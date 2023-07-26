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秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

中外交部記者會 發言人毛寧仍稱呼「王毅主任」

記者陳政錄／即時報導
秦剛下台，王毅回鍋重任外長，目前王毅仍在海外出訪，剛於當地時間26日抵達土耳其。（路透）
秦剛下台，王毅回鍋重任外長，目前王毅仍在海外出訪，剛於當地時間26日抵達土耳其。（路透）

中國全國人大25日通過外交部長的任免案，王毅回鍋擔任外長，秦剛遭免職。其中，王毅剛結束南非行程，26日抵達土耳其，他在南非出席金磚會議期間強調「全球南方」概念，提出四點主張，對此，中國外交部發言人毛寧今日下午在記者會上進一步說明情況時，仍稱呼王毅為「主任（指中共中央外事辦主任）」，尚未改口。

毛寧26日主持中國外交部例行記者會，據北京日報，會上有記者提問，王毅在出席金磚國家會議期間，就加強「全球南方」合作提出了中方主張，請中方進一步介紹情況。

對此，毛寧表示，「全球南方」是新興市場國家和發展中國家的集合體，「王毅主任」南非出席金磚國家安全事務高級代表會議期間，就加強「全球南方」合作提出了4點主張：一是要消除衝突，共建和平；二是要重振活力，共促發展；三是要開放包容，共謀進步；四是要團結一致，共商合作。

毛寧說，「王毅主任」強調，獨立自主是「全球南方」的政治底色，發展振興是「全球南方」的歷史使命，公道正義是「全球南方」的共同主張。「全球南方」國家要攜手努力，為世界和平擔當，為共同發展盡責。

毛寧說，中國是「全球南方」的當然成員，永遠是發展中國家大家庭的一員。中方願和廣大新興市場國家和發展中國家一道，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，共同構建人類命運共同體。

目前，王毅是中共中央外事辦主任、中共中央政治局委員，並剛回鍋任職中國外交部長。另，在中國外交部官方網站上，外交部長欄目仍顯示更新中。

另據CGTN，在結束南非行程後，王毅已於當地時間26日抵達土耳其安卡拉，展開為期一天的訪問，期間將會見土耳其總統艾爾段和外長菲丹。

此外，就斐濟總理蘭布卡因傷取消了訪華計劃，毛寧回應說，斐濟方面已經向中方通報了蘭布卡總理因傷推遲訪華的有關情況。中方對此予以理解和尊重，我們也向蘭布卡總理表示慰問，祝他早日康復，中方將就訪問事宜繼續和斐方保持溝通。

王毅 南非 土耳其

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