Chatbot Arena從學術計畫轉型新創公司 估值6億美元

柏克萊天空計算實驗室有六位核心教授，斯托伊卡（Ion Stoica）是右邊第二人 (https://sky.cs.berkeley.edu/people/)

Chatbot Arena團隊，已從當年柏克萊加大的一項學術計畫轉型為估值6億美元的新創公司。

聖荷西信使報報導，Chatbot Arena最初是學術項目，柏克萊的研究人員和學生用它來評估各種人工智慧 工具的能力。現在，該團隊已分拆為一家名為LMArena的新公司，並從一群頂級投資者籌集了1億美元的種子資金。

安德森霍洛維茨基金（Andreessen Horowitz）和UC Investments（負責管理加州大學 的投資組合）領投了此次融資，本交易並獲得Lightspeed Venture Partners、Felicis Ventures和Kleiner Perkins等公司的支持。

知情人士透露，此輪融資對LMArena的估值為6億美元，由於涉及隱私話題，該人士要求匿名。這使得這家於4月宣布成立的公司盡管成立不到兩個月，但估值卻相當可觀。

LMArena的網站讓人們可以測試一系列尖端的人工智慧模型，並觀察它們的表現。然後，用戶在網站的排行榜上投票選出他們喜歡的，這些排行榜受到科技界的密切關注。

該測試網站創建於2023年初，即OpenAI 發布ChatGPT並引發熱潮的幾個月之後，由加州大學柏克萊分校天空計算實驗室（Sky Computing Lab）作為研究項目而建立。它很快就成為早期採用者的熱門地點，並成為快速發展的人工智慧基準測試（AI benchmarking）領域的領先指標（leading indicator），每月吸引100萬訪客。

董事長斯托伊卡（Ion Stoica）曾擔任該計畫早期的教師顧問，他與安傑洛普洛斯（Anastasios Angelopoulos）和蔣偉林（Wei-Lin Chiang，音譯）共同創辦了這家公司，後兩人都是該研究項目的負責人，現在分別擔任公司的執行長和首席科技官。

公司表示到目前為止，人們已經在LMArena平台上為400多個AI模型投了總計超過300萬張選票。頂級人工智慧公司和開源新秀都使用該網站來測試他們的新模型，包括Google、OpenAI、Anthropic、xAI和DeepSeek。一些公司甚至在模型正式發布之前就將其發布在平台上，就像 OpenAI去年春天對其GPT-4o模型所做的那樣。在1月底DeepSeek引起全世界關注之前，它在 Chatbot Arena上的排名已經悄然上升。