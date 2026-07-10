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美伊僵局分析：川普無意長期戰 伊朗領袖欲對內示強

中央社華盛頓10日專電
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伊朗新任最高領袖則需對內展現強勢，不輕易妥協。圖為9日伊朗民眾參加已故最高領袖哈...
伊朗新任最高領袖則需對內展現強勢，不輕易妥協。圖為9日伊朗民眾參加已故最高領袖哈米尼的葬禮。(新華社)

美伊互相發動攻擊後，美國總統川普今天表示，美方同意與伊朗談判，但雙方之間的停火已結束。分析認為，中東地區陷入介於戰爭與和平之間的局面，川普手持大棒但無意打長期區域戰，而伊朗新任最高領袖則需對內展現強勢，不輕易妥協。

美伊雙方本週多次交火，中東局勢再度升溫。外電報導，伊朗鎖定商業船隻發動攻擊後，美國展開報復性空襲，而伊朗也使用無人機與飛彈攻擊美國在中東各國的資產。

「紐約郵報」（New York Post）今天引述美國官員報導，華府要求伊朗必須公開聲明承認荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的所有航道皆已開放，且他們不會再朝船隻開火。若伊朗持續襲擊船隻，「我們就會予以反擊。」

川普（Donald Trump）今天稍早也在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，伊朗已要求美國繼續談判，「我們同意這麼做，但美國已毫不含糊地告知他們，停火已經結束！」

分析人士指出，如今中東地區陷入介於戰爭與和平之間的局面，「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，這主要因為美伊雙方對先前達成、措辭模糊的備忘錄解讀無法達成共識；其中的爭端核心在於對全球貿易至關重要的荷莫茲海峽控制權。

美、伊於6月17日簽署終戰備忘錄，為解決伊朗核子問題與達成最終協議鋪路，並展開後續談判。

華郵報導，以色列特拉維夫大學（Tel Aviv University）國家安全研究所資深研究員古桑斯基（Yoel Guzansky）談及這項備忘錄時表示，這份文件過於模糊，導致各方解讀不一，「現在變成邊打邊談的談判，雙方都試圖向對方施壓」。

古桑斯基認為，川普「講話很大聲、握有大棒」，但他並不想打長期的區域戰爭。

與此同時，古桑斯基指出，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）則需要「對內展現強勢」，他因此更有決心，絕不妥協。

他分析，川普政府及以色列對伊朗開戰之前，看起來並未將荷莫茲海峽納入考量，但如今該海峽已成為德黑蘭最強大的籌碼：伊朗實質封鎖荷莫茲海峽已導致油價飆升，打亂全球供應鏈。

古桑斯基表示，戰爭爆發之初，川普和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）高談伊朗「政權更迭」和「核裁軍」等目標，但「現在沒人提這些了… 如今焦點都在荷莫茲海峽」。

精華 FAQ

  • 川普表示，伊朗要求美國繼續談判，美方同意接觸，但同時明確告知對方停火已經結束，顯示華府仍保留施壓與反擊空間。

  • 報導認為，美伊目前處於介於戰爭與和平之間的狀態，雙方一邊互相攻擊、一邊仍保留談判管道，形成邊打邊談的僵局。

  • 荷莫茲海峽關係全球貿易與能源運輸，伊朗若以此施壓就能影響油價與供應鏈，因此成為德黑蘭最重要的談判籌碼與對外威懾手段。

伊朗 川普 荷莫茲海峽

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