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教育／ChatGPT對教育的影響 老師：雙面刃

編譯柯立偉
許多教育工作者擔憂，ChatGPT有沒有可能讓孩子們懶得寫作業。（Getty Images）
許多教育工作者擔憂，ChatGPT有沒有可能讓孩子們懶得寫作業。（Getty Images）

OpenAI的聊天機器人「ChatGPT」問世後，顛覆了以往對於人工智能機器的想像，其對人類語言掌握的嫻熟程度，似乎已經能與真人媲美；正因如此，許多教育工作者擔憂，ChatGPT有沒有可能成為孩子們懶得寫作業時的一個藉口，認為：「反正老師看不出來，搞不好還會覺得我寫的文章比以前大有長進」？但也有第一線的教師認為，時代必然會進步，善用每個時代的可用資源，或許可以創造出畫時代的教育方式，知名資訊科技新聞網站「Wired」親身採訪了許多就位在教學現場的老師們，一起看看ChatGPT對教育這個國家百年大計有何影響。

憂成寫作業槍手

在俄勒岡州農村地區任教的高中英文老師凱利．吉布森(Kelly Gibson)表示，當她看到ChatGPT可以流暢地「用300字完成一篇解釋『綠燈在大亨小傳(The Great Gatsby)中的意義為何？』的文章」時，她「驚呆了」；因為的文章從用字遣詞、文法結構到行文邏輯，正是她教導學生的樣子，這個結果讓她擔心：「還有什麼方法能夠阻止學生找機器人當寫作業的槍手？」

作為執教25年的老師，沒有什麼大風大浪能夠打倒她；在短暫恐慌後，吉布森思考，既然不可能回到過去「沒有ChatGPT的年代」，那麼要怎麼把ChatGPT融入課堂之中？她的初步想法是要求學生直接用ChatGPT「生成」一份文本，然後自己校對、挑錯，並改善機器人的寫作風格。換句話說，她把ChatGPT當成一種加強學生批判性思維的工具，而不是一個取代人腦、幫學生作弊的暗黑科技。

雖然有這些侷限性，但吉布森仍認為她有責任把ChatGPT帶進課堂，因為她所任教的高中地處偏鄉，ChatGPT的出現可能加大城鄉之間的資訊鴻溝，因此她希望可把ChatGPT變成一個教育者的角色，這樣她所有的學生都能有機會接觸到當代的最高科技。

適合引進當教具

在荷蘭代爾夫特科技大學(Delft Technology)講授「人工智慧倫理」課程的奧莉亞．庫迪納(Olya Kudina)教授則指出，ChatGPT產出的文本事實上還不夠成熟；庫迪納表示，她出了一份辯論作業，學生想出三個正方論述和兩個反方論述；再把同樣一份作業丟給ChatGPT，雖然回應快，行文也很流暢，但細看ChatGPT提出的論點，會發現有循環論證、引用錯誤甚至不合邏輯的問題，因此她認為單純地把ChatGPT的東西複製貼上，並不能夠幫助學生獲得高分。不過庫迪納並不認為教育領域應完全禁用ChatGPT，她認為適合引進ChatGPT作為教具，但不是把ChatGPT當成最終目的，而是一個激發學生思考、指引學生思考方向的工具。

迫正視死背問題

倫敦城市大學(City, University of London)的人類與電腦互動關係學教授泰勒(Alex Taylor)從另一個觀點切入ChatGPT可能對教育工作的影響；泰勒說，ChatGPT的出現不是「打破現有教育方式」，而是迫使人們去正視「已經支離破碎的教育」；比如說當你問ChatGPT一些「只須死記硬背」的問題，而ChatGPT很快速地回答時，就會不禁讓人思考「那到底學校教這些東西意義何在？」據記者實測，ChatGPT確實可以回答出一些有標準答案的問題，例如「第一次世界大戰何時結束？」，ChatGPT不只準確回答出1918年11月11日，甚至還延伸出了協約國、同盟國等觀念。

教育當局下禁令

雖然身處教育第一線的教師們對於ChatGPT的態度多元，認為這款最新型的人工智慧利弊同存，但教育當局的態度就傾向保守；比如紐約市就在1月下令禁止公立學校在學校設備上使用ChatGPT，一位發言人說此禁令是「出於擔心對學生學習造成負面影響，以及擔憂內容的準確性與安全性」；紐約華盛頓高中(Washington Heights)英文老師瑪莉琳．拉姆雷茲(Marilyn Ramirez)指出，她先前不清楚紐約教育局有此規定，但根據她的教學方法，她對此禁令似乎並不認同。

拉姆雷茲表示，她是那種會為了吸引學生注意，用戲劇性的語調朗讀伊麗莎白一世演講稿給學生聽的那種老師，甚至也會在課堂上融入像谷歌翻譯(Google Translate)這種科技產品做為教學內容；但用歸用，她還是會跟學生強調「什麼時候可以用」或「谷歌翻譯的限制在哪裡」等觀念；因此對於ChatGPT的出現，她認為「在老師的指導下，ChatGPT可以幫到學生，但真正的效果有限。」

吉布森老師任教的學校同樣也已下令校內全面禁用ChatGPT，因此她不得不用自己的電腦跟網路在學生面前展示這款聊天機器人；她表示，這學期她的學生們在讀「推銷員之死」(Death of a Salesman)、「咆哮山莊」(Wuthering Heights)、「所羅門之歌」(Song of Solomon)等西洋文學史上的鉅著，她會在課堂上用ChatGPT生成一份小論文，並要求學生們針對這篇小論文進行全方位的解構，旨在培養學生批判思考、獨立思辨，同時也雕琢他們精確陳述論點的能力以及培養對「何謂一個好作品」的感覺；她說：「我知道這項技術還很新，它在教育現場究竟能起到什麼作用也還充滿不確定性，但我認為解決這些不確定的責任就在我們當老師的人肩上，我會繼續要求學校開放ChatGPT。」

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