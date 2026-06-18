「曾經是個好地方，但現在已經不是了」 逾4成亞太裔隨身帶身分證
隨著美國即將迎來建國250周年紀念日，一份AAPI Data與美聯社公共事務研究中心(AP-NORC)最新全國聯合民調結果顯示，儘管多數亞太裔(AAPI)認同美國的核心價值，但對於現今移民環境普遍感到憂心，其中僅三分之一的亞太裔仍認同美國為「移民最佳去處」，此外，超過4成亞太裔因自己的移民身分而開始隨身攜帶身分證件。
當被要求用自己的話形容美國時，亞太裔與全美大眾的看法相近，最常出現的詞彙是「偉大、繁榮或強大」(20%)，並有18%的人認為「自由與解放」是團結美國人的核心。然而，高達三分之一的AAPI成年人指出，「政治」是導致美國人分裂的最主要原因。
民調指出，亞太裔極為重視美國的制度與文化多樣性，其中高達80%的受訪者認同「美國夢」是美國國家認同的核心，其次為「民主選舉產生的政府」(79%)以及「融合來自世界各地的文化與價值觀(73%)。
在移民議題上，亞太裔的焦慮感顯著提升。目前僅有三分之一的AAPI成年人認為現今的美國仍是「移民的絕佳去處」；高達64%的人則感嘆，美國「曾經是個好地方，但現在已經不是了」。
由於社會氛圍轉變，半數的AAPI成年人表示，自己或身邊熟識的人已因「移民身分」而被迫改變日常行為，包括隨身攜帶身分證明，41%的亞太裔表示自己或親友已開始隨身攜帶合法身分或公民身分證明(全美大眾平均為25%)。其次是更改旅遊計畫，34%的亞太裔表示曾因此改變出行或旅遊計畫(全美大眾平均為18%)。
此外，隨著聯邦最高法院正審視對「屬地主義(出生公民權)」的限制，亞太裔與全美大眾在公民權認定高度一致。高達81%贊成持工作簽證合法居留者的子女應享有公民權；對於父母持旅遊簽證或非法入境者在美產下的嬰兒，亦有分別56％、54％的過半數支持給予公民權。
在文化融入方面，58%的AAPI成年人認為移民維持自身的文化與傳統極為重要，約半數受訪者認同應流利閱讀英語(54%)、維持在家中所說的母語(49%)以及融入美國社會(48%)。
總體而言，半數亞太裔仍視美國為全球最偉大的國家之一(18% 認為美國高居全球之冠，32% 視為一等大國)，但也有34%覺得有其他國家比美國更好。
面對即將到來的250周年大慶，亞太裔內部呈現複雜情感，自評「冷淡無感」者占34%、「心情矛盾」者占33%、「感到自豪」者占33%，另有28%表示「感到興奮」。
在個人認同上，亞太裔對「家族血統、種族、族裔」的重視程度(約五成認為極其重要)顯著高於全美平均(約三成)。而「家庭」(80%)仍是凝聚認同的最關鍵要素，高於性別(50%)、職涯(49%)及「美國人」身分(44%)。
這項調查於4月20日至28日進行，採用NORC 的「Amplify AAPI® 樣本庫」進行每月例行抽樣，對象為1075名居住於美國、年滿18歲以上的亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民成年人。網路訪問提供英文、中文、越南文及韓文等多語種服務。
調查指出，41%的亞太裔表示自己或親友因移民身分而開始隨身攜帶合法身分或公民證明，顯示他們對當前社會氛圍與執法風險感到不安。 僅三分之一AAPI成年人仍認為美國是移民的絕佳去處，64%更直言美國曾經是個好地方但現在不是了，反映對移民環境的信心明顯下滑。 受訪亞太裔對國慶大典態度複雜，34%冷淡無感、33%矛盾、33%自豪，另有28%感到興奮，顯示對美國前景與自身處境仍存不同感受。
精華 FAQ
調查指出，41%的亞太裔表示自己或親友因移民身分而開始隨身攜帶合法身分或公民證明，顯示他們對當前社會氛圍與執法風險感到不安。
僅三分之一AAPI成年人仍認為美國是移民的絕佳去處，64%更直言美國曾經是個好地方但現在不是了，反映對移民環境的信心明顯下滑。
受訪亞太裔對國慶大典態度複雜，34%冷淡無感、33%矛盾、33%自豪，另有28%感到興奮，顯示對美國前景與自身處境仍存不同感受。
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