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學費是金流…國際學生萎縮 美大學恐陷倒閉潮

特派員黃惠玲／綜合報導
波士頓霍特國際商學院的國際學生人數占比高達七成。(學校臉書截圖)
波士頓霍特國際商學院的國際學生人數占比高達七成。(學校臉書截圖)

盡管近期外國留學生遭鎖定與簽證拒簽案例引發恐慌，新澤西州史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)伊朗裔校長法瓦丁(Nariman Farvardin)卻展現意外樂觀態度。這所以科學、技術、工程和數學(STEM)領域聞名、6000名研究生中三分之二為國際生的學府，2025年春季班申請人數逆勢成長35%，秋季班申請目前亦有相同漲幅。

據「富比世」報導，位於新澤西州霍博肯市的史蒂文斯理工，憑藉與紐約曼哈頓僅一河之隔的地理優勢，以及傲人的實習就業網絡，持續吸引來自中國、迦納、奈及利亞等地的STEM學生。法瓦丁指出：「申請時程顯示，川普勝選前的2024年11月截止，已見強勁需求，新政府政策實際影響尚待觀察。」

多年來，美國高等教育高度依賴學費收入，國際生成為關鍵金流；根據大學理事會數據，全美近4000所大學中，國際生貢獻10%-50%淨收入。2023-24學年國際生人數達110萬創新高。

「富比世」聯繫了22所國際生占比逾25%的大學，僅四所願受訪，這也意味著這些學校深怕凸顯困境。全國大學招生諮詢協會(National Association for College and Admissions Counseling)執行長佩雷斯(Angel Pérez)直言，「校方的焦慮已難以言表，尤其當學生看見校園逮捕與遣返威脅，誰還敢實現美國夢？」

教育顧問拉德(Larry Ladd)警告，國際生占比5%到40%的學校，帶進的收入占比可能達10%到50%。這解釋了為何財務吃緊的小型院校尤其脆弱，若國際生萎縮，恐引發倒閉潮。史蒂文斯理工的亮眼數據背後，實則掩蓋著美國高等教育「富校愈富、窮校愈窮」的殘酷現實。

最新分析顯示，全美至少有34所大學極度仰賴國際學生學費維持運作，這些學校不僅國際生占比超過20%，學費收入更占總營收50%以上。若國際生源急劇減少，這些院校將首當其衝面臨財務危機。

高風險院校典型案例：波士頓霍特國際商學院(Hult International Business School)全校3300名學生中，70%來自海外。以工作室藝術課程聞名的頂尖學府羅德島設計學院(Rhode Island School of Design)，2700名學生中有38%為國際生。伊州理工學院(Illinois Institute of Technology)的國際生占比也高達47％。有不少中國留學生就讀的東北大學(Northeastern University)，國際生比率也達35％。

上述這些院校在大環境變化下，面臨雙重風險，即「收入結構單一化」：學費占營收過半，缺乏捐贈基金或政府補助緩衝；其次「地緣政治敏感」：藝術、商科等國際生集中領域易受簽證政策衝擊。

新澤西州 中國留學生 富比世

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