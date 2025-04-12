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女神卡卡科切拉封神 骷髏頭起舞、重現拐杖舞：太狂

記者陳穎／即時報導
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女神卡卡和骷髏頭共舞。(取材自Coachella YT)
女神卡卡和骷髏頭共舞。(取材自Coachella YT)

美國天后女神卡卡於11日晚間，在科切拉音樂節首日壓軸登場，以長達兩小時的「劇場式表演」震撼全場。這場演出不僅是對其新專輯「Mayhem」的盛大宣傳，更被外媒譽為「科切拉史上最偉大的壓軸表演之一」，台灣網友更在社群狂刷「封神」評價。

影片來源：YouTube@噓！星聞

她以「Bloody Mary」揭幕，身著三層樓高的紅色塔型裙裝立於舞台頂端，裙擺下囚禁的舞者象徵「光明與黑暗的鬥爭」，呼應專輯「Mayhem」的混亂主題。舞台設計仿造維多利亞時期破敗歌劇院，結合聲光特效與哥德美學，被形容為「沙漠中的歌劇院」。

歌單涵蓋 20 首曲目，包括新專輯的「Abracadabra」、「Disease」、「Killah」，以及經典曲「Poker Face」、「Alejandro」等。演唱「Paparazzi」時，女神卡卡從純白禮服逐步裝上金屬盔甲，重現 2009 年 MV 的拐杖造型；「Bad Romance」結尾則與骷髏共舞，重現標誌性皇冠場景。

女神卡卡出場就很驚人，再創演出高峰。(取材自Coachella YT)
女神卡卡出場就很驚人，再創演出高峰。(取材自Coachella YT)
女神卡卡在科切拉音樂節寫下歷史。(取材自Coachella臉書)
女神卡卡在科切拉音樂節寫下歷史。(取材自Coachella臉書)
女神卡卡重現拐杖造型。(取材自Coachella YT)
女神卡卡重現拐杖造型。(取材自Coachella YT)

女神卡卡

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