachable平台販售。