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周日動動腦／太陽系中哪一顆行星的衛星總數已發現達到95顆？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.截至2023年，太陽系中哪一顆行星的衛星總數已發現達到95顆？

2.哪一座山被塔里木盆地和準噶爾盆地夾在中間？

3.在2012年拍攝的電影「悲慘世界」中，休·傑克曼飾演的男主角因偷何物而入獄？

4.哪些球類競賽中所使用的球並非是圓球形，請找出三個例子？

5.蘇軾筆下的「倚竹佳人翠袖長，天寒猶著薄羅裳。揚州近日紅千葉，自是風流時世妝。」是在描述什麼花？

6.著名體育用品耐克的品牌名Nike，其命名靈感是來自何處神話的勝利女神之名？

7.中國北京的滕公柵欄天主教墓園中，如今還可以看到哪三位明清時期的西方傳教士之墓？

8.據說已故美國職業籃球運動員柯比·布萊恩的名字Kobe，是他父母得自日本哪一種牛排的靈感而來？

9.南韓哪一間大學建校逾600年，其校徽上有一片銀杏葉？

10.被公認為是伽利略、牛頓以來最偉大的科學家和物理學家，且被美國《時代周刊》評選為20世紀「風雲人物」的人是誰？

答案：1.木星 2.天山 3.麵包 4.曲棍球、橄欖球、羽毛球 5.芍藥花 6.希臘 7.利瑪竇、湯若望、南懷仁 8.神戶 9.成均館 10.愛因斯坦

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