旅遊／科州7景 上帝的傑作

海拔4302米派克峰，一路上的有許多陡峭的髮夾彎。(嘉騂提供)

科羅拉多州 整體來說，是美國最漂亮，也是地理環境最多樣化的州之一。科羅拉多州有著53座超過1萬4000英尺（4267米）的高峰(俗稱14ers)，其中包括洛基山脈的最高峰--埃爾伯特峰，有國家公園聚集的高原，有巨量的大沙丘，有陡峭深邃的峽谷，還有源遠流長的科羅拉多河。她的形狀在地圖上是一個很規矩的長方型，州史不長，當時畫定州邊界的時候採用了簡單的經緯線，南緯37度，北緯41度，東西經差7度，大致上從102度到109度，畫地為界。

1.紅岩公園 回音壁劇場

丹佛市不遠的紅岩公園和有著天然回音壁的劇場是我們的第一站。紅岩劇場氣勢恢弘，呈30度斜角的圓型劇場完全建在由三塊大岩石環抱的半山腰上，70排座位被圍在中間，左右及前方各有一塊巨大筆直向上的岩石，稱為創造岩，船型岩和舞台岩，設計構思的巧妙渾然天成，獨特的天然地勢產生了極佳的音響效果。紅岩公園最早的名字是「天使公園」，後來又改成「鐵達尼公園」。1927年丹佛市政府從私人手裡買下了這塊地方，就取了現在的名字。從1936年開始將它修建成具有9000多座位的天然劇場，自1947年完成舞台和觀眾席的建立後，每年都會舉行許多場演出。

紅岩公園內的圓形劇場氣勢恢弘，巨大的船型岩形成了天然的回音壁。(嘉騂提供)

2.雙子湖 冰川 高原湖

有著海拔近3千米的雙子湖是一個冰川造就的高原湖，從直線距離上來說，它們離科羅拉多州的最高峰艾爾伯特峰很近。我們的汽車延著雙子湖的公路駛入湖區，湖不算大，一張孤單的野餐桌緊挨著湖邊，清晨的湖面宛如一面朝天的鏡子，將遠處連綿群山和秋色映入其中，偶爾一陣微風掠過，撩起了漣漪微波，抖動著遠處山巒樹叢裡夾雜著一簇簇的金色。

離開湖區不久就上了獨立通道(Independence Pass)，這是介於Leadville 和Aspen兩個小鎮之間的通道，前後32英里，道路陡峭迂迴曲折，穿越大陸架分水嶺，在大陸架分水嶺的最高點處海拔達1萬2095英尺。分水嶺就是這一系列的山脊，大致上把北美洲分隔成太平洋出海口的水系與大西洋（包括墨西哥灣與加勒比海及北冰洋）的出海口水系，簡言之，山脊東面是「大江東去」流向大西洋，山脊西面是「大江西去」流向了太平洋。

恬靜的雙子湖中倒影連綿。(嘉騂提供)

3.褐色鐘 最上鏡的地方

褐色鐘(Maroon Bells) 是科羅拉多州一個非常熱門的旅遊景點，Maroon表示褐色的山，Bell則是它如鐘的型狀。在這如鐘的山凹後面，兩座相差半公里遠且高度超過1萬4000英尺的山峰，高聳入雲，山凹裡一片白楊樹及一汪湖水中的倒影，成了此地最上鏡的地方。出發前才瞭解到這個地方早上8點之前和傍晚5點之後自駕入區需要預約，今年自駕進景區的票子早巳售罄，哪怕你半夜去也沒用。其餘時間只能搭乘公園大巴進去。

科羅拉多州秋天的一大特色，就是那滿山遍野金黃色的秋葉。每年從9月中旬開始，歷時一個月不到的時間，從北蔓延至南。它的樹種與美東的不同，枝桿挺拔的白樺樹是主力軍，一路上可以看到很多碗口粗的樹，有些地方的樹幹直徑達一尺左右，像水桶那麽粗。據說這些白樺樹的根系會在地下不斷伸展，達30-40米之廣，擴大成林。它們的枝桿呈銀白色，葉子金黃，在陽光下顯得格外鮮艷欲滴，配上藍天白雲，形成了無敵的壯美秋色。

熱門旅遊景點褐色鐘，是旅遊者最多和最上鏡的地方。(嘉騂提供)

4.甘尼森黑峽谷 地球裂縫

甘尼森黑峽谷是我們的下一個景點，地球在這裡豁開了一條深深的大裂縫。科羅拉多州境內的這個黑峽谷國家公園，最深處2722英尺（892米），由於南北緣之間相距不遠（最窄處12米），這裂縫就顯得狹窄且深，每日除了中午短暫時間的日光照射，其餘時間就靜默在一片黑幽之中，黑峽谷由此得名。

時間有限，我們只去了設施較完善的南緣，一路上共有12個景點，其中有4、5個最值得去看一下的地方是：Gunnison Point, Chasm View, Painted Wall 和Sunset View，它們都緊挨著停車點。最有意思的是Painted Wall（繪畫牆），繪畫牆從甘尼森河床上拔地而起，深淺兩色的岩壁相互交錯，猶如當代畫師所作的一幅抽象畫。究其原因，這是一種名為Pegmatite侵入性岩石或岩漿，存在於很深的地殼之中，然後如血管裡的血液，慢慢的入侵到其他的岩石縫中，隨著地殼運動的隆升，形成了如同人體血管分佈狀的繪畫牆。

繪畫墻從甘尼森河床上拔地而起，深淺兩色的巖壁相互交錯，猶如一幅抽象畫。(嘉騂提供)

5.特柳賴德 盒子峽谷秘境

去特柳賴德(Telluride)小鎮有一條特別的景觀路，稱為Last Dollar Road，譯成「最後一美元之路」。這條路在19世紀時是去特柳賴德鎮的主要運輸路線，但從前此路要經過一些私人領地，過路人得付一美元的買路錢，由此得名。這條路的延途山巒疊嶂，草地連綿，樹林茂密，風景非常優美。但選擇這條景觀路需要有一定的冒險精神和四條厚實的輪胎，全長約18英里，其中的8英里穿梭在白樺樹林裡的路，可謂是碎石遍佈，坑窪滿地，路窄無隙，儘管有警告牌，我們還是闖了進去，開始幾英里路談笑風聲，但後來這路真是難開，甚至差點打退堂鼓。

科羅拉多州的秋色在全美首屈一指，但那指尖可能當數特柳賴德小鎮了。19世紀時，這裡是一個開採金銀鋅鉛銅礦的小鎮，整個小鎮充滿歷史的痕跡。它的海拔有8750英尺（2667米），卻完全坐落在四面環山的山凹裡，周圍的景色非常的迷人，是一個隱藏在「盒子峽谷」(box canyon)裡的風景，1980年代獲得了「科羅拉多隱藏的最好的秘密」的聲譽。尤其讓人讚嘆的是這個小鎮到山上的Mountain Village 有著作為大眾交通，完全免費的Gondola纜車，坐在纜車裡可以俯瞰整個特柳賴德小鎮和其周圍的景色。

枝幹挺拔的白樺樹林。(嘉騂提供) 小鎮背後的山脊在夕陽下如同火燒金山。(嘉騂提供) 坐在免費的纜車裡可以俯瞰整個特柳賴德小鎮和其周圍難以形容的美景。(嘉騂提供)

6.梅薩維德公園 世界遺產

科羅拉多州西南的沙漠與多岩地帶的梅薩維德(Mesa Verde NP)國家公園是聯合國教科文組織認定的世界遺產，這是美國主要基於考古價值而開闢的最早的一座國家公園。公園內發現大量建於西元6世紀至12世紀的古代印第安人村落。該遺址共有4400多處房屋，其中包括建在梅薩維德最高處的村落。

我們參觀的對象主要是懸崖宮殿(Cliff Palace)，這是一個可供數百人居住的豎式村莊，約建於11世紀。全樓沿崖壁而建，有兩百多個房間，佈局十分緊湊，還有各種圓形、方形的小樓。這個地方的參觀必須事先網上購票預約，按規定的時間進入。從頂上下去約120英尺。往上回爬時要經過4個很原始的用粗樹幹搭成的梯子，每個十來級。

梅薩維德國家公園的懸崖宮殿。(嘉騂提供)

7.眾神花園 砂岩造型奇特

在科羅拉多斯普林斯市（Springs）不遠處有一個以砂岩為主的岩石群，這個地方被稱為眾神花園(Garden of the Gods)。公園由各式各樣風化了砂岩組成，這些砂岩造型都別具一格，如接吻的駱駝、雙子塔、巨腳等。

斯普林斯市受人歡迎的景點除了附近的眾神花園外，還有就是30英里外的派克峰(Pikes Peak)。該峰海拔14115英尺，相當於4302米，高出斯市整整2400米。開車半個多小時成功登頂，此時老天下起了小雪，好在能見度還不錯，峰頂風光無限。 眾神花園中的平衡石。(嘉騂提供)

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