女神卡卡科切拉封神 骷髏頭起舞、重現拐杖舞：太狂

女神卡卡和骷髏頭共舞。(取材自Coachella YT)

美國天后女神卡卡 於11日晚間，在科切拉音樂節首日壓軸登場，以長達兩小時的「劇場式表演」震撼全場。這場演出不僅是對其新專輯「Mayhem」的盛大宣傳，更被外媒譽為「科切拉史上最偉大的壓軸表演之一」，台灣網友更在社群狂刷「封神」評價。

影片來源：YouTube@噓！星聞

她以「Bloody Mary」揭幕，身著三層樓高的紅色塔型裙裝立於舞台頂端，裙擺下囚禁的舞者象徵「光明與黑暗的鬥爭」，呼應專輯「Mayhem」的混亂主題。舞台設計仿造維多利亞時期破敗歌劇院，結合聲光特效與哥德美學，被形容為「沙漠中的歌劇院」。