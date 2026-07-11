不甩川普最後通牒 伊朗宣布關閉荷莫茲海峽 射飛彈擊中貨船

多艘船隻9日在荷莫茲海峽、靠近阿曼沿岸一側。(路透)

路透報導，伊朗 軍方11日深夜再度在荷莫茲海峽 襲擊一艘貨船，並於12日稍早宣布關閉荷莫茲海峽，直至另行通知，更放話美國或其盟友若有所回應，將招致嚴厲報復。

根據政治新聞網站Axios，川普 政府10日向德黑蘭發出最後通牒，要求伊朗在11日前公開保證，允許船隻安全通行荷莫茲海峽。

伊朗革命衛隊稱，先前已警告多艘船隻不要使用未經伊朗授權的航線通過海峽，而11日深夜這艘貨船未依要求改變航向後，革命衛隊便發射飛彈以示警告。

革命衛隊表示：「在這起事件後……荷莫茲海峽將關閉至另行通知，直到美國結束在此地區的干預為止，任何船隻都不得通過。」

一名美國官員告訴Axios，遇襲貨船當時正航行在靠近阿曼沿岸的南側航線。半島電視台報導，該船關閉船舶自動識別系統，無視伊方警告後遭巡弋飛彈擊中。

伊朗軍方宣布這項消息前幾小時，伊朗外長阿拉奇才剛與阿曼及卡達等斡旋代表結束談判，磋商結束伊美最新對峙局勢。

一名知情談判的外交官表示，阿曼11日提議全面解封海峽的兩條航道。

根據該提案，經過阿曼水域的南側航線將在不需事先核准的情況下重新開放，恢復戰前的通行規則。CNN報導，另一條通過伊朗海域的北側航線，則須事先取得伊朗批准，但不會向船隻收取通行費。

這名外交官表示，伊朗代表團未能在這次會談取得德黑蘭政權批准，因此將提案帶回伊朗，再做內部討論。