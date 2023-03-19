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理財百科／退休儲蓄 存8地方最好

編譯周芳苑
為了存退休老本，專家建議在獲利和風險間取得平衡。（Getty Images）
為了存退休老本，專家建議在獲利和風險間取得平衡。（Getty Images）

把錢投入股市有風險，存到銀行儲蓄帳戶利息太微薄、跟不上物價上漲，為了存退休老本，專家建議在獲利和風險間取得平衡。

專家列出以下八個退休儲蓄的最佳存放處。

1、固定年金(Fixed Annuities)

年金保證收入，有點類似私人養老金；年金屬於保險，須定期支付保費。退休後由年金帳戶定期匯出款項，如果安排得當，可靠此安度餘生。固定年金回報率可比高利儲蓄帳戶高100 倍。

2、退休帳戶

提供稅收減免，並可能比儲蓄帳戶賺取更多收入，而且可進行投資，長期投資很可能增值。雇主401(k) 計畫是極佳選擇，2023年度401(k)、403(b) 和其他退休計畫供款上限提高為2萬2500美元；假如雇主不提供 401(k)，可使用個人退休帳戶(IRA)，但供款上限低，2023年增至6500美元，屆滿50歲為7500美元。

使用退休帳戶時須選擇「延稅帳戶」(tax-deferred)或「羅斯退休帳戶」(Roth)。多數401(k)和傳統IRA屬延稅帳戶，存入款項可降低該年度應稅收入，日後提領須納稅。

3、羅斯IRA

存入款項須納稅，提領時不納稅，隨時提領都不必繳罰金。繼承人不必課稅。

4、股息貴族(Dividend Aristocrat)

是史坦普500指數下至少連續25年發放基本股息且股息年年增加的股票，波動雖大，仍比大盤穩定。

5、健康儲蓄帳戶(HSA)

一開始投入款可抵稅，達一定門檻後就可投資，且收入和利息免稅；提領出來的錢只要用於醫療，任何年齡都免稅，若屆滿65歲還有餘額，HSA可視同傳統IRA或401(k)。

6、一般的應稅經紀帳戶

多數退休帳戶有罰款規定，如果想隨時提領而免除罰金，應稅經紀帳戶較適合；應稅帳戶的限制比退休帳戶更少，供款金額、合作的經紀公司都不受限，但沒有稅收減免，投資收入和供款要課稅。

7、國債

美國國債有短期國庫券、債券和票據，買國債等於借錢給美國財政部，財政部稍後將連本帶利還款，迄今尚無國債違約。國債與定存相似，利率通常低於固定年金。

8、房地產

投資房地產可在退休期間提供穩定收入，而且房東可扣除大量租金收入，此外，因出售主要住所而獲利，無需繳納資本利得稅。為使投資組合多樣化，可利用Fundrise和RealtyMogul等眾籌平台，與其他數百人一起投資房地產。

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