創業在美國／華人三代打拚 讓美國人吃懂台灣味

聯合食品公司第三代陳樂（Felicity Chen）說，時代在進步，品牌策略需改變，而不變的是瓶子裡的真材實料好味道。（記者王湘涵／攝影）

對許多旅居美國的華人 來說，一口熟悉的辣椒醬、一匙豆瓣醬，吃下去的不只是味道，還有記憶裡的家鄉。走過數十年、陪伴不少餐館與家庭的聯合食品公司（Union Food），如今來到家族第三代手中，也正展開一頁屬於新世代的篇章。

聯合食品公司的家族故事，起源於台灣高雄岡山。第三代陳樂受訪時回憶，外公早年是從做醬油開始，後來成立辣椒醬工廠，1979年來到美國，當時是一家家餐館挨家挨戶去敲門推廣產品，慢慢把品牌做進北加州 、南加州、和紐澤西。「我很佩服外公，因為直到今天，還有很多餐廳持續使用我們的醬料。」這份長年累積下來的信任，也成了這個家族品牌最深的底氣。

瓶子裡的家鄉味

聯合食品公司發展歷程從第一代的「岡山聯合牌」讓家鄉味的醬料走進廚房、第二代的「Uncle Chen」著眼服務餐廳與華人超市通路、到現在第三代的「DOU」服務消費者前進美國連鎖超市，超過40年歷史的品牌，改變的是更大的市場需要新的語言、新的包裝和說法，然而不變的是瓶子裡的真材實料與老顧客熟悉的家鄉味。

陳樂坦言，自己原本念的是Supply Chain，畢業後也曾在Uber Eats工作，看到了現代化的市場是如何經營操作，累積自己的經驗之後她走回了家族事業。「我是在倉庫木棧板上長大的孩子」，真正讓她理解「傳承」重量的，不只是產品本身，還有母親的身影。她從小看著母親在公司裡的領導力，充滿活力地在倉庫裡開著堆高機日復一日投入工作，也看見上一代如何守護一個家族的根。這些記憶讓她接手時想的不是推翻，而是如何在尊重既有基礎上，替品牌找到更能走進當代市場的方法。 木棧板上長大的陳樂（左）與開著堆高機的媽媽（右）。（圖／聯合食品公司提供）

像香檳的豆瓣醬

「是醬料選擇了我」，陳樂用香檳來比喻豆瓣醬：「我們的豆瓣醬全部是在自己的工廠裡製作，從原料、製程到包裝，發酵期長達六個月到一年，從顏色到香氣都仰賴時間慢慢養成；這就像香檳一樣，如果用機器大量快速生產，就只能叫做氣泡水了。」對家族而言堅持的不只是食品製程，更是60多年來留下的古老手藝與經驗，所以不是「要不要變」，而是「該怎麼變」。 在工廠裡的豆瓣醬，發酵期長達六個月到一年，從顏色到香氣都仰賴時間慢慢養成。（圖／聯合食品公司提供）

因此在新世代接棒的過程中，她發現當產品想進入更大的主流市場，最大的障礙之一就是理解門檻。以豆瓣醬為例，對不少西方消費者來說仍然陌生，再加上傳統中文包裝，常讓人拿在手上卻不知道該怎麼使用？為了打開更多可能，她開始嘗試用社群媒體、亞馬遜平台與新的品牌策略，挑選了代表外公那一代的「麻油」、代表爸爸那一代的「是拉差甜辣醬」、以及代表自己的「辣油」，重新包裝成「DOU三代同堂系列」。她說自己的先生是外國人，也很喜歡辣油和辣椒醬，這樣的生活經驗反而讓她更常思考：台灣味要如何被不同文化背景的人吃懂。 DOU三代同堂系列–麻油、是拉差甜辣醬、辣油。（記者王湘涵／攝影）

未來，陳樂希望在火鍋季推出豆瓣醬、小包裝的芝麻醬、還有更貼近美國消費者使用習慣的白胡椒粉，這些想法看似新，其實都仍圍繞著同一件事：如何把熟悉的台灣味推向更大的餐桌。老味道沒有停在過去，而是在家族三代手中，慢慢長出新的篇章。