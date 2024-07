百萬分之1機率 特勤局反狙擊手視野遭擋 仍1槍擊斃刺殺川普槍手

福斯新聞19日報導,根據熟悉調查前總統川普 遭槍擊 事件的消息人士說法,擊斃兇嫌的那一槍是僅有「百萬分之一的機率」。

福斯新聞掌握的消息指出,致命一擊是特勤局一位反狙擊手開的一槍,而是他的視野當時被擋住了。

據轉述,因為屋頂的邊緣擋住了視野,擊斃庫克 斯的特勤局狙擊手只能看到做案用槍枝的瞄準鏡,以及對方的前額跟眼睛上半部。消息人士向福斯新聞描述了這一槍,稱「百萬分之一的機率」。

報導同時指出,一隻當地的戰術小組也對潛在刺客庫克斯(Thomas Matthew Crooks)開了一槍,但是沒有命中。

While much attention has been on one of the Secret Service Sniper teams posted closest to the shooter, line of sight analysis indicates a second team, here, was more likely responsible for the return fire that killed President Trump’s would-be assassin.



All unconfirmed. pic.twitter.com/UBaFDBZZES