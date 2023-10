娛樂／粉紅骷髏來襲 萬聖節吹芭比風

今年最熱門電影「芭比」的粉色夢幻屋變成美國民眾萬聖節的裝飾靈感,圖為劇照。(取材自IMDb)

31日萬聖節 即將來臨,你準備好馬拉松追劇,還是陪孩子外出討糖搗蛋,欣賞街頭的萬聖裝飾呢?「月光光心慌慌」(Halloween)系列電影今年歡慶45周年,八部主線電影外加許多衍生作品可挑選。在節慶布置方面,有別以往的鬼怪驚悚風格,猶他州南喬丹(South Jordan)黎明(Daybreak)社區的居民今年協力打造粉紅色的芭比 夢幻國度。

夢幻恐怖 全社區總動員

當整個社區團結起來,共同為萬聖節精心布置時,總是特別壯觀,且讓居民留下難忘回憶。猶他州南喬丹的「黎明社區」今年以熱門電影「芭比」(Barbie)為發想,打造獨一無二的現實芭比社區,吸引各地的芭比粉絲慕名朝聖。

國際版抖音「TikTok」用戶「@paseo_forever」於10月初發布的短影片顯示,黎明社區的一整排房屋,完全採用芭比粉萬聖節裝飾。影片不僅搭配芭比電影主題曲,標題還寫著:「當整個社區都非常喜歡萬聖節(和芭比)」,就會變成這樣。

居家飾品網站「美麗房屋」(House Beautiful)報導,往年的萬聖節布景,不乏小丑、南瓜與各種嚇死人不償命的骷髏、殭屍與鬼怪恐怖裝飾。今年隨著玩具大廠「美泰兒」(Mattel)推出的芭比電影熱映,萬聖節街頭多了許多溫馨粉色,帶領人們進入現實生活中的「芭比樂園」(Barbieland)。

從該名TikTok用戶的影片中可見,黎明社區的街頭重現芭比電影中的各種場景,包括迪斯可(discothèque)舞廳、游泳池、經典的夢幻芭比豪宅。

在劇情人物方面,除了完美的芭比之外,被人們玩壞而遺棄的「怪芭比」(Weird Barbie)這次可沒有被遺忘。黎明社區裡,也能找到「怪芭比」的房子。

正如電影劇情翻轉所述,看夠了女性主義至上的芭比風格建築之後,當然也少不了充滿男子氣概的肯尼(Ken)「大男人道館」(Mojo Dojo Casa House)。某人的院子裡聳立著實際比例的駿馬雕像,供血氣方剛的肯尼,或國家美式足球聯盟(NFL)堪薩斯城酋長隊(Kansas City Chiefs)前鋒凱爾斯(Travis Kelce)使用。

在夢幻粉紅泡泡氛圍之下,也點綴了些許陰鬱氣氛。有一戶人家的前院變成芭比墓園,豎起各式墓碑,刻著芭比發明者羅絲‧韓德勒(Ruth Handler)、甜心老爹肯尼(Sugar Daddy Ken)和父權主義(Patriarchy)安息等墓誌銘,搭配粉紅火鶴裝飾。

黎明社區以粉紅色的LED(發光二極體)網美小燈泡點亮人行道與房屋前庭門廊,每間房子都有各自的芭比主題,展現芭比電影中的各種式芭比夢幻豪宅。

不過,要裝飾整個社區,可不是件輕鬆的差事!

即便你和鄰居不是這麼熟,不足以改造整個芭比社區,但仍可運用「芭比女力」(Barbie Power)或「肯尼氣魄」(Kenergy),打造讓孩子興奮的「芭比萬聖節」(Barbieween)。

「美麗房屋」網站表示,今年可能不得不改變南瓜主題,因為萬聖節熱門的南瓜鬼(Pumpkin Ghoul)裝飾品「路易斯」(Lewis)已經售罄。

好萊塢才女葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)執導的「Barbie芭比」電影今年暑假上映,由製片瑪格羅比(Margot Robbie)擔綱演出女主角芭比,童星出道的萊恩葛斯林(Ryan Gosling)飾演肯尼,演員、歌手、作家與畫家四棲的凱特麥金儂(Kate McKinnon)飾演「怪芭比」。

芭比電影上映以來屢創紀錄,全球總票房截至10月17日累計14億3994萬元,不僅曾連續3周穩坐票房龍頭,先前美加票房破4億元、國際票房跨越5億元門檻的速度,比魔法學院「哈利波特 」(Harry Potter)系列電影還要快。此外,芭比票房9月已超越「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie),可望登頂2023全球票房冠軍。

芭比電影推出後,怪芭比備受粉絲喜愛,美泰兒官網8月推出的50元限量版怪芭比預購活動已截止,預計2024年5月底出貨。

「月光光心慌慌」系列 歡慶45周年

「月光光心慌慌」(Halloween,又譯「萬聖節」)系列電影今年歡慶45周年,這部1978年首度上映的驚悚電影首映40年後,共製作了八部主線系列電影,還有許多衍生作品,成為歷久不衰的萬聖節神級作品。

低成本電影「月光光心慌慌」1978年推出後,在美國締造空前成功。往後幾年陸續推出續集,包括1981年的「月光光心慌慌2」(Halloween II),1982年釋出「月光光心慌慌3:巫婆的季節」(Halloween III: Season of the Witch),1988年播映「月光光心慌慌4:煞回人間」(Halloween 4: The Return of Michael Myers),1989年再推出「月光光心慌慌5:復仇夜」(Halloween 5: The Revenge of Michael Myers),還有1995年的「黑色驚魂夜」(Halloween 6 : The Curse of Michael Myers)。

1978年電影「月光光心慌慌」造成轟動,至今仍有廣泛影響力。(取材自IMDb)

衍生作品方面則有1980年代的「十三號星期五」(Friday the 13th)系列電影、1984年的「半夜鬼上床」(A Nightmare on Elm Street)、1995年的「黑色驚魂夜」(Halloween: The Curse of Michael Myers),以及2008年的「舞夜驚魂」(Prom Night)等。

這部歷久不衰的電影於2018年由大衛高登格林(David Gordon Green)執導,重拍「月光光新慌慌」(Halloween),再次掀起懷舊恐怖經典的重製與續集風潮,並在觀眾熱切期盼下,於2021年推出「月光光新慌慌:萬聖殺」(Halloween Kills);隔年推出「月光光新慌慌:萬聖結」(Halloween Ends)。