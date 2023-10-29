娛樂／粉紅骷髏來襲 萬聖節吹芭比風

今年最熱門電影「芭比」的粉色夢幻屋變成美國民眾萬聖節的裝飾靈感，圖為劇照。（取材自IMDb）

31日萬聖節 即將來臨，你準備好馬拉松追劇，還是陪孩子外出討糖搗蛋，欣賞街頭的萬聖裝飾呢？「月光光心慌慌」（Halloween）系列電影今年歡慶45周年，八部主線電影外加許多衍生作品可挑選。在節慶布置方面，有別以往的鬼怪驚悚風格，猶他州南喬丹（South Jordan）黎明（Daybreak）社區的居民今年協力打造粉紅色的芭比 夢幻國度。

夢幻恐怖 全社區總動員

當整個社區團結起來，共同為萬聖節精心布置時，總是特別壯觀，且讓居民留下難忘回憶。猶他州南喬丹的「黎明社區」今年以熱門電影「芭比」（Barbie）為發想，打造獨一無二的現實芭比社區，吸引各地的芭比粉絲慕名朝聖。

國際版抖音「TikTok」用戶「@paseo_forever」於10月初發布的短影片顯示，黎明社區的一整排房屋，完全採用芭比粉萬聖節裝飾。影片不僅搭配芭比電影主題曲，標題還寫著：「當整個社區都非常喜歡萬聖節（和芭比）」，就會變成這樣。

居家飾品網站「美麗房屋」（House Beautiful）報導，往年的萬聖節布景，不乏小丑、南瓜與各種嚇死人不償命的骷髏、殭屍與鬼怪恐怖裝飾。今年隨著玩具大廠「美泰兒」（Mattel）推出的芭比電影熱映，萬聖節街頭多了許多溫馨粉色，帶領人們進入現實生活中的「芭比樂園」（Barbieland）。

從該名TikTok用戶的影片中可見，黎明社區的街頭重現芭比電影中的各種場景，包括迪斯可（discothèque）舞廳、游泳池、經典的夢幻芭比豪宅。

在劇情人物方面，除了完美的芭比之外，被人們玩壞而遺棄的「怪芭比」（Weird Barbie）這次可沒有被遺忘。黎明社區裡，也能找到「怪芭比」的房子。

正如電影劇情翻轉所述，看夠了女性主義至上的芭比風格建築之後，當然也少不了充滿男子氣概的肯尼（Ken）「大男人道館」（Mojo Dojo Casa House）。某人的院子裡聳立著實際比例的駿馬雕像，供血氣方剛的肯尼，或國家美式足球聯盟（NFL）堪薩斯城酋長隊（Kansas City Chiefs）前鋒凱爾斯（Travis Kelce）使用。

在夢幻粉紅泡泡氛圍之下，也點綴了些許陰鬱氣氛。有一戶人家的前院變成芭比墓園，豎起各式墓碑，刻著芭比發明者羅絲‧韓德勒（Ruth Handler）、甜心老爹肯尼（Sugar Daddy Ken）和父權主義（Patriarchy）安息等墓誌銘，搭配粉紅火鶴裝飾。

黎明社區以粉紅色的LED（發光二極體）網美小燈泡點亮人行道與房屋前庭門廊，每間房子都有各自的芭比主題，展現芭比電影中的各種式芭比夢幻豪宅。

不過，要裝飾整個社區，可不是件輕鬆的差事！

即便你和鄰居不是這麼熟，不足以改造整個芭比社區，但仍可運用「芭比女力」（Barbie Power）或「肯尼氣魄」（Kenergy），打造讓孩子興奮的「芭比萬聖節」（Barbieween）。

「美麗房屋」網站表示，今年可能不得不改變南瓜主題，因為萬聖節熱門的南瓜鬼（Pumpkin Ghoul）裝飾品「路易斯」（Lewis）已經售罄。

好萊塢才女葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導的「Barbie芭比」電影今年暑假上映，由製片瑪格羅比（Margot Robbie）擔綱演出女主角芭比，童星出道的萊恩葛斯林（Ryan Gosling）飾演肯尼，演員、歌手、作家與畫家四棲的凱特麥金儂（Kate McKinnon）飾演「怪芭比」。

芭比電影上映以來屢創紀錄，全球總票房截至10月17日累計14億3994萬元，不僅曾連續3周穩坐票房龍頭，先前美加票房破4億元、國際票房跨越5億元門檻的速度，比魔法學院「哈利波特 」（Harry Potter）系列電影還要快。此外，芭比票房9月已超越「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie），可望登頂2023全球票房冠軍。

芭比電影推出後，怪芭比備受粉絲喜愛，美泰兒官網8月推出的50元限量版怪芭比預購活動已截止，預計2024年5月底出貨。

「月光光心慌慌」系列 歡慶45周年

「月光光心慌慌」（Halloween，又譯「萬聖節」）系列電影今年歡慶45周年，這部1978年首度上映的驚悚電影首映40年後，共製作了八部主線系列電影，還有許多衍生作品，成為歷久不衰的萬聖節神級作品。

低成本電影「月光光心慌慌」1978年推出後，在美國締造空前成功。往後幾年陸續推出續集，包括1981年的「月光光心慌慌2」（Halloween II），1982年釋出「月光光心慌慌3：巫婆的季節」（Halloween III: Season of the Witch），1988年播映「月光光心慌慌4：煞回人間」（Halloween 4: The Return of Michael Myers），1989年再推出「月光光心慌慌5：復仇夜」（Halloween 5: The Revenge of Michael Myers），還有1995年的「黑色驚魂夜」（Halloween 6 : The Curse of Michael Myers）。

1978年電影「月光光心慌慌」造成轟動，至今仍有廣泛影響力。（取材自IMDb）

衍生作品方面則有1980年代的「十三號星期五」（Friday the 13th）系列電影、1984年的「半夜鬼上床」（A Nightmare on Elm Street）、1995年的「黑色驚魂夜」（Halloween: The Curse of Michael Myers），以及2008年的「舞夜驚魂」（Prom Night）等。

這部歷久不衰的電影於2018年由大衛高登格林（David Gordon Green）執導，重拍「月光光新慌慌」（Halloween），再次掀起懷舊恐怖經典的重製與續集風潮，並在觀眾熱切期盼下，於2021年推出「月光光新慌慌：萬聖殺」（Halloween Kills）；隔年推出「月光光新慌慌：萬聖結」（Halloween Ends）。