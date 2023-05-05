紀念華人攝影師貢獻 谷歌「李揚國日」改搜索頁面塗鴉

慶祝「李揚國日」谷歌改搜索頁面塗鴉。(取自谷歌)

每年5月是「亞太裔傳統月」(Asian Pacific American Heritage Month)，而同時為紀念已故攝影師李揚國 (Corky Lee)，銘記1988年時任紐約市長丁勤時(David Dinkins)宣布5月5日為「李揚國日」(Corky Lee Day)，以紀念他畢生對紐約市社區以及華亞裔群體做出的貢獻。

5日谷歌的首頁以經典的「手舉相機的李揚國」，作為搜索頁面塗鴉；很多在美華人 不一定知道他的名字，但他的照片卻在數十年中收錄在各大主流媒體的刊物中；這些影像資料紀錄了亞太裔美國人的多樣性和細微差別，在社區常被主流所忽視的大環境下起了重要的導向作用。

李揚國生於紐約的華人移民家庭，成年後從事紀實攝影數十年，鏡頭聚焦於草根華人世界，並對弱者充滿人文關懷。從1970年代開始，他用相機紀錄紐約華埠 幾乎所有重大的社會運動，2021年不幸因感染新冠病毒去世。

今年2月，李揚國在曼哈頓華埠的一群友人也提議，擬將曼哈頓華埠擁有悠久歷史的披露街(Pell St.)共同命名為「李揚國路」(Corky Lee Way)；目前該提議仍在徵詢該街道商戶及附近居民支持，在獲得同意後將向社區委員會及市交通局(DOT)提案。