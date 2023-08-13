旅遊／科州7景 上帝的傑作
科羅拉多州整體來說，是美國最漂亮，也是地理環境最多樣化的州之一。科羅拉多州有著53座超過1萬4000英尺（4267米）的高峰(俗稱14ers)，其中包括洛基山脈的最高峰--埃爾伯特峰，有國家公園聚集的高原，有巨量的大沙丘，有陡峭深邃的峽谷，還有源遠流長的科羅拉多河。她的形狀在地圖上是一個很規矩的長方型，州史不長，當時畫定州邊界的時候採用了簡單的經緯線，南緯37度，北緯41度，東西經差7度，大致上從102度到109度，畫地為界。
1.紅岩公園 回音壁劇場
丹佛市不遠的紅岩公園和有著天然回音壁的劇場是我們的第一站。紅岩劇場氣勢恢弘，呈30度斜角的圓型劇場完全建在由三塊大岩石環抱的半山腰上，70排座位被圍在中間，左右及前方各有一塊巨大筆直向上的岩石，稱為創造岩，船型岩和舞台岩，設計構思的巧妙渾然天成，獨特的天然地勢產生了極佳的音響效果。紅岩公園最早的名字是「天使公園」，後來又改成「鐵達尼公園」。1927年丹佛市政府從私人手裡買下了這塊地方，就取了現在的名字。從1936年開始將它修建成具有9000多座位的天然劇場，自1947年完成舞台和觀眾席的建立後，每年都會舉行許多場演出。
2.雙子湖 冰川高原湖
有著海拔近3千米的雙子湖是一個冰川造就的高原湖，從直線距離上來說，它們離科羅拉多州的最高峰艾爾伯特峰很近。我們的汽車延著雙子湖的公路駛入湖區，湖不算大，一張孤單的野餐桌緊挨著湖邊，清晨的湖面宛如一面朝天的鏡子，將遠處連綿群山和秋色映入其中，偶爾一陣微風掠過，撩起了漣漪微波，抖動著遠處山巒樹叢裡夾雜著一簇簇的金色。
離開湖區不久就上了獨立通道(Independence Pass)，這是介於Leadville 和Aspen兩個小鎮之間的通道，前後32英里，道路陡峭迂迴曲折，穿越大陸架分水嶺，在大陸架分水嶺的最高點處海拔達1萬2095英尺。分水嶺就是這一系列的山脊，大致上把北美洲分隔成太平洋出海口的水系與大西洋（包括墨西哥灣與加勒比海及北冰洋）的出海口水系，簡言之，山脊東面是「大江東去」流向大西洋，山脊西面是「大江西去」流向了太平洋。
3.褐色鐘 最上鏡的地方
褐色鐘(Maroon Bells) 是科羅拉多州一個非常熱門的旅遊景點，Maroon表示褐色的山，Bell則是它如鐘的型狀。在這如鐘的山凹後面，兩座相差半公里遠且高度超過1萬4000英尺的山峰，高聳入雲，山凹裡一片白楊樹及一汪湖水中的倒影，成了此地最上鏡的地方。出發前才瞭解到這個地方早上8點之前和傍晚5點之後自駕入區需要預約，今年自駕進景區的票子早巳售罄，哪怕你半夜去也沒用。其餘時間只能搭乘公園大巴進去。
科羅拉多州秋天的一大特色，就是那滿山遍野金黃色的秋葉。每年從9月中旬開始，歷時一個月不到的時間，從北蔓延至南。它的樹種與美東的不同，枝桿挺拔的白樺樹是主力軍，一路上可以看到很多碗口粗的樹，有些地方的樹幹直徑達一尺左右，像水桶那麽粗。據說這些白樺樹的根系會在地下不斷伸展，達30-40米之廣，擴大成林。它們的枝桿呈銀白色，葉子金黃，在陽光下顯得格外鮮艷欲滴，配上藍天白雲，形成了無敵的壯美秋色。
4.甘尼森黑峽谷 地球裂縫
甘尼森黑峽谷是我們的下一個景點，地球在這裡豁開了一條深深的大裂縫。科羅拉多州境內的這個黑峽谷國家公園，最深處2722英尺（892米），由於南北緣之間相距不遠（最窄處12米），這裂縫就顯得狹窄且深，每日除了中午短暫時間的日光照射，其餘時間就靜默在一片黑幽之中，黑峽谷由此得名。
時間有限，我們只去了設施較完善的南緣，一路上共有12個景點，其中有4、5個最值得去看一下的地方是：Gunnison Point, Chasm View, Painted Wall 和Sunset View，它們都緊挨著停車點。最有意思的是Painted Wall（繪畫牆），繪畫牆從甘尼森河床上拔地而起，深淺兩色的岩壁相互交錯，猶如當代畫師所作的一幅抽象畫。究其原因，這是一種名為Pegmatite侵入性岩石或岩漿，存在於很深的地殼之中，然後如血管裡的血液，慢慢的入侵到其他的岩石縫中，隨著地殼運動的隆升，形成了如同人體血管分佈狀的繪畫牆。
5.特柳賴德 盒子峽谷秘境
去特柳賴德(Telluride)小鎮有一條特別的景觀路，稱為Last Dollar Road，譯成「最後一美元之路」。這條路在19世紀時是去特柳賴德鎮的主要運輸路線，但從前此路要經過一些私人領地，過路人得付一美元的買路錢，由此得名。這條路的延途山巒疊嶂，草地連綿，樹林茂密，風景非常優美。但選擇這條景觀路需要有一定的冒險精神和四條厚實的輪胎，全長約18英里，其中的8英里穿梭在白樺樹林裡的路，可謂是碎石遍佈，坑窪滿地，路窄無隙，儘管有警告牌，我們還是闖了進去，開始幾英里路談笑風聲，但後來這路真是難開，甚至差點打退堂鼓。
科羅拉多州的秋色在全美首屈一指，但那指尖可能當數特柳賴德小鎮了。19世紀時，這裡是一個開採金銀鋅鉛銅礦的小鎮，整個小鎮充滿歷史的痕跡。它的海拔有8750英尺（2667米），卻完全坐落在四面環山的山凹裡，周圍的景色非常的迷人，是一個隱藏在「盒子峽谷」(box canyon)裡的風景，1980年代獲得了「科羅拉多隱藏的最好的秘密」的聲譽。尤其讓人讚嘆的是這個小鎮到山上的Mountain Village 有著作為大眾交通，完全免費的Gondola纜車，坐在纜車裡可以俯瞰整個特柳賴德小鎮和其周圍的景色。
6.梅薩維德公園 世界遺產
科羅拉多州西南的沙漠與多岩地帶的梅薩維德(Mesa Verde NP)國家公園是聯合國教科文組織認定的世界遺產，這是美國主要基於考古價值而開闢的最早的一座國家公園。公園內發現大量建於西元6世紀至12世紀的古代印第安人村落。該遺址共有4400多處房屋，其中包括建在梅薩維德最高處的村落。
我們參觀的對象主要是懸崖宮殿(Cliff Palace)，這是一個可供數百人居住的豎式村莊，約建於11世紀。全樓沿崖壁而建，有兩百多個房間，佈局十分緊湊，還有各種圓形、方形的小樓。這個地方的參觀必須事先網上購票預約，按規定的時間進入。從頂上下去約120英尺。往上回爬時要經過4個很原始的用粗樹幹搭成的梯子，每個十來級。
7.眾神花園 砂岩造型奇特
在科羅拉多斯普林斯市（Springs）不遠處有一個以砂岩為主的岩石群，這個地方被稱為眾神花園(Garden of the Gods)。公園由各式各樣風化了砂岩組成，這些砂岩造型都別具一格，如接吻的駱駝、雙子塔、巨腳等。
斯普林斯市受人歡迎的景點除了附近的眾神花園外，還有就是30英里外的派克峰(Pikes Peak)。該峰海拔14115英尺，相當於4302米，高出斯市整整2400米。開車半個多小時成功登頂，此時老天下起了小雪，好在能見度還不錯，峰頂風光無限。
●周刊旅遊歡迎投稿
1.投稿電郵：[email protected]
2.來稿限3000字以下，旅遊中有無要注意事項或交通須知，歡迎一併寄出。
3.照片檔案限JPG檔，不宜過小隨信寄送，並附註圖說。
上一則
旅遊／遊佛羅倫斯 墜入藝術與浪漫
下一則
FB留言