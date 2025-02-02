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朱鎮中推廣中餐 打進美國市場 歡慶喜福居成立55周年

記者孫愛薇／聖塔克拉拉縣報導
朱鎮中將喜福居打造成不僅是華人界知名的中餐館，更在主流市場占有一席之地。（記者孫愛薇／攝影）
朱鎮中將喜福居打造成不僅是華人界知名的中餐館，更在主流市場占有一席之地。（記者孫愛薇／攝影）

灣區知名的中餐館裡，必有喜福居（Chef Chu's）名列其中。這間位於洛斯阿圖（Los Altos）的中式餐館，成立至今第55年，經營者朱鎮中來美從零打拚，帶著充滿動力的拚勁與入微的經商觀察力，將喜福居打造成不僅是華人界知名的中餐館，更在主流市場占有一席之地。

朱鎮中說他20多歲就到美國，來美前曾輾轉待過台灣與香港，初到美國的他，認為自己的個性愛講話喜好美食，好客又愛交友，非常適合做餐飲業，並觀察到美國華人餐廳常缺少與客人的互動，加上語言隔閡，餐飲工作又異常忙碌，與客戶的連結少，希望透過自己特質開業。

創業前，朱鎮中向當時還在念大學一年級的的女友霍璐徳提議，自己將開中式快餐店，目標在美國的各個街角都有喜福居的餐館。朱鎮中對女友說，「我有一個夢想，希望妳能幫我」，這位女友最終成為了朱鎮中的老婆。

懷著夢想的朱鎮中開第一間中式快餐門市，一開始生意不錯，只賣12道菜，但半年後發現來客率下降，朱鎮中立即調整腳步，體察顧客反應，努力的向大廚學習料理，「我拚命的學習，我要知道怎麼把餐館經營成功」。

客人對朱鎮中表示，到中國餐館吃飯，想選可帶小孩，一家人能坐下來好好吃飯的家庭式餐廳，且菜色要多種，價錢要公道，服務要有禮貌。朱鎮中了解客戶需求後，調整餐廳經營方向，他想讓餐廳不只是餐廳，更是逢年過節，顧客能過中式傳統節日的溫馨地方，能中秋節吃月餅、新年道祝賀。

聽取顧客建議的朱鎮中，在原有的中餐外賣店，租下隔壁位置拓展店內空間，開始精緻中餐內用服務。當時中餐館多是小而擁擠，朱鎮中寬敞的中式用餐一炮而紅，甚至受到洛斯阿圖主流媒體好評報導，顧客源源不斷，想用餐的客人甚至在店外排隊。

餐館爆紅後一年，朱鎮中存下第一桶金，立即將餐館的店面買下，兩年後更改造了一個款開放式廚房，顧客可從玻璃窗看到廚房內的料理流程，乾淨的廚房讓顧客更為放心，在當時這項對顧客透明廚房作業的方式也屬中餐館的創舉，打破民眾對中餐廳廚房髒亂的印象。

喜福居從最基礎的外賣店，慢慢變成小餐館，再從小餐館升級為中型餐館，最後朱鎮中將地也買下來，這期間，他所認識開設中餐廳並且開設分店的朋友，經歷SARS與新冠疫情，幾乎都收攤了，「我把餐館買下來，就是有一個根，不怕房東漲房租。」

逐漸打響名號的喜福居，讓朱鎮中受到各界甚至大學的邀請教學中式料理，最後出版三本中式料理書籍，讓朱鎮中的名聲不僅在華人界響亮，甚至廣受主流媒體的喜愛，他還到大學繼續進修餐飲管理的學程，透過學校專業的知識，改進經營模式的細節。

知名華裔導演朱浩偉（Jon M. Chu）是朱鎮中小兒子，朱浩偉電影作品有知名的「瘋狂亞洲富豪」，2024年與2025年分別上映「魔法壞女巫」的一部與二部。電影上映時，朱鎮中與家人也到場參與支持，朱鎮中提到，小兒子現在全世界到處宣傳電影時，也宣傳父母白手起家在灣區開設中式餐館喜福居，「他這一講，好多美國各地的人都想來這裡報到」。

今年82歲的朱鎮中仍舊在餐廳中忙碌，他分享經營餐飲的心法：第一，需要能與客人連結感情與互動的服務，朱鎮中做到了，而他現今將這最重要的工作交給了大兒子朱浩然繼續執行；第二，善待員工；第三，珍惜每位客人；第四，料理要有一樣的水準；最後是回饋社會。

朱鎮中成立喜福居55周年的時刻，捐贈十桌酒席給El Camino Health旗下華人健康促進計畫（CHI），並在當天舉行55周年晚宴。他表示，餐館與醫院在本地服務都五十多年歷史，跨過世紀，其中也合作過無數次，醫院為居民提供最好的醫療服務。

在此之前，華人健康促進計畫曾與朱鎮中合作過，提供華人癌症患者飲食建議，並舉辦多次相關的聚會。朱鎮中以經濟實惠的熬湯食譜，提出健康又營養的湯品料理法，「為了替華人發聲，在社區𥚃，得到更好更多的機會，捐贈十桌酒席，不僅為醫院募款，同時慶祝喜福居55週年紀念活動」，成功將公益結合喜福居紀念活動，以善舉幫助更多需要的人。

喜福居2025年的新年菜單由朱鎮中親手繪製，不僅有中英文標示，還有菜品的手繪。（...
喜福居2025年的新年菜單由朱鎮中親手繪製，不僅有中英文標示，還有菜品的手繪。（受訪者提供）
龍蝦芹皇伊麵是喜福居的特別菜單，屬一人一道的精緻中式料理。（受訪者提供）
龍蝦芹皇伊麵是喜福居的特別菜單，屬一人一道的精緻中式料理。（受訪者提供）
朱鎮中將喜福居打造成不僅是華人界知名的中餐館，更在主流市場占有一席之地。（記者孫...
朱鎮中將喜福居打造成不僅是華人界知名的中餐館，更在主流市場占有一席之地。（記者孫愛薇／攝影）
朱鎮中（右）的大兒子朱浩然（左）成為喜福居的管理功臣，照片為家人參加小兒子朱浩偉...
朱鎮中（右）的大兒子朱浩然（左）成為喜福居的管理功臣，照片為家人參加小兒子朱浩偉的電影首映會。（受訪者提供）
朱鎮中（右）與太太霍璐徳（左）共同打拚，家庭與事業雙獲成功與美滿。（受訪者提供）
朱鎮中（右）與太太霍璐徳（左）共同打拚，家庭與事業雙獲成功與美滿。（受訪者提供）

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