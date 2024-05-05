電影世界／奧斯卡影后揭黑函真相 「邪惡信件」嬉笑怒罵舊社會

「邪惡信件」中，奧莉薇亞柯爾曼飾演伊大姑(左)，潔西伯克利演鄰居羅姐(右)，兩人從朋友變成死對頭。(美聯社)

在南加州 的巴沙迪納的Landmark戲院，看了一部英國片「邪惡信件」(Wicked Little Letters)。該院的新東家，會放映少數不賣座的外國電影。英國人愛選凡夫俗子外貌的人擔任重角，「邪惡信件」俏皮辛辣，由奧莉薇亞柯爾曼(Olivia Colman)主演。「真寵」(The Favourite)讓她獲得2018年奧斯卡女主角獎，我覺得她在2020年「父親」(The Father)的表現也十分出色。

編劇史威特(Jonny Sweet)寫的劇本有根有據，也免不了插科打諢。

當保守家庭 遇上豪放鄰居

劇情發生在1920年代一個英國的濱海小鎮(Littlehampton)。片中三角鼎立，除了柯爾曼演的伊大姑(Edith Swan)外，還有潔西伯克利(Jessie Buckley)飾演的鄰居羅姐(Rose Gooding)，兩人從朋友變成死對頭。羅姐乃愛爾蘭移民，是個大老粗。伯克利演技自然，絲毫不遜柯爾曼；第三者是仗義執言的莫警官(Gladys Moss)，由印度裔的安雅娜凡山(Anjana Vasan)扮演。她壓抑委屈，據理力爭，雙眸慧黠，總能在高個白皮男警之間擠出理路來。

「邪惡信件」由奧莉薇亞柯爾曼(右)、潔西伯克利(左)主演。(美聯社)

窄巷住著65號的伊大姑和年邁父母。她墨守成規，謹信基督教條。提摩西司伯(Timothy Spall)飾演的伊老爹家規嚴厲，對已經步入中年的女兒毫不寬待。女兒一犯錯，就懲罰她默寫聖經金句；潔瑪瓊斯(Gemma Jones)飾演的伊老媽害羞寡言。屋內氣流壅塞，陽光曬不進來。

伊大姑悶悶無笑容，有時偷偷從窗戶窺伺外面，暗羨住在67號羅姐。

羅姐自從遷入，就成了鎮上最放浪形骸的中心。她帶著女兒，還跟皮膚黝黑的小畢(Bill)同居。鎮裡風氣保守，對她忍無可忍。她還會在酒吧等公眾場合與人鬥毆鬧事。她國罵連篇，連珠放炮褻瀆神明的汙言穢語。與小畢夜夜叫床，鬧得65號鄰居不能安睡。

匿名侮辱信 究竟是誰寄的？

怪事發生了：伊大姑隔三差五地收到匿名信，用最誣衊的髒話攻擊她。於是她上訴公堂；雖然沒有直接證據，但是「眾口鑠金」，大夥公認只有羅姐是嫌疑犯。羅姐就算在庭上自辯：「我何必寫信？張口開罵就成了！」當地的警官仍以誹謗罪逮捕了她，她被送進監獄 ，與她的愛女分開。

唯一感覺蹊蹺的莫警官，極力找尋證據，比對筆跡，每每心灰意冷。奇絕的是羅姐即使出獄了，亂七八糟的信件還是繼續寄給伊大姑。莫警官發現羅姐受的教育少，然而匿名信像受教育高一級的人寫的。莫警官儘管受盡歧視，她還是依法行事，為羅姐申冤。

鎮上有幾個姊妹淘，也發現許多破綻，變成守望相助的團體。馬車上嘰嘰喳喳，討論不休。其中有個好姊妹，用3英鎊的賣豬價，保釋了羅姐；還有個非裔的胖妞，在郵局工作，剛好發揮作用，在幾張郵票上作記號。莫警官又使用隱形墨水，誘伊大姑上鉤。

「邪惡信件」用誇張手法，嬉笑怒罵了舊式社會。（取自IMDb）

改編自真實案件 現實情節更悲傷

觀眾跟著劇情走，其實也猜得著始作俑者。曲折的故事看完，忍不住去找電影改編根據的真實事件，把來龍去脈仔細解剖了。其實最令人同情的是伊大姑，生在那個年代，她無處傾洩挫折感，出氣筒就發在她嫉妒的人身上，趁機肆意飆幹話；而當事人羅姐的牢獄之災，比電影中多得多。真相大白後，陪審團判定伊大姑自導自演；有罪，並被判處12個月監禁。羅姐終於洗清罪名。

「邪惡信件」裡，羅姐的女兒被揭發是私生女，她的遭遇使我回憶起另一部英國片「遲來的守護者」(Philomena，2013)，由茱蒂丹契(Judi Dench)主演，同樣是愛爾蘭天主教控制社會的真實事件。

教會為了遮羞，把未婚懷孕的女人送入修道院。蒙羞的女子生完孩子，除了被迫在洗衣房工作來盈利教會，連孩子被外人收養都不知情。原來即使到了50年代，這種現象還未解除。羅姐帶著女兒逃到英國，是迫在眉睫，不得不爾。

「邪惡信件」用誇張手法，嬉笑怒罵了舊式社會。其中為了「政治正確」，創造了與史實不合的元素，特別是種族搭混在那個沿海的小村子裡：莫警官確有其人，不過是白種人，片子裡用的是新加坡 籍的棕膚演員；飾演羅姐同居人小畢的馬拉基寇比(Malachi Kirby)，混血了牙買加、西非、南亞以及歐洲；扮郵政員的路利阿德弗佩(Lolly Adefope)是奈及利亞人。我個人以為這些刻意，只在反映客觀共存，對表演藝術是一項功勞。

▼「邪惡信件」預告片

影音來源：Sony Pictures Classics