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眾院共和黨提案改革白卡 760萬人將失醫療補助

特派員黃惠玲、記者胡玉立／綜合報導
聯邦眾院共和黨人提出的改革白卡方案若實施，至少將有760萬人失去Medicaid資格。圖為民眾示威，要求勿砍白卡福利。(美聯社)
聯邦眾院共和黨人提出的改革白卡方案若實施，至少將有760萬人失去Medicaid資格。圖為民眾示威，要求勿砍白卡福利。(美聯社)

聯邦眾院共和黨人為削減政府開支，提案對俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)進行全面改革，引入一系列新規定和監管要求。據無黨派國會預算辦公室(Congressional Budget Office，CBO)初步估計，改革白卡方案若實施，聯邦政府未來十年內將節省約6250億元開支，但至少將有760萬人失去Medicaid資格。

「今日美國報」(USAToday)報導，川普總統競選時承諾將執行一系列減稅措施，預計未來10年政府稅收將少4兆元。國會領袖面對共和黨極端保守派主張節省開支的壓力，正設法彌補減稅措施可能造成的鉅額經費缺口。健康保險福利計畫是聯邦最大支出項目之一；川普已表示不會削減俗稱「紅藍卡」的醫療保險(Medicare)，Medicaid因此成為共和黨節省開支的改革重點。

失業者恐不再享有Medicaid

根據共和黨改革Medicaid提案，收入3萬5365元的四口之家將面臨新的醫療費用，部分失業人士將不再有資格享受Medicaid；19歲至64歲的受助者須證明每月工作、從事社區服務或參加教育計畫至少80小時。這些人還必須每年兩次驗證自己是否有資格參加該計畫，而不是一次驗證，就永遠適用；假若申請人擁有的房屋價值超過100萬元，也不符合醫療補助的資格。

此外，部分老年人將無法獲得長期照護保險，各州將失去被用來幫助剛好超過貧困線的居民的部分聯邦資金。該提案也禁止Medicaid為提供墮胎服務的診所提供經費、禁止為18歲以下的Medicaid或兒童健康保險計畫 (CHIP) 受保者提供「性別轉換程序」配套資金，包括青春期阻滯劑、荷爾蒙治療或手術。新的要求於2029年1月1日生效。

被川普總統稱為「又大又美的法案」(The one big beautiful bill.)，且獲眾院議長強生力推的這一減稅、砍支出包裹議案，上周意外未獲聯邦眾院預算委員會透通過，目前共和黨議員正在繼續協商。

享Medicaid者4成是兒童

全國約有逾7100萬名低收入者(約合全美人口的五分之一)享有Medicaid，其中約四成為兒童。CBO初步估計，上述方案若實施，未來10年內將有760萬人失去Medicaid；但影響範圍可能更大。這些人主要是在所居住州實施的擴大「可負擔健保」(ACA)下取得Medicaid資格者。

全美享受白卡福利的民眾約7100萬人，占總人口的五分之一。(美聯社)
全美享受白卡福利的民眾約7100萬人，占總人口的五分之一。(美聯社)

CBO估計，全國有130萬名同時享有白卡和紅藍卡福利者，將失去白卡保障；這表示他們會失去原本被白卡涵蓋但紅藍卡不涵蓋的一些福利，例如長期照護。

2018年，阿肯色州成為全美首個實施工作要求的州。到2019年該政策被法院叫停前，已有1萬8000人因此失去健康保險。新罕布夏州也曾實施過類似政策，但在暫停任何人資格前就已經終止。

專家指改革方案無助就業

哈佛大學公共衛生學院2020年的一項研究發現，阿肯色州的政策並未提升就業率，反而對醫療保險與醫療可近性造成實質傷害。

西北大學健康經濟學家暨政策研究員艾倫(Lindsay Allen)也指出，國會目前討論的醫療補助工作要求政策，表面旨在促進就業，實則導致三大負面效應：1．耗費公帑：各州需投入數百萬元建立追蹤系統；2．保障流失：成千上萬合資格者因行政障礙失去醫療覆蓋；2．就業無效：研究證實該政策未能提升就業率。

喬治城大學兒童與家庭中心執行總監阿爾克(Joan Alker)說：「白卡對兒童、家庭、殘疾人士和老年人來說至關重要。」

由於聯邦不斷縮減各項經費，使得其中金額龐大的白卡資金也岌岌可危，越來越多醫院、診所已婉拒接收白卡患者。

Medicaid 白卡 醫療保險

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