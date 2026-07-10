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川普自曝遭伊朗暗殺備案 情報界質疑以色列分享情資「另有目的」

川普自曝遭伊朗暗殺備案 情報界質疑以色列分享情資「另有目的」

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普2025年12月29日在佛州海湖莊園與以色列總理內唐亞胡舉行記者會後...
美國總統川普2025年12月29日在佛州海湖莊園與以色列總理內唐亞胡舉行記者會後，回答記者提問。(美聯社)

川普總統10日接受紐約郵報獨家採訪時透露，他已經「留下指示」，如果伊朗成功暗殺他，要讓伊朗付出慘痛代價。

他說：「我早就上了他們的名單，這就是我們正在面對的情況。不過，我已經留下指示，如果發生任何事情，就真的以他們前所未見的強度轟炸他們。」

被問及最近有報導稱，以色列本周向美方示警，掌握企圖暗殺美國總統的情報時，川普表示，伊朗並未擬定新計畫，但德黑蘭多年來一直想置他於死地。他說：「不，不，以色列什麼都沒發現。我早就是伊朗暗殺名單上的頭號目標。你曉得，人生就是這樣。」

他接著說：「我希望你們會想念我。」語氣聽來頗為無奈，似乎已經接受德黑蘭永遠不會停止企圖除掉他的現實。

CNN 10日晚間報導，以色列一名消息人士和一名美國官員表示，以色列與美國分享的伊朗威脅暗殺川普情報，反映德黑蘭強硬派領導層部分人士想把川普列為目標，而非一項具體、詳細的暗殺計畫。以色列消息人士透露，革命衛隊指揮官瓦希迪（Ahmad Vahidi）就是主張這麼做的人士之一。

2名知情美方消息人士表示，美國近期情報評估沒有跡象顯示，伊朗針對川普擬定新的具體暗殺陰謀，而是持續傳出伊朗不同人士想這麼做的言論。想把川普列為目標的也不只伊朗領導階層，哀悼者在前最高領袖阿里．哈米尼的葬禮上舉起標語，呼籲殺死川普。

以方官員分享這項情報之際，川普政府正設法結束美伊戰爭，以色列卻日益遭到排除。2名以色列消息人士表示，川普政府擔心失去對衝突的控制，因此不希望以色列介入戰鬥。

2名知情消息人士透露，美國情報官員普遍意識到，以色列認為自己被排除在決策過程之外，正透過多種方式試圖影響川普政府對伊朗的看法，避免美方接受以色列眼中的糟糕協議。以方近來不僅透過美國情報界，也向其他對以色列較友好的政府官員提供資訊，相信藉此可以影響川普對伊朗的立場；以方如何描述近期報導所稱的暗殺川普新陰謀情報，也是其中一環。

正因認為以色列有意影響川普的決策，美國情報界對以方提供的資訊抱持一定程度的懷疑。一名消息人士表示，依美方持續監控的情況，自川普第二任期開始以來，針對他的威脅基本上沒有任何變化。

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精華 FAQ

  • 他表示，若伊朗真的成功暗殺他，就要讓伊朗付出前所未見的慘痛代價，甚至以更強烈的轟炸作為回應，顯示他已預作反制安排。

  • CNN引述消息人士指出，該情資反映的是伊朗強硬派有人想把川普列為目標，而非已出現具體、詳細的暗殺計畫，因此內容更偏向威脅訊號。

  • 因為以色列認為自己在美伊決策過程中被排除，正設法影響川普政府對伊朗的立場；美方也持續監控到，針對川普的威脅自第二任期以來並無明顯變化。

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