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窮人的醫保福利 全國每5個新生兒約2個由白卡支付

編譯盧炯燊／綜合報導
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聯邦若砍醫療補助計畫預算，加州醫保Medi-Cal將受嚴重影響。(加州健康服務部網站)
聯邦若砍醫療補助計畫預算，加州醫保Medi-Cal將受嚴重影響。(加州健康服務部網站)

俗稱「白卡」的醫療補助計畫( Medicaid)，是美國的窮人醫保福利，為低收入人群提供免費或低成本的醫療保險，孕婦、兒童、老年人、殘疾人都可能符合資格，不少州甚至放寬資格限制，不論身分只要在收入標準以下就能申請。

據非營利醫療政策研究組織「凱瑟家庭基金會」(KFF) 的分析，聯邦政府於2023財年在醫療補助上花費了約8800 億元。KFF最近的民調指出，超過90%的成年人表示白卡對當地社區「非常」或「有點」重要。 40%希望白卡資金保持不變，42%更希望增加相關資金。

白卡計畫影響深遠。例如全國每五個新生兒裡，就約有兩個是由白卡支付費用。35%的殘疾人，即大約1500萬人享有白卡。此外，在養老院的住客裡，有63%是享用白卡。兒童也是白卡補助的主要族群，白卡計畫裡有37%就是兒童。印第安人/阿拉斯加原住民，40%也參加了白卡計畫。

白卡計畫是1966年作為一項可選擇性計畫，與俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare) 同時推出，當時約有800萬人有資格參加。到20世紀80年代，所有州都選擇透過白卡對窮人提供醫療保險。

過去60年裡，白卡最重要的變化是2010年「可負擔健保法」(Affordable Care Act，俗稱歐記健保)的頒布。該法案要求各州為收入達到聯邦貧窮線138%的成年人提供醫療補助，自此之後，各州的白卡涵蓋愈來愈廣泛。

羅勃伍德強生基金會(Robert Wood Johnson Foundation)及城市研究所(Urban Institute)的分析報告指出，若按共和黨的削減預算方案，在2026財年時，歐記健保擴大白卡計畫的1330萬白卡登記者裡，將約有460萬至520萬人失去保險。有關分析是基於阿肯色州及新罕布夏州的經驗而得出。

國會共和黨人削減預算方案之一，是在今年2月就參與白卡計畫的非殘疾成年人，提出聯邦工作要求，從而剔除不合資格者。

阿肯色州及新罕布夏州也曾短暫頒布工作要求，結果導致部分人失去白卡。若按此要求，每州將至少有1萬個成年人失去保險，其中13個州裡，更加是每州超過10萬人失資格。研究發現，人口愈多的州，失資格的人就愈多。

目前有20%美國國民獲得白卡計畫涵蓋，可是有些人根本不知道。一些依靠白卡計畫支付醫療費用的民眾，並沒有意識到他們的保險正是由這個計畫資助。

原因之一是一些州政府並不稱為「Medicaid 」，例如俄克拉荷馬州將之稱為 SoonerCare、華盛頓州的 Apple Health、加州的 Medi-Cal 或田納西州的 TennCare……等等，其實都是一樣。

現在幾乎所有州都使用聯合健康(UnitedHealth)或藍十字藍盾(Blue Cross Blue Shield)等私人保險公司來營運白卡計畫，受保者可能持有印有商業保險公司名稱的保險卡和文件，其實最終還是白卡支付費用。

白卡 聯邦醫療保險 歐記健保

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