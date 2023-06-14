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川普離開法院後 直奔邁阿密知名餐廳會支持者 民眾為他慶生

編譯俞仲慈／綜合13日電
川普(中)13日在出庭後到邁阿密一家古巴餐廳，與支持者打招呼。(Getty Images)
川普(中)13日在出庭後到邁阿密一家古巴餐廳，與支持者打招呼。(Getty Images)

前總統川普13日離開邁阿密聯邦法院後，驅車直奔當地「小哈瓦那」(Little Havana)一家知名古巴美食餐廳凡爾賽(Versailles)，受到在場民眾熱烈歡迎，川普不改其地產大亨氣派，當場表示要為餐廳所有顧客用餐埋單，由於隔天即是川普77歲生日，因此在場民眾也高唱生日快樂歌，提前為川普慶生。

當川普車隊來到位於「小哈瓦那」西南8街(Southwest 8th Street)的凡爾賽餐廳時，川普一下車就宛如走星光大道般，受到在場民眾熱情歡迎，當他在支持者簇擁下走進餐廳，向在場人士致意後，突然大喊一聲：「今天我埋單！」讓全場氣氛嗨到最高點。

川普慷慨請客，支持者也爭先恐後和川普拍照留念，並在餐廳內高唱生日快樂歌，為隔天迎接77歲生日的川普提前祝壽。

當川普走進餐廳，24歲邁阿密居民桑切斯(Ambar Sanchez)正在吃午飯，她回憶當時情況表示：「川普進來後，先是感謝大家，並和牧師、猶太祭司站在一起禱告，場面很溫馨，川普和往常一樣放鬆，很高興和大家在一起。」並轉述當時川普的發言：「我認為一切進展順利，只是我們有一個被操縱的國家。」

根據報導，川普在離開餐廳前，還和佛羅里達州聯邦參議員賈西亞(Ileana Garcia)以及前終極格鬥冠軍賽(UFC)選手馬斯維達(Jorge Masvidal)等人合影、聊天。

根據報導，當車隊離開時，透過車窗可以看到川普豎起大拇指，向支持者致意，坎頓(Enrique Canton)用西班牙語表示自己曾經多次現身凡爾賽餐廳前，表達對川普的支持並強調：「這個國家存在一種並非公平的司法體制，如果姓柯林頓或拜登是一種司法體制，如果姓川普就是另一種體制。」

據了解，川普造訪的凡爾賽餐廳在1971年草創初期，只是一家小規模咖啡館，但隨即發展成為邁阿密當地社會、文化和政治中心，也是許多政治人物拜訪邁阿密的必到之地。

而且從川普造訪凡爾賽餐廳，受到支持者熱烈歡迎的程度，與之前在紐約法院出庭時的情況，簡直不可同日而語。

川普在生日前一天出庭，挺川民眾不忘舉起「生日快樂」牌子。(Getty Image...
川普在生日前一天出庭，挺川民眾不忘舉起「生日快樂」牌子。(Getty Images)

川普 拜登 古巴

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