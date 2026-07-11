哈米尼葬禮／神祕口罩男引猜測 疑是次子、繼任領袖

伊朗前最高領袖哈米尼安葬儀式中，其次子、現任最高領袖穆吉塔巴雖仍未公開現身；圖中第二排一名戴黑色棒球帽及黑色口罩的男子，被引發聯想可能是臉部受傷的穆吉塔巴。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 哈米尼在麥什赫德安葬後，葬禮上出現神祕口罩男引發是否為次子穆吉塔巴的猜測，外界並關注其受傷與未公開露面的原因。

根據伊朗 前最高領袖哈米尼 的官方社媒X帳號貼文，哈米尼10日清晨安葬於其出生地一一伊朗東北部的麥什赫德市(Mashhad，前譯馬什哈德)伊瑪目禮薩聖陵(Imam Reza Holy Shrine)，共數百萬人湧入麥什赫德哀悼，連續六天的國葬式落幕。媒體報導，哈米尼次子、3月繼任最高領袖的穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)仍未公開現身。

伊朗前最高領袖哈米尼安葬儀式中，其次子、現任最高領袖穆吉塔巴雖仍未公開現身；圖中第二排一名戴黑色棒球帽及黑色口罩的男子，被引發聯想可能是臉部受傷的穆吉塔巴。(美聯社)

不過，有線電視新聞網(CNN)10日報導，伊朗官媒在哈米尼葬禮的人群中，拍到一名戴黑色棒球帽和黑色口罩的男子，這張模糊的臉孔製造更多神祕感。這群人顯然經精挑細選，才能站在哈米尼靈柩前，但只有他打扮得如此神祕。因此許多網友在社媒臆測，是否就是穆吉塔巴喬裝打扮來送他父親最後一程。

頂著高溫，群眾在麥什赫德等候哈米尼的送葬隊伍時，高喊要求對「兇手」川普復仇的口號。安葬儀式僅限哈米尼家屬參加，哈米尼三個個兒子：長子穆斯塔法、三子馬樹德與四子梅薩姆均出席。

執政37年的哈米尼，是伊朗神權統治集團的第二代領袖。2月28日美國和以色列 聯手對伊朗開戰，當天他就在以美的精準空襲下被「斬首」身亡。

根據報導，穆吉塔巴也在上述2月底的空襲下受重傷，包括四肢及臉部。有德黑蘭領導高層指稱，穆吉塔巴康復中，但健康狀況尚未好到能公開露面。伊朗國安單位也試圖限制他曝光，以防以美鎖定他祭出「斬首」行動。

「殉道」在伊斯蘭教什葉派神學占核心地位。哈米尼命喪外敵之手，正呼應深植伊朗在1979年伊斯蘭革命體制的宗教和政治傳統。