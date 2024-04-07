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封面故事／我做了「深層腦部刺激術」

老孫
DBS手術分成兩個階段進行。第一階段手術過程中，有半小時要起來做測試。手術中間的測試，是確定手術對病人確實有幫助。（圖／123RF）
DBS手術分成兩個階段進行。第一階段手術過程中，有半小時要起來做測試。手術中間的測試，是確定手術對病人確實有幫助。（圖／123RF）

任何手術都有風險，「深層腦部刺激術」(Deep Brain Stimulation, DBS )手術亦然，所以找經驗豐富的醫師非常重要。

●手術分2階段

第一階段危險性高，要從頭頂穿過頭蓋骨插入兩根電極到正確的深度與方向，然後將之固定在頭蓋骨，萬一做不好，很可能造成昏迷或中風。如果醫生建議鑽頭顱兩次(左右各一次)，應該請求醫師改為一次鑽顱，以避免不必要的風險。

第一階段的手術需要兩小時完成，但在手術中，有半小時要起來做測試。手術中間的測試，是確定手術對病人確實有幫助。

記得手術前，醫師在我頭顱上釘上幾顆鈦釘子作為GPS，幫助電極定位，然後我就被推進手術室，全身麻醉。過了約一小時，護士將我推醒，開始四肢通電測試。當我在測試四肢時，就感覺到全身舒暢，宛如年輕20歲，抖動完全消失。

如果四肢通電測試反應不良，手術就算是失敗了，但我的反應極好，醫師也滿意，於是再一次全身麻醉，將手術完成，然後進加護病房觀察兩天，每天都要做電腦斷層掃描(CAT scan)，以確定腦部沒有溢血。

兩天後我就回家，一切又回到術前的樣子，只是多了兩支電極插在頭裡，必需休息兩周，等電極固定住。

●第二階段手術

在家裡休養兩周後，傷口大致痊癒，就安排第二階段的手術，這期間家人必需經常測試病人的反應，如果反應不佳，需隨時通知醫師，送去急診室再做電腦斷層掃描。

第二階段手術，也是需要兩小時並全身麻醉。這手術危險性小，但醫師必須有高超的技術，耐心地將電極導線經皮下和植入於胸前的電極器相連，電極導線從頭頂至右耳再沿著脖頸至右胸接上電極器 (此一裝置，類似於心律調節器)。從頭頂拉電極導線至前胸，看似一件大工程，但從外表看來，只有在前胸及耳邊有個刀口。

第二階段手術後，需再經過兩周，由另外一位醫師啟動電極器。電極器尚未啟動前，手的抖動情形就和未動手術前一樣，所以手術後仍有整整一個月必須忍受全身抖動。

電極器有一顆電池，電池可用五年，並存有所需的程式，此程式同時存在雲端，萬一程式失去也可以從雲端拿回來，另外有一個小控制器，可以微調電極器。五年後若需換電池，是一項小手術，完全不會影響電極。

電極器類似於心臟的心律調節器，所以經過機場安檢，必須告知機場人員，以便啟動所需的程序，如果要照MRI，也必須要關掉電極器。

●手術之後

我是去年3月動手術，現在手術一年後，身體狀況十分良好。以前由於四肢抖動，好不容易才入眠，睡了約兩小時，又被抖動搖醒，手術後很快就增長睡眠為四至五小時，現在偶爾也能睡到七小時。

現在我也能做院子裡的重活了，還有洗車、高壓沖洗、剷雪等。不敢說DBS治好我的帕金森氏症，但以目前的狀況，我可以說恢復了大部分的元氣，非常感謝醫療團隊全力的付出，給我我重生的機會，更感謝我的夫人全力的照顧及蒐集網上的資料，仔細分析並選出經驗豐富的醫生。

老孫第二階段手術後的留影。從頭頂拉電極導線至前胸，看似一件大工程，但從外表看來，...
老孫第二階段手術後的留影。從頭頂拉電極導線至前胸，看似一件大工程，但從外表看來，只有在前胸及耳邊有個刀口。（老孫提供）
任何手術都有風險，「深層腦部刺激術」(Deep Brain Stimulatio...
任何手術都有風險，「深層腦部刺激術」(Deep Brain Stimulation, DBS )手術亦然。所以找經驗豐富的醫師非常重要。（圖／123RF）

雲端 中風

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