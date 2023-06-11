詐騙ing ／破虛擬貨幣詐騙 她登富比世

檢察官韋絲特專門打擊科技犯罪，成功追回被騙的虛擬貨幣。（記者李榮／攝影）

詐騙愈來愈猖獗，而現在許多騙徒還會透過虛擬貨幣 當作洗錢，虛擬貨幣的去中心化、去監管化，以及匿名性，更增加查緝的困難。具有全國知名度的聖他克拉拉郡檢察官 韋絲特（Erin West），是一位專門打擊詐騙的檢察官，她通過看Youtube視頻自學虛擬貨幣的知識，並且主動與虛擬貨幣平台溝通，過去一年多已經替受害者成功追回價值數百萬美元的虛擬貨幣。

任檢察官 專打科技犯罪

韋絲特灣區土生土長，在桑尼維爾出生，父親是英特爾公司副總裁，她擔任檢察官已有25年的時間，近幾年來一直在打擊科技相關犯罪，以及透過虛擬貨幣的詐騙與洗錢，因為成功幫受害人追回部分的虛擬貨幣詐騙款項，數月前登上富比世雜誌。

韋絲特在接受本報專訪時說，詐騙案件相當頻繁，許多受害者被騙了大筆金錢後，卻發現「連報案都不容易」，因為不少執法機構也不知如何處理，特別無助。她表示，現在許多詐騙分子是過透過虛擬貨幣要求款項，因為虛擬貨幣是相當好用的洗錢管道，很多跨國洗錢是以虛擬貨幣來漂白，同時，詐騙集團 又通常是跨國架構，更讓不少第一線的執法單位頭痛。

動作要快 攔截百萬損失

在她與團隊的努力下，已經成功追回不少被騙的款項，「雖然不是每一次都能順利追回，但還是有機會的。然而關鍵是動作要快，才能增加追回款項的機會。」

在韋絲特的努力下，陸陸續續有受害者成功追回被騙虛擬貨幣的案利。先前就有一名受害者被騙了價值超過100萬美元的虛擬貨幣，在她緊急聯繫虛擬貨幣交易所後，成功扣押了部分的款項，最後交還給受害者。她說，雖然拿回的不是全部被騙走的金額，但受害者至少有些慰藉。

韋絲特表示，虛擬貨幣的平台和交易所分布在全世界各地，譬如說巴哈馬或是開曼群島（Cayman Islands），不過還好不少交易所都樂意與他國的警方和檢調單位合作，共同打擊犯罪，只要檢察官拿到法官簽發命令轉給交易所，交易所會配合扣押。聖他克拉拉縣地檢處在美國的虛擬貨幣交易所開設有執法錢包（government wallet），確實掌握贓款後，會先將其他交易所扣押到的虛擬貨幣轉入這個帳戶，之後再返還給被害人。

沒科技背景 檢察官上網自學

韋絲特是在幾年前開始專門投入科技相關的犯罪，隨著各種高科技犯罪案例愈來愈多，大約七年前，聖他克拉拉郡檢察長羅森（Jeff Rosen）邀韋絲特加入「快速執法聯合電腦團隊」（REACT Task Force），由地檢處領導的跨區小組，專門處理類似案件。現在許多犯罪者在虛擬貨幣的隱藏下，金錢的流向確實很難梳理，但這就是REACT存在的目的。

韋絲特說，自己沒有科技背景，甚至在2018年之前，「完全沒聽過虛擬貨幣」。不過，憑著「不懂就問」的精神，自學了許多關於虛擬貨幣與冷錢包等的知識，「我很常看YouTube，碰上不知道的，就上網搜尋。常常在一邊開車一邊聽，十分鐘你就會學到很多新的東西。」

亞裔中箭 受騙比率極高

韋絲特並表示，在她承辦案件的經驗中，亞裔受害有著極高的比率，雖然沒有確實的統計數字，但是或許有七成五的受害人是亞裔。當然，這可能是與針對華人所詐騙的「殺豬盤」（pig butchering）手法有關。她表示，自己是從許多受害人那邊才聽到殺豬盤的套路，「有人在社交媒體或者手機簡訊中假裝聯繫錯了人，接著試圖建立信任關係、或者營造類似網戀的愛情浪漫關係。隨後詐騙分子會不經意險露出自己生活過得很好，一副不缺金錢很會投資的模樣，再讓人一步步掉入陷阱。」

「騙子太可惡了。我知道很多受害人被騙之後連報案都難，極度沮喪。」韋絲特表示，確實有時候警局甚至聯邦調查局都不太知道如何處理這些跨國的詐騙，但是她與聖縣地檢處會竭盡所能，加強司法追緝的力度，「民眾如果萬一受騙，可以先與地方的警局及聯邦調查局合作，若是他們沒有辦法有調查的進展，也可以來找我。」