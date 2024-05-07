美國華人博物館 將辦舉辦「追影」口述史街頭表演

MOCA本月將辦口述史街頭表演。(MOCA提供)

為推廣華人移民 歷史及慶祝亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)，美國華人博物館(MOCA)將在本月舉辦「追影」(Catching Silhouettes)系列口述歷史街頭表演，通過結合講述、戲劇、舞蹈和音樂的方式，講述曼哈頓華埠 80、90年代的轉型歷史，並凸顯華裔移民如何重塑其身份認同和社區面貌。

MOCA表示，在每次活動期間，表演團隊將邀請20名觀眾沿華埠東百老匯(East Broadway)行進，並在過程中以現場表演的形式，回顧華埠歷史並了解博物館館藏。根據介紹，表演內容基於1980和1990年代的大量真實事件，均與華人移民的在地發展和文化融合密切相關，並會在互動環節中帶領參與者重溫當年華人面臨的挑戰與機遇。

MOCA將辦口述史街頭表演。(MOCA提供)

MCOA表演與敘事活動主任李岳燁表示，華裔在上世紀的移民浪潮奠定了如今華埠的景觀和文化基礎，因此活動希望為觀眾提供「追憶的渠道」了解華埠的歷史象徵及其文化意義，如璇宮戲院(Music Palace)和新聲戲院(Sun Sing Theatre)等。

他指出，這些故事不僅是過去的回顧，更是一種未來的指引，讓年輕一代能夠理解並欣賞自己的根源。李岳燁還說，「追影」表演還將以博物館的史料為基礎，回憶當時社區電影院的影響和意義，並深入探討中國福建移民對華埠的貢獻，以及講述宗教團體的作用。

作為表演指導的李岳燁還表示，表演者將在活動結束後分享其與家人的移民經歷，當中有多位華裔及亞裔藝術家。本次表演全場70分鐘的，舉行時間即日起至5月18日的每周四至周六，起始時間為晚上7時。詳情可參考https://reurl.cc/5v8QRq。