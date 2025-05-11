與 Chase 的 Jane Wu 一同慶祝亞太島民傳統月

Jane Wu 是大通銀行的社區經理，主要負責深化與當地組織的關係，並在紐約唐人街舉辦理財教育研討會。她在未及早接觸專業網路的情況下開創了自己的職業生涯，因此她熱衷於建立信任、創造機會，並幫助個人和小型企業在邁向財務安全和世代財富的過程中感受到支持。

我們與 Jane 暢談了她今年的目標、對年輕專業人士的建議及她如何慶祝亞裔 美國人和太平洋島民(API)傳統月

1. 您希望今年在社區經理的角色上達成什麼目標？

身為社區經理，我今年的目標是深入與當地組織的關係，並提供更有意義的理財教育工作坊，特別是針對我們的唐人街社區。我希望協助確保個人和小型企業不僅能獲得資源，也能感受到聆聽、支持和授予權力，以建立世代財富。代表權很重要，我希望能透過展現、傾聽及因應我們所服務社區的需求調整我的努力，繼續建立信任。

2. 您可以分享 2025 年最重要的財務提示嗎？

首先，優先建立緊急基金；目標是至少三至六個月的支出。這是在不確定時期保持準備的最佳方法之一。其次，對詐欺和詐騙保持警惕。詐騙者的手法越來越複雜，尤其是針對移民 和高齡族群。當一件事似乎好得太不真實的時候，它往往就是如此。最後，不要害怕聯絡專家並提出問題。無論是關於信貸、投資或退休 規劃，知識就是力量；及早尋求指導，長遠來說可以產生巨大的影響。

3. 您在職業生涯中面臨了什麼樣的障礙？您如何克服？

我在職業生涯中面臨的障礙之一，就是在早期缺乏專業人脈網路和良師益友。我在成長過程中並無家族在企業界的人脈，因此我必須學習如何在專業領域中自立自強。要知道如何為自己爭取權益和尋求指導並不容易。隨著時間的推移，我開始尋找導師、參加交誼活動，並經常爭取新機會。這份堅持幫助我開啟大門，現在我將這份堅持視為首要任務，為其他剛剛起步的人建立這些連結。

4. 您會給尋求進入金融業的年輕專業人士什麼建議？

試著不要對您不知道的事情感到膽怯；每個人都有自己的起點，承認這一點很重要。專注於建立關係、提出問題、保持好奇心並接受學習曲線。

5. 您和摩根大通 今年會如何慶祝亞太島民傳統月？

為了慶祝 API 傳統月，我們在各分行舉辦教育工作坊，讓唐人街的當地社區聚在一起，同時了解和慶祝豐富的文化。在摩根大通，我們由員工領導的 AsPIRE 企業資源組別將透過工作坊、文化分享會和社區活動，為員工組織連結、自願服務和慶祝傳統的機會。