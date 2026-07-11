美已收手伊又遇襲 是誰開火無國家認帳

AI摘要 文章摘要整理： 美軍宣布停止空襲後，伊朗再度遭襲卻無國家認帳；美方同時要求伊朗保證荷莫茲海峽通行安全，而川普則表態停火已結束。

美國10日宣布結束空襲後，伊朗 再次遭到攻擊，但沒有國家出面承認，各界疑惑究竟是誰以伊朗為目標？同時，美國官員正努力敦促伊朗公開聲明荷莫茲海峽 開放，允許船舶自由通行；但川普總統發文重申停火協議已結束。

美聯社報導，美軍9日趁伊朗準備安葬已故最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei)之際發動空襲，目標包括伊朗南部多個地區。伊朗同日做出回應，在中東地區發動了一系列更大規模的襲擊，目標包括巴林、約旦、科威特、卡達，據報科威特有一人在防空系統攔截來襲砲火時受傷。

美國在10日宣布停止空襲，中央司令部發言人霍金斯(Tim Hawkins)表示在川普宣布停火協議結束後「沒有新的作戰進展」。然而伊朗又再遭到空襲，伊朗政府未直接指責任何國家，但伊朗官媒引述伊朗議會國家安全委員會成員、前伊朗革命衛隊指揮官庫薩里(Esmail Kousari)稱，阿拉伯聯合大公國將因為與美國合作而付出代價，指控阿聯在近期美國發動的攻擊中扮演了幕後推手。

自2月28日戰爭爆發以來，伊朗多次襲擊海灣阿拉伯國家，這些國家10日沒有立即回應這次空襲，以色列也沒有宣稱近期針對伊朗的任何攻擊是其所為。

一些匿名美國高階官員10日透露，美國要求伊朗發表公開聲明，宣布荷莫茲海峽開放，並保證不再攻擊通過的船隻；他們表示伊朗內部的權力鬥爭使得達成協議或維持協議變得困難重重，而伊朗襲擊船隻是由於強硬派中的一小群人試圖破壞美伊停火協議。

美國官員在與記者的通話中暗示，伊朗領導人甚至承認空襲船隻是個錯誤，希望即便如此也能繼續談判。官員也透露川普並不在意向船隻開火的是強硬派，反而以更強大的反擊來回應，向伊朗表明無論幕後黑手是誰，都將承擔後果。

川普總統10日在「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「伊朗伊斯蘭共和國要求我們繼續談判。我們已經同意，但美國也已明確告知他們，停火協議已經結束！」

伊朗官方的伊通社(IRNA)指出，外長阿拉奇(Abbas Araghchi)計畫11日前往阿曼與阿曼外長會晤，討論海峽問題；美國持續敦促船隻避開伊朗，從阿曼領海的南部航線航行。