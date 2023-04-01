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川普料將用6招「拖字訣」 將訴訟拖到大選期間

記者胡玉立／即時報導
川普陣營針對他被起訴一事擬採「拖字訣」，若能將訴訟程序拖到2024年總統大選期間，情勢可能對他更有利。(美聯社)
川普陣營針對他被起訴一事擬採「拖字訣」，若能將訴訟程序拖到2024年總統大選期間，情勢可能對他更有利。(美聯社)

幾十年來不斷面臨法律挑戰的川普，又將拿到一紙熱騰騰的起訴書。尚未等到他被傳訊出庭，人們已在預期這位史上首位遭起訴的前總統會出什麼招；因為，川普幾十年一貫的法律戰術就是「拖字訣」，若能將訴訟程序拖到2024年總統大選期間，情勢可能對他更有利。

政治新聞網站Politico指出，川普法律團隊的拖延戰略歷經幾十年試煉，堪稱日益「完善」，儘管對川普來說，刑事起訴與過去諸多民事法庭較量不同，但他仍有大把選項可用。

「他們將竭盡所能拖、拖、拖，」在曼哈頓地方檢察官辦公室工作30年的前金融檢察官、現任辯護律師克里斯汀(Catherine Christian)說：「他們會為想得到的每一個步數，提交文件。」

可能用來拖時間的作法包括：要求駁回全案，要求將審判移至紐約市以外，試圖取消案件檢察官或法官資格，試圖將案子從州移到聯邦法院，對川普出庭的安全協議廣泛談判，提出動議將指控從重罪減為輕罪。

川普的律師還表示，他們可能會設法讓法官追究大陪審團程序，證明指控缺乏合理理由或指示大陪審員時有不當行為。

諷刺的是，川普還可能透過抱怨檢方拖延時間來造成更多延誤。他可以辯稱，對六年前發生的事件延遲提出指控，違反他在紐約憲法下的正當程序權利。

川普拖延戰術的第一步，可能在4日傳訊時出現，當天將為全案各項動議設定截期，還將對全案其他階段制定嚴格的「延期日」。其中一個截期是5月初：曼哈頓地方檢察官白艾榮 (Alvin Bragg) 辦公室在傳訊後35天內，向川普辯護團隊提供所有相關文件和證據。

克里斯汀表示，川普律師一定會利用每個機會提出連串新動議，但預計此案主審法官默欽(Juan Merchan)也會留意被告川普的律師輕率拖延案件的行徑。

拖時間，對川普來說，吸引力特別大。因為，若他在2024年11月贏得總統大選，將升高法律的不確定性。部分憲法學者甚至認為，當選任職的必要性，凌駕於定罪結果，包括任何監禁在內。

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