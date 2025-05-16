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康州檢察長湯偉麟 以親身經歷抗川普出生公民權限縮令

編譯尤寶琪／綜合報導
康州華裔檢察長湯偉麟(左)15日在最高法院前舉行的記者會上說：「正是由於出生公民權，才讓出生於康州哈特福德市的我，成為整個家族中第一個美國公民。」(美聯社)
康州華裔檢察長湯偉麟(左)15日在最高法院前舉行的記者會上說：「正是由於出生公民權，才讓出生於康州哈特福德市的我，成為整個家族中第一個美國公民。」(美聯社)

康乃狄克州華裔檢察長湯偉麟(William Tong)今年2月7日親到波士頓聯邦法庭，對川普總統限縮出生公民權(birthright citizenship)的行政命令，提出質疑。15日最高法院就出生公民權口頭辯論時，他與多位民主黨籍州檢察長出席在最高法院前舉行的記者會時指出，出生公民權案對他個人來說意義重大。

他說：「正是由於出生公民權，才讓出生於康州哈特福德市的我，成為整個家族中第一個美國公民」，「今天數以百萬計的美國人都是如此」。

湯偉麟說，「第14修正案確立了我們是誰......它開啟了所有的可能性，它開啟了我們的生活」。

川普政府主張，無證移民和簽證持有者所生的孩子不是美國公民，因為他們的父母不受美國管轄。湯偉麟是抗告川普行政令的多位檢察長之一。

民主黨籍的湯偉麟現年51歲，父母分別是從中國和台灣來美的移民，並自2019年開始擔任康州檢察長。

湯偉麟表示：「第14修正案的措辭非常明確，這就是為何100年來都未對此進行過嚴肅的辯論。」

湯偉麟說，「因為我生來就是這個國家的公民，我的父母知道他們可以簽租約，可以買房，可以做生意，開一家中餐館」。

「我從小就和父母一起在中餐館工作，而在二、三十年內，我就從中餐館的廚房走出來，成為康州檢察長，」湯偉麟在受訪指出，「這只會發生在世界上唯一一個地方，那就是美國」。

湯偉麟在2024年9月於紐約大學法學院的演講中指出，他父親在他出生前所經歷的移民苦難，對他影響深遠。他父親在1949年中國戰亂後逃離大陸，持旅遊簽證來到美國；一名移民官在1972年來到他們家的餐廳，告訴湯偉麟的父親，說他簽證過期了，必須離境。

湯偉麟的父親隨後寫了一封長達六頁的信給時任總統尼克森，懇求讓他留在美國，後來收到回信，獲准繼續留在美國，申請綠卡。

湯偉麟指出：「由於尼克森總統非凡的悲憫，我得以生而成為家中第一個美國人。如果這發生在今天，你們知道，大家都會說我父親是非法移民，對吧？而我大概會被稱為「定錨嬰兒」(anchor babies)，但我很自豪，也很幸運，因為我出生、成長在一個重視移民且尊重我們貢獻的國家。」

非法移民 簽證 中餐館

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