我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期旅遊比一比 好市多套餐平均可省10%

杭特拜登涉「非法持槍」受審 現任總統子女頭一回

理財百科／搭郵輪旅行4個月 她為何還能夠月入4萬元？

編譯張聲肇

蜜雪兒‧施若德-嘉德諾(Michelle Schroeder-Gardner)最近和先生、孩子搭乘郵輪環球旅行了四個月，用掉5萬元，卻仍每月有4萬元進帳，靠什麼？

寫部落格建立3種收入

這趟全球25國之旅，從佛州出發，經巴拿馬、法屬波利尼西亞、紐西蘭、亞洲，最後抵達地中海沿岸歷史古都。

在船上或上岸期間，她不斷經營自己教人「賺多一點，省多一點，活好一點(earn more, save more & live more.)」的「積少成多」(making sense of cents)網路生意。

這個網路生意，從她10年前寫部落格開始，講述還清學貸的經過，如今已經「擴展」為讓她每月進帳4萬元的法寶。這筆收入來自三方面：代理行銷、廠商贊助以及網路課程。

每周只工作10至15小時

投資也是她賺錢的方法。她把部分收入拿來投資，也存一點到退休基金裡面，每季都會有紅利進帳。

郵輪環球旅行期間，她每天工作兩、三小時，上岸時停工，以便充分體驗當地文化，因此，每周工作10至15小時。

在海上的60天，施若德-嘉德諾盡量利用女兒睡覺的時間寫部落格、回覆電子郵件，和各界腦力激盪，以及處理生活帳本以及急務，同時籌謀讓「積少成多」業務發展的方法。

她的部落格文章，主要在推介產品，部落格收入約一半屬於這一類型。她只介紹她自己喜歡也信賴的產品，附上有關連結，讓讀者進一步查證，如果有人透過她自己的網站連結，她就可拿到一筆佣金。

多年前的文章也能賺錢

產生佣金的連結，可能是幾個月甚至好幾年前寫的文章所附，因此，每寫一樣產品，佣金可能源源不斷產生，自己網站流量愈大，佣金收入就愈大，包括久遠以前上傳的文章也能持續生出佣金。

她的總收入約有20%來自廠商的贊助。她透過自己的寫作技巧，替某家公司某一產品在自己的部落格或社交媒體上「廣告」，分享自己的使用經驗與心得，廠商就給她贊助費。

另20%收入來自網路課程。她剛當部落客時，不知道自己的專業經驗可「賣」錢，等到好幾千人請教如何讓部落格賺錢時，她才想到可以製作名為Making Sense of Affiliate Marketing網路課程，並放在Teachable平台販售。

投資 佛州 退休

上一則

每周一書／要活用AI 先懂如何提問

下一則

周日動動腦／哪一個國家擁有最長的海岸線？

延伸閱讀

理財百科／6月賣房獲利多？看看去年成交價

理財百科／6月賣房獲利多？看看去年成交價
密州男搭郵輪三度癲癇發作 收2500元帳單「不付清不能離船」

密州男搭郵輪三度癲癇發作 收2500元帳單「不付清不能離船」
行李特別輕便？裸體郵輪明年初啟航

行李特別輕便？裸體郵輪明年初啟航
持醫用剪刀刺傷3人 挪威郵輪員工在阿拉斯加被捕

持醫用剪刀刺傷3人 挪威郵輪員工在阿拉斯加被捕

熱門新聞

如何為大蒜去皮，有許多小訣竅。(圖／123RF)

百科／大蒜快速去皮 微波爐20秒輕鬆搞定

2024-05-26 02:09
大約在1881年至1910年，中國男子在洛杉磯唐人街或其附近的圍欄區域按住一頭豬。（圖／Lisa See Collection／亨廷頓數位圖書館提供)

亞裔傳統月／排華考古：洛城華人養豬脫困

2024-05-26 13:23
移民46年，我的移民之路除了自己的努力、堅持、不怕困難、不輕言放棄外，我還要感謝美國這個國家給了我機會，許多貴人的幫助，以及我的家人無怨無悔的支持。(作者提供）

移民故事／移民46年 打造公司和品牌

2024-05-26 14:00
中年考駕照，少不得親人的保駕護航，從旁擔任教練諄諄教誨，是通過考試的幕後功臣；示意圖。(123／RF)

移民故事／闖過2道窄門 實現美國夢

2024-05-26 12:45
Zillow分析，如果賣家等到6月再出售房屋，可能獲利更多。( 美聯社)

理財百科／6月賣房獲利多？看看去年成交價

2024-05-26 02:17
墨西哥的坎昆是受歡迎的旅遊城市。(圖／123RF)

旅遊補給站／初夏旅行 哪些地方機票便宜？

2024-05-26 02:09

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染