啟揚中心「愛與團結」音樂會暨資源展 5/10登場

主辦方將帶來十餘國的藝術演出並提供多項社區資源。(啟揚文化中心提供)

為慶祝亞太裔傳統文化月與心理健康 宣傳月，啟揚文化中心將於5月10日(周六)舉辦第五屆「五月愛與團結」音樂會與資源展。活動免費開放，匯集十餘國藝術演出與多項社區資源，將為社區帶來精彩豐富表演。

活動由Celadon Youth樂團青年音樂家領銜演出，將演奏「茉莉花」、「阿里郎」以及「卡門」等東西方經典曲目，呈現亞洲民謠與世界名曲的跨文化融合。

音樂會藝術總監林安琪表示，本屆節目將結合中國、日本、印度、斯里蘭卡等國傳統樂器與現代創作，展現亞裔 文化的多樣性與當代表現力。

除音樂會外，現場另設有11家機構參與的社區資源展，包括心理健康諮詢、反仇恨犯罪教育、移民支持、醫療服務等一站式資訊，鼓勵民眾認識可用資源、關注身心健康。

啟揚文化中心表示，活動始於2021年新冠疫情 期間，旨在透過藝術回應亞裔社群面臨的歧視與挑戰。四年來已促成30多個社區組織合作，吸引超過千人參與，成為皇后區推動文化共融的重要平台。

紐約中國民歌藝術合唱團將於活動壓軸演出，帶來「秋水長天」和「猜調」等曲目，傳達移民社群的文化根基，該團指揮戴琪說，「我們與啟揚一同走過疫情、仇恨與成長，這就是社區藝術的韌性。」

「五月愛與團結」音樂會於當日下午2時至3時30分在法拉盛41大道133-29號舉行，建議提早30分鐘入場，社區資源展將持續至下午4時。詳情可見主辦方官網www.glownyc.org。