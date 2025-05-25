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準者體育創辦人林晨耀簽下NBA兩大潛力股 讓中國球鞋火上世界賽場

記者陳曉峰 / 舊金山報導
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準者體育創辦人林晨耀和勇士球員波杰姆斯基合影。（記者陳曉峰／攝影）
準者體育創辦人林晨耀和勇士球員波杰姆斯基合影。（記者陳曉峰／攝影）

準者體育創辦人林晨耀的生涯可謂絢麗多彩。他曾是CBA職業球員，兼職當模特兒，開鞋店，任職廈門特警，最終毅然下海，創立新興體育品牌「準者體育」（Rigorer），管理近千名員工，成為中國閩南創業大潮中的生力軍。他慧眼識珠，簽下兩名冉冉升起的NBA新星代言球鞋，分別是洛杉磯湖人的里弗斯（Austin Reaves）和金州勇士的波杰姆斯基（Brandin Podziemski）。最近波杰姆斯基的簽名鞋BP1波杰一代上市，受到球迷熱捧。

愛拚就會贏，敢闖、敢拚、敢創業，早早融入福建人的血液，閩商中的「泉州軍團」有至少80多萬人在外經商辦企業。林晨耀也是泉州人。他195公分的個頭，講話豪邁，風趣幽默。他笑言，十個福建人，六個是老闆，家人很早經商，從小耳濡目染。

14歲賣斷鞋 賺取人生第一桶金

1996年14歲的林晨耀讀福建省體校。那時福建有Nike、Adidas代工廠。但有的鞋子有瑕疵，被切成兩半，作為「斷鞋」處理。

林晨耀敏銳地察覺到商機，以每雙人民幣80元購入，經過修補加固，再轉手人民幣120元。雖有缺陷，但鞋子質量過硬，在學校頗受歡迎。因進貨太多，他不得不把鞋子放入宿舍衣櫃，將牙膏、牙刷、衣服放在宿舍外。那時排隊看鞋的學生絡繹不絕，他每隔一段時間都要坐車一小時，去福州馬尾進貨，「當時一個月生活費人民幣300元，基本能賺到。」

兩年後憑藉出色的技術和天賦，林晨耀被福建省體工隊選中，打的位置是前鋒。2004到2010年的六個賽季，他輾轉福建、吉林等隊，以防守兇悍聞名，被稱為中國阿泰斯特。曾在比賽中與名將易建聯、王仕鵬有衝突。目前網上流傳頗廣的一張照片中，林晨耀坐在地板上，滿臉是血，可見防守強度。

「不務正業」 鞋店「大腳」闖出名堂

球員生涯中，林晨耀的「不務正業」時有展露。2003年他走在路上，居然被模特兒公司經紀人相中，從此常利用業餘時間到T台上過癮。

因為腳大，林晨耀常困惑如何買到大碼鞋。他找到管道，在香港以人民幣560元購入大碼鞋，不僅滿足自己所需，還轉手國內出售。2008到2009年，還在CBA做球員時，他就開了兩家實體店和一家網店，用自己的綽號「大腳」命名，在業內闖出名頭。

林晨耀回憶，當時所在球隊老闆很有意見，「這小子不好好打球，幹私活！」就將他轉到吉林球隊，兩年後就退役。可以說，過早經商提前終結了林晨耀的職業欄球員生涯。但他坦承從不後悔，「我的天賦不夠高。」

作為專業運動員，林晨耀善用人脈，藉助名人效應推廣品牌，增加銷售額，中國籃球名將劉玉棟、龔松林、王哲林等福建隊的球員，都曾為其店鋪造勢。這幾家店，也是準者體育的雛形。退役後，林晨耀特招成為廈門公安局特警，但熱衷創業的他始終沒放棄做生意。

贊助麥迪中國行 準者一炮而紅

2013年他主動聯繫剛進入中國的運動護具品牌鮑爾芬，希望拿下代理權。對方提出一年完成人民幣100萬元銷售額的條件，他自信地接下，並透過微博聯動大量籃球明星推廣，實現人民幣700萬元年銷售額。同年，他又成功爭取到斯伯丁福建區經銷權，並迅速做到全國銷量第一，連續三年穩居榜首，斯伯丁604Y系列銷量突破100萬顆。林晨耀就此轉型為體育用品行業的佼佼者。

因為不習慣公務員朝九晚五的生活，林晨耀決定下海，在2014年成立準者體育，寓意投籃準的人。「馬拉松配速要準，人生選擇的道路也要準。」準者體育主打高性價比、專業定製的籃球裝備，結合自主品牌與代理產品，覆蓋企業對消費者B2C與團隊訂製B2B模式。他迅速搭建供應鏈，著手研發籃球服、護具等全線產品，打造差異化競爭優勢。

同年，前姚明隊友、火箭球星麥迪（Tracy McGrady）的中國行，讓準者體育再次享受到利用名人效應的紅利。

麥迪和林晨耀有些私交。他願意提供免費衣服給麥迪穿。麥迪團隊詢問「能否贊助？」原來，當時Nike只有身高185公分的衣服，而阿迪早就放棄麥迪，於是林晨耀拍板，準者贊助，為活動提供基礎定製、漢字定製和圖案定製等服務。藉助麥迪的推廣，一萬件衣服全部售罄，可謂一炮而紅，讓林晨耀咂舌不已。2015年的一篇文章，深挖此事，「揭秘麥迪上身的神秘品牌—準者」。

此後，林晨耀持續加碼賽事贊助，從中美明星對抗賽、NBL聯賽、CBA夏季聯賽到CUBA，準者體育頻頻亮相。他用行動詮釋品牌口號：「有球場，就有準者。」

依靠林晨耀的獨具慧眼，準者體育選出潛力股里弗斯和波杰代言球鞋，讓球鞋在NBA頂級賽場亮相，推動國際化。

林晨耀回憶，早在2022年新秀賽季，里弗斯拿雙向合同，前途未定時，就給了合約。原因是自己喜歡打球聰明的運動員，「我以前喜歡造對手進攻犯規，里弗斯也是這樣。在球隊，該幹什麼活，就幹好。才會贏得更多上場時間，教練也會給更多出手權。」

當時湖人正在衝擊季後賽，有五場球中，里弗斯甚至沒有進入12人輪換名單。給出合約意向後，經紀人沒有答覆。到了最後一場例行賽，湖人確定無緣季後賽，在對陣丹佛金塊的比賽中，里弗斯末節搶斷扳平，將比賽拖入延長賽並獲勝，砍下大三元，入帳31分17籃板10助攻。

「經紀人同意在最後一天簽約，我激動得睡不著，畢竟他單核帶隊贏球。我覺得撿到寶。以為對方會漲價，結果沒有，順利簽約。」里弗斯一開始穿著普通鞋登場，後來場均13分，並進入美國國家隊，征戰男籃世界盃，準者迅速推出簽名鞋，銷量翻倍。

簽約波杰的經歷，同樣有趣。林晨耀說，波杰打法和里弗斯相似，為人刻苦，經歷勵志。平常不抽煙、不喝酒、不泡吧。他球商高，不亂打，和教頭柯爾的溝通順暢，「場上打球有靈性，勝負值經常是全隊最高，在教練認知中，這很重要。」

準者和波杰的簽約，談了三個月，且很快推出簽名鞋波杰一代，參考舊金山最知名的金門大橋為靈感，鞋面上有橋樑和繩索，更顯時尚潮流感。每次球鞋設計中，林晨耀都不計成本，讓設計師出差到美國，和球員對接，尊重對方意見。

依靠一雙斷鞋起家，林晨耀正讓中國球鞋一步步走進NBA的世界舞台。他說，對準者的品牌認知一直不變，「不忘初心，以籃球為主。我們的願景是，滿足一切籃球所需，讓每個人享受專業籃球裝備。」

準者體育創辦人林晨耀手上拿著的球鞋就是勇士隊球員波杰姆斯基為準者代言的籃球鞋波杰...
準者體育創辦人林晨耀手上拿著的球鞋就是勇士隊球員波杰姆斯基為準者代言的籃球鞋波杰一代。（記者陳曉峰／攝影）

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