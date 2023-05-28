硬幣+芭比 黃柳霜唯一亞裔

好萊塢演員黃柳霜與其紀念幣。(亞博館提供)

1990年，美國政府訂定5月為「亞太裔傳統月」紀念1843年5月7日首位日本人定居美國，與1869年5月7日由貢獻最大的中國工人完成了太平洋鐵路（Transcontinental Railroad）。值此佳節，各地亞太族裔正在熱烈慶祝。1959年成立的Mattel公司，就是芭比娃娃（Barbie Fashion dolls）製造商，今年也推出黃柳霜人型的洋娃娃凑熱鬧了。

曾參演60部以上電影

黃柳霜是誰呢？早期華裔影星，英文名字Anna May Wong（1905-1961）。她曾參與60部以上影片的演出，辛苦一輩子，卻一點榮譽也沒得過。1926年，好萊塢興建「中國戲院」 （Chinese Theatre）時，是她打下第一根鐡釘子，自己卻沒有留名水泥地上。

不過，美國鑄幣局（US Mint）決定根據憲法第19修正案提高女權的規定，自2022至25這三年期間，每年推出五款全新的25 Cents硬幣。每款選擇不同族裔及領域，兼具多元背景傑出女性的頭像，作為圖案。總發行量3億枚。黃柳霜已在去年第一批被包括在内。不只是她個人的身後哀榮，也是對歷史負責的嚴正態度。

柳霜曾自稱是第三代華僑。現在我們聽到「第三代」， 一般的認知是「Generation Z」年代出生的人，祖父輩在第二次世界大戰後移民 來美的。她的祖父卻要推前一個世紀，也就是進軍加州 「淘金」（Gold Rush）那段時期。

到了她的父親的年代，一家人侷促洛杉磯「中國城」的洗衣店謀生。當年她的鄰居全是歐洲各地的移民，她很活潑而好交際，學會多種歐洲語言。父親晚年回國長住台山老家。家中八名子女當中，她是老二，經常分擔家務，是一個「早熟」的女孩。到妹妹們都入學、升學時期，學費都是這位二姊負責張羅。

1919年，14歲那年，《紅燈籠》（Red Lantern）工作隊到中國城拍戲，她常趕去看熱閙，大家都叫她「好奇的中國小孩」（CCC, Curious Chinese Child)。他們需要臨時演員，就選她扮成英國人情婦。兩年後，她毅然輟學以演戲為職志。

當年服裝界的「標誌」

此後30年間，她平均每年拍兩部影片，其中60%屬於無聲默片。電視時期，她並未缺席，在各類節目上出現之外，曾於1951年秋季，主演《 柳霜女士的藝廊》（The Gallery of Madame Liu-Tseng）節目，真名假戯，骨董店老闆現身説法。一共10集。

1920年代彩色片子出場時，她就參加《海逝》（The Toll of the Sea）與《巴格達竊賊》（The Thief of Bagdad）兩片的演出。大膽的作風，引起保守人士的議論紛紛。

不過，從那時起，她即被公認為服裝時尚界的一個「標誌」（Icon）了。1928年，她遠征歐洲，擴大發展。沒想到因為跟幾位女星很接近，個人的「性向」問題，被引起議論。

她曾回答婚姻問題，說道：「我寧願跟自己的弟弟結婚」（I would rather marry my brother）。演出的幾部德語片子，又被批評美國腔太重。她不服氣，勤練正確德語的發音。不過，兩年後就回美國了。

「五四運動」之後，是中國新文學發展的鼎盛時期。走在時代尖端的北京 大學，在1932年，曾頒授黃柳霜名譽博士學位。可見國人對這位僑胞的敬重。

她原是一位中華「龍女」，由於戲中劇情的錯亂，卻有東洋「蝴蝶夫人」的亂象與誤解。如地下有知，看到自己是唯一無二的亞洲臉孔雕鑄在錢幣上，出現在自己的出生地，甚至世界每個角落，也許會頷首莞爾吧！