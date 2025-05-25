準者體育創辦人林晨耀簽下NBA兩大潛力股 讓中國球鞋火上世界賽場

準者體育創辦人林晨耀和勇士球員波杰姆斯基合影。（記者陳曉峰／攝影）

準者體育創辦人林晨耀的生涯可謂絢麗多彩。他曾是CBA職業球員，兼職當模特兒，開鞋店，任職廈門特警，最終毅然下海，創立新興體育品牌「準者體育」（Rigorer），管理近千名員工，成為中國閩南創業大潮中的生力軍。他慧眼識珠，簽下兩名冉冉升起的NBA 新星代言球鞋，分別是洛杉磯湖人 的里弗斯（Austin Reaves）和金州勇士的波杰姆斯基（Brandin Podziemski）。最近波杰姆斯基的簽名鞋BP1波杰一代上市，受到球迷熱捧。

愛拚就會贏，敢闖、敢拚、敢創業，早早融入福建人的血液，閩商中的「泉州軍團」有至少80多萬人在外經商辦企業。林晨耀也是泉州人。他195公分的個頭，講話豪邁，風趣幽默。他笑言，十個福建人，六個是老闆，家人很早經商，從小耳濡目染。

14歲賣斷鞋 賺取人生第一桶金

1996年14歲的林晨耀讀福建省體校。那時福建有Nike、Adidas代工廠。但有的鞋子有瑕疵，被切成兩半，作為「斷鞋」處理。

林晨耀敏銳地察覺到商機，以每雙人民幣80元購入，經過修補加固，再轉手人民幣120元。雖有缺陷，但鞋子質量過硬，在學校頗受歡迎。因進貨太多，他不得不把鞋子放入宿舍衣櫃，將牙膏、牙刷、衣服放在宿舍外。那時排隊看鞋的學生絡繹不絕，他每隔一段時間都要坐車一小時，去福州馬尾進貨，「當時一個月生活費人民幣300元，基本能賺到。」

兩年後憑藉出色的技術和天賦，林晨耀被福建省體工隊選中，打的位置是前鋒。2004到2010年的六個賽季，他輾轉福建、吉林等隊，以防守兇悍聞名，被稱為中國阿泰斯特。曾在比賽中與名將易建聯、王仕鵬有衝突。目前網上流傳頗廣的一張照片中，林晨耀坐在地板上，滿臉是血，可見防守強度。

「不務正業」 鞋店「大腳」闖出名堂

球員生涯中，林晨耀的「不務正業」時有展露。2003年他走在路上，居然被模特兒公司經紀人相中，從此常利用業餘時間到T台上過癮。

因為腳大，林晨耀常困惑如何買到大碼鞋。他找到管道，在香港以人民幣560元購入大碼鞋，不僅滿足自己所需，還轉手國內出售。2008到2009年，還在CBA做球員時，他就開了兩家實體店和一家網店，用自己的綽號「大腳」命名，在業內闖出名頭。

林晨耀回憶，當時所在球隊老闆很有意見，「這小子不好好打球，幹私活！」就將他轉到吉林球隊，兩年後就退役。可以說，過早經商提前終結了林晨耀的職業欄球員生涯。但他坦承從不後悔，「我的天賦不夠高。」

作為專業運動員，林晨耀善用人脈，藉助名人效應推廣品牌，增加銷售額，中國籃球名將劉玉棟、龔松林、王哲林等福建隊的球員，都曾為其店鋪造勢。這幾家店，也是準者體育的雛形。退役後，林晨耀特招成為廈門公安局特警，但熱衷創業的他始終沒放棄做生意。

贊助麥迪中國行 準者一炮而紅

2013年他主動聯繫剛進入中國的運動護具品牌鮑爾芬，希望拿下代理權。對方提出一年完成人民幣100萬元銷售額的條件，他自信地接下，並透過微博聯動大量籃球明星推廣，實現人民幣700萬元年銷售額。同年，他又成功爭取到斯伯丁福建區經銷權，並迅速做到全國銷量第一，連續三年穩居榜首，斯伯丁604Y系列銷量突破100萬顆。林晨耀就此轉型為體育用品行業的佼佼者。

因為不習慣公務員朝九晚五的生活，林晨耀決定下海，在2014年成立準者體育，寓意投籃準的人。「馬拉松配速要準，人生選擇的道路也要準。」準者體育主打高性價比、專業定製的籃球裝備，結合自主品牌與代理產品，覆蓋企業對消費者B2C與團隊訂製B2B模式。他迅速搭建供應鏈，著手研發籃球服、護具等全線產品，打造差異化競爭優勢。

同年，前姚明隊友、火箭球星麥迪（Tracy McGrady）的中國行，讓準者體育再次享受到利用名人效應的紅利。

麥迪和林晨耀有些私交。他願意提供免費衣服給麥迪穿。麥迪團隊詢問「能否贊助？」原來，當時Nike只有身高185公分的衣服，而阿迪早就放棄麥迪，於是林晨耀拍板，準者贊助，為活動提供基礎定製、漢字定製和圖案定製等服務。藉助麥迪的推廣，一萬件衣服全部售罄，可謂一炮而紅，讓林晨耀咂舌不已。2015年的一篇文章，深挖此事，「揭秘麥迪上身的神秘品牌—準者」。

此後，林晨耀持續加碼賽事贊助，從中美明星對抗賽、NBL聯賽、CBA夏季聯賽到CUBA，準者體育頻頻亮相。他用行動詮釋品牌口號：「有球場，就有準者。」

依靠林晨耀的獨具慧眼，準者體育選出潛力股里弗斯和波杰代言球鞋，讓球鞋在NBA頂級賽場亮相，推動國際化。

林晨耀回憶，早在2022年新秀賽季，里弗斯拿雙向合同，前途未定時，就給了合約。原因是自己喜歡打球聰明的運動員，「我以前喜歡造對手進攻犯規，里弗斯也是這樣。在球隊，該幹什麼活，就幹好。才會贏得更多上場時間，教練也會給更多出手權。」

當時湖人正在衝擊季後賽 ，有五場球中，里弗斯甚至沒有進入12人輪換名單。給出合約意向後，經紀人沒有答覆。到了最後一場例行賽，湖人確定無緣季後賽，在對陣丹佛金塊的比賽中，里弗斯末節搶斷扳平，將比賽拖入延長賽並獲勝，砍下大三元，入帳31分17籃板10助攻。

「經紀人同意在最後一天簽約，我激動得睡不著，畢竟他單核帶隊贏球。我覺得撿到寶。以為對方會漲價，結果沒有，順利簽約。」里弗斯一開始穿著普通鞋登場，後來場均13分，並進入美國國家隊，征戰男籃世界盃，準者迅速推出簽名鞋，銷量翻倍。

簽約波杰的經歷，同樣有趣。林晨耀說，波杰打法和里弗斯相似，為人刻苦，經歷勵志。平常不抽煙、不喝酒、不泡吧。他球商高，不亂打，和教頭柯爾的溝通順暢，「場上打球有靈性，勝負值經常是全隊最高，在教練認知中，這很重要。」

準者和波杰的簽約，談了三個月，且很快推出簽名鞋波杰一代，參考舊金山最知名的金門大橋為靈感，鞋面上有橋樑和繩索，更顯時尚潮流感。每次球鞋設計中，林晨耀都不計成本，讓設計師出差到美國，和球員對接，尊重對方意見。