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養生／這4種降膽固醇保健品 先問過醫生再吃

編譯俞仲慈
四類常見的降膽固醇保健食品，專家建議消費者不要任意服用。（取自pexels）
四類常見的降膽固醇保健食品，專家建議消費者不要任意服用。（取自pexels）

現代人因為熱量攝取過多加上運動不足，容易有血壓、血糖和膽固醇過高的三高問題，因此市面上出現各種號稱可以改善三高的保健食品，不過多數保健食品不受「聯邦食品暨藥物管理局」(Food and Drug Administration，FDA)管理，品質良莠不齊，針對四類常見的降膽固醇保健食品，專家建議消費者不要任意服用，避免引起不良副作用。

一、鉀補充劑

鉀是人體重要的礦物質，有助於平衡細胞內液體流動，飲食專家通常建議多攝取富含鉀的食物來降低血壓，因為鉀有助於尿液排出體內多餘的鈉，進而降低血壓。

由於高血壓通常伴隨著高膽固醇，若服用降血壓藥物的同時再服用鉀補充劑，可能有礙健康，因為治療高血壓的「血管收縮素轉化酶」(angiotensin-converting enzyme，ACE)會減少尿液中的鉀排泄，容易引起「高鉀血症」(血液鉀含量過多)，伴隨著心悸、胸痛、噁心或嘔吐等症狀，嚴重者甚至有喪命之虞。與其服用鉀補充劑，不如多吃蔬菜、水果、魚類和低脂乳製品等食物。

二、紅麴(Red yeast rice)保健食品

紅麴是稻米經過酵母發酵製成，富含「紅麴菌素」(Monacolin K)，高含量的紅麴菌素產品被證明具有降低膽固醇、改善血糖、血壓的功效。不過「紅麴菌素」含量多寡，治療效果大不相同；某些保健食品的紅麴菌素含量不足，無法發揮作用；另外含量較高的紅麴產品也可能非法添加降膽固醇的「理脂膜衣錠」(lovastatin)，加上不受FDA管理，有效成分含量難以確定；目前高含量的「紅麴菌素」產品尚未獲得FDA核准，仍屬非法藥物。

根據2021年針對市售37種紅麴保健品的檢驗發現，只有一種紅麴產品的橘黴素(citrinin)含量低於標準值，橘黴素是一種黴菌毒素，若含量過高容易傷肝、傷腎。

三、大蒜補充劑

大蒜是一種益生質(prebiotic)，有助於腸道滋生有益的細菌，並具有抗氧化和抗炎功效。

大蒜所含有效成分「大蒜素」(Allicin)是一種生物活性化合物，研究發現大蒜素有助於降低總膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇，對多數人來說，食用大蒜確實有益健康，但大蒜有輕微抗凝作用，建議服用血液稀釋劑、非類固醇抗發炎藥(NSAID)或出血性疾病患者，避免服用大蒜補充劑，以免發生胃部不適、胃灼熱等副作用。

四、綜合保健食品

市售各種綜合保健食品包含各種成分，強調具有降低膽固醇的功效，不過此類保健食品因製造過程，會含有油脂提取物(oil extracts)、菸鹼酸以及鎂，專家提醒，綜合保健食品是針對膽固醇正常的消費者，不適合高膽固醇人士服用，更不能做為醫療替代藥物服用。

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