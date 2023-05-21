移民專頁／抽籤鬧劇 40萬人重複申請

今年移民局共收到了78萬884份H-1B註冊，其中40萬8891人提交了一份以上申請。（Getty Images）

移民局 於2023年4月28日公布了2024年會計年度H-1B 註冊結果。令人吃驚的是，移民局共收到了78萬884份H-1B註冊，其中40萬8891人提交了一份以上，而只有35萬103人提交了一份申請。結果，11萬791份申請被抽中，比去年的12萬7600份申請還少。所以，申請的抽中率為14.19%。如何預防多次申請？我的建議要「回到過去」，再次讓公司提交完整的申請文件，而不是僅僅支付象徵性的金額（目前每次註冊費為10元），以獲得提交專業職業申請的權利。

很顯然，因為個人和公司提出了多份申請，抽籤過程中存在許多作弊行為。根據法律規定，一個人的H-1B註冊通常只能有一個（同一公司不能為同一人申請多次），並且公司只能對有真正需要的個人申請。例外的情況是另一個公司對同一位個人有真正的需求。但多次申請的註冊受益人的數量超過40萬，與前提不符。許多個人和公司為申請多份而串通作弊，進而有效地排擠了真正需要的申請者。

由於移民局對登記註冊的門檻低且缺乏對違規者執行法律，使個人及其公司不用提交更多文件，而試著與此系統玩把戲。我的合夥人李翼民律師兩年前就在他的文章「改進H-1B抽籤系統的建議」(刊登於2022年4月14日的移民專頁)中指出，與2020會計年度H-1B註冊人數的20萬1011份申請相比，2022會計年度H-1B註冊人數驚人地增長了53.5%，即30萬8613份。當年移民局轉向抽籤註冊系統，並主張將註冊費從10元提高到100元作為部分的解決方案。移民局現在提議將費用增加到215元。

然而，筆者認為即使是如此大幅度的費用增加也不會產生任何影響，因為這個驚人的數字表明許多公司和個人只會將此金額視為開展業務的成本。眾所周知，美國公民 及移民服務局的費用增加確實不會阻止申請人申請移民福利。

一個典型的例子是移民局的加急處理費。該費用從項目開始時的1000元增加到如今的2500元，但此項服務的使用率卻大幅增加。對此類作弊行為的真正威懾是必須讓感興趣的公司提交完整的申請及其對此個人的需求文件。美國公民及移民服務局給出實施這個註冊系統的原因之一是，移民局對每份未被抽中的申請都必須退回大量文件。現在移民局不再要求重複的H-1B副本，文書工作量現已減半。

從2018到2020會計年度到2021會計年度年實施註冊系統之前，這三年收到的申請數量一直徘徊在19萬至20萬份的範圍內。隨著2021年會計年度註冊系統的實施，註冊人數激增至27萬4237人，次年為30萬8613人，下一年為48萬3927人，今年3月份為78萬884人。若按照這個速度不變，不管美國的經濟狀況如何，明年這個數字將超過100萬。許多H-1B專家曾認為，由於科技行業的問題導致數萬人被裁員，今年的數字定會下降，但不幸的他們錯了。

因此，似乎唯一明智的解決方案是「回到過去」。在4月28日公布的總體數字中，移民局在一段「打擊註冊過程作弊行為的措施」中承認，已認真關注因大量符合條件註冊人的多次申請，而讓一些人獲得不公平的優勢，但移民局只是重申許多人忽略的處罰條款。它可能會繼續被忽略，直到真正有Skin in the Game，即必須提交更多的文件才能解決。