「曾經是個好地方，但現在已經不是了」 逾4成亞太裔隨身帶身分證

58％的亞太裔重視維持自身文化與傳統，圖為芝城華埠傳統春節遊行。(特派員黃惠玲／攝影)

隨著美國即將迎來建國250周年紀念日，一份AAPI Data與美聯社公共事務研究中心(AP-NORC)最新全國聯合民調 結果顯示，儘管多數亞太裔(AAPI)認同美國的核心價值，但對於現今移民 環境普遍感到憂心，其中僅三分之一的亞太裔仍認同美國為「移民最佳去處」，此外，超過4成亞太裔因自己的移民身分而開始隨身攜帶身分證件。

當被要求用自己的話形容美國時，亞太裔與全美大眾的看法相近，最常出現的詞彙是「偉大、繁榮或強大」(20%)，並有18%的人認為「自由與解放」是團結美國人的核心。然而，高達三分之一的AAPI成年人指出，「政治」是導致美國人分裂的最主要原因。

民調指出，亞太裔極為重視美國的制度與文化多樣性，其中高達80%的受訪者認同「美國夢」是美國國家認同的核心，其次為「民主選舉產生的政府」(79%)以及「融合來自世界各地的文化與價值觀(73%)。

在移民議題上，亞太裔的焦慮感顯著提升。目前僅有三分之一的AAPI成年人認為現今的美國仍是「移民的絕佳去處」；高達64%的人則感嘆，美國「曾經是個好地方，但現在已經不是了」。

由於社會氛圍轉變，半數的AAPI成年人表示，自己或身邊熟識的人已因「移民身分」而被迫改變日常行為，包括隨身攜帶身分證明，41%的亞太裔表示自己或親友已開始隨身攜帶合法身分或公民身分證明(全美大眾平均為25%)。其次是更改旅遊計畫，34%的亞太裔表示曾因此改變出行或旅遊計畫(全美大眾平均為18%)。

此外，隨著聯邦最高法院正審視對「屬地主義(出生公民權)」的限制，亞太裔與全美大眾在公民權認定高度一致。高達81%贊成持工作簽證合法居留者的子女應享有公民權；對於父母持旅遊簽證或非法入境者在美產下的嬰兒，亦有分別56％、54％的過半數支持給予公民權。

在文化融入方面，58%的AAPI成年人認為移民維持自身的文化與傳統極為重要，約半數受訪者認同應流利閱讀英語(54%)、維持在家中所說的母語(49%)以及融入美國社會(48%)。

總體而言，半數亞太裔仍視美國為全球最偉大的國家之一(18% 認為美國高居全球之冠，32% 視為一等大國)，但也有34%覺得有其他國家比美國更好。

面對即將到來的250周年大慶，亞太裔內部呈現複雜情感，自評「冷淡無感」者占34%、「心情矛盾」者占33%、「感到自豪」者占33%，另有28%表示「感到興奮」。

在個人認同上，亞太裔對「家族血統、種族、族裔」的重視程度(約五成認為極其重要)顯著高於全美平均(約三成)。而「家庭」(80%)仍是凝聚認同的最關鍵要素，高於性別(50%)、職涯(49%)及「美國人」身分(44%)。

這項調查於4月20日至28日進行，採用NORC 的「Amplify AAPI® 樣本庫」進行每月例行抽樣，對象為1075名居住於美國、年滿18歲以上的亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民成年人。網路訪問提供英文、中文、越南文及韓文等多語種服務。