女神卡卡科切拉封神 骷髏頭起舞、重現拐杖舞：太狂
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美國天后女神卡卡於11日晚間，在科切拉音樂節首日壓軸登場，以長達兩小時的「劇場式表演」震撼全場。這場演出不僅是對其新專輯「Mayhem」的盛大宣傳，更被外媒譽為「科切拉史上最偉大的壓軸表演之一」，台灣網友更在社群狂刷「封神」評價。
影片來源：YouTube@噓！星聞
她以「Bloody Mary」揭幕，身著三層樓高的紅色塔型裙裝立於舞台頂端，裙擺下囚禁的舞者象徵「光明與黑暗的鬥爭」，呼應專輯「Mayhem」的混亂主題。舞台設計仿造維多利亞時期破敗歌劇院，結合聲光特效與哥德美學，被形容為「沙漠中的歌劇院」。
歌單涵蓋 20 首曲目，包括新專輯的「Abracadabra」、「Disease」、「Killah」，以及經典曲「Poker Face」、「Alejandro」等。演唱「Paparazzi」時，女神卡卡從純白禮服逐步裝上金屬盔甲，重現 2009 年 MV 的拐杖造型；「Bad Romance」結尾則與骷髏共舞，重現標誌性皇冠場景。
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