哈米尼遺體運抵聖城 群眾嗆復仇：不要協議 要川普人頭

伊朗已故最高領袖哈米尼的遺體6日傍晚運抵伊斯蘭教什葉派聖城科姆，預定7日舉行送葬與告別儀式。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 哈米尼遺體已運抵伊朗什葉派聖城科姆，預定7日舉行送葬與告別儀式。

哈米尼遺體已運抵伊朗什葉派聖城科姆，預定7日舉行送葬與告別儀式。 重點二： 德黑蘭送葬隊伍群情激憤，高呼不要協議並要求對美方展開報復。

德黑蘭送葬隊伍群情激憤，高呼不要協議並要求對美方展開報復。 重點三：報導稱哈米尼死於美以聯手空襲，遺體後續移靈科姆完成最後告別。

伊朗 國營電視台報導，已故最高領袖哈米尼 （Ali Khamenei）的遺體已於6日傍晚運抵伊斯蘭教什葉派聖城科姆（Qom），預定7日舉行送葬與告別儀式。稍早在首都德黑蘭的送葬隊伍中，大批群眾高呼反對與美方談判，並強烈呼籲國家採取報復行動。

國營電視台在社群媒體上表示：「殉難領袖的遺體已經抵達首都德黑蘭以南的科姆。」根據播出的電視畫面顯示，載運哈米尼遺體的神聖直升機已順利降落該城。

哈米尼是在今年2月28日，於美國和以色列聯手發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）大規模空襲中喪生。該軍事行動針對伊朗的安全中樞與領導階層遂行精準打擊，導致哈米尼在德黑蘭遇刺身亡。

6日稍早，德黑蘭聚集龐大的送葬隊伍，現場群眾情緒激憤，向造成最高領袖遇害的外部勢力表達強烈抗議。現場送葬群眾高喊：「我們不要協議，我們要（美國總統）川普 的人頭！」群眾普遍認為，哈米尼的「以身殉道」已徹底激起伊朗人民的愛國激情。

現場也有受訪民眾將哈米尼的遇刺，與創建伊朗伊斯蘭共和國的開國最高領袖何梅尼（Ruhollah Khomeini）於1989年逝世的情景相提並論。一名頭戴頭巾抵擋烈日、手持遭到十字準星瞄準之川普照片的65歲送葬民眾卡茲米（Kazemi）受訪時表示，1989年何梅尼逝世是伊朗人「遭逢的第一個震撼」，而哈米尼遇刺則是「第二個」，他形容兩次事件同樣令全國陷入悲痛，並強調哈米尼葬禮現場的激動之情「和1989年沒有兩樣」。

與現場其他受訪者相同，卡茲米明確表示不再相信伊朗與美國在上個月（6月）簽訂的諒解備忘錄。卡茲米強調：「我們要復仇……因為如果什麼都不做，情勢只會惡化。」

哈米尼（Ali Khamenei）出生於1939年，是伊朗伊斯蘭共和國歷史上統治時間最長的最高領袖。在1979年伊朗伊斯蘭革命後，他於1981年至1989年期間擔任伊朗總統。

1989年開國領袖何梅尼逝世後，哈米尼接任最高領袖，成為伊朗的最高宗教與政治領袖，是伊朗穆斯林保守派勢力及什葉派十二伊瑪目派馬爾賈的領銜人物。他掌權長達30餘年，直至2026年2月28日在美以聯軍的「史詩怒火行動」空襲中身亡，享壽86歲。其遺體在開戰數月後，7月正式展開多城送葬儀式，並移靈至曾發源伊斯蘭革命的神學中心——聖城科姆舉行最後告別。

伊朗民眾6日在首都德黑蘭，參加最高領袖哈米尼的葬禮遊行。(路透)