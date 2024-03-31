移民專頁／I-485沒收到收據 別著急

讀者問：

我是1月file的I-485，律師也放了G1145表格。現在，申請已經過去兩周了，沒有收到短信，也沒有收到紙質的receipt。我有點焦慮，因為跟我差不多同一時間file的同事一個五天就收到了短信，一個兩周就收到紙質receipt。 我查詢被告知系統裡面還沒有receipt number。請問，這是怎麼回事？

答：

這種情況不用太擔心。

儘管遞交了G1145表格，但移民局 有時並不發短信，這種情況時有發生。另外，G-1145僅適用於移民局接受並在其處理中心(USCIS Lockbox)之一處理的申請(包括所有婚姻綠卡 申請)。不應將G-1145與直接遞交至移民局服務中心(USCIS Service Center)或地方辦公室的申請一起提交。

有的紙本的收據要遞交後三個禮拜才可以收到。你現在剛遞交了兩個禮拜，需要稍微再耐心等待。依照移民局的政策，如果遞交後超過30天還沒有收到收據，可以聯絡移民局。

如果你是用個人支票 支付的政府費，你查詢你的銀行帳戶，支票被移民局劃走後，會有複印件，並有申請的收據號碼。