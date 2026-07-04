伊朗已故最高領袖哈米尼6天喪禮儀式登場 估千萬人送別

Women gather on the day of a public farewell ceremony to pay their respects to late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, who was killed on February 28 in Israeli and U.S. airstrikes, at the Imam Khomeini Grand Mosalla, in Tehran, Iran July 4, 2026. REUTERS/Mohammed Salem Foreign media in Iran operate under guidelines set by the Ministry of Culture and Islamic Guidance, which regulates press activity and permissions ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL. NO ACCESS FOR ISRAELI MEDIA. NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. DIGITAL: NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA.【作者：路透通訊社，日期：2026-07-04，數位典藏序號：20260704133854348】

伊朗 國營電視台報導，已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的葬禮儀式今天正式展開。伊朗這場動員成千上萬人的活動，意在向對手展現團結與力量。

法新社報導，伊朗當局預估光是在首都德黑蘭，未來3天內將有1500萬至2000萬人次參加，送別哈米尼。

哈米尼自1989年起成為伊朗最高領袖，但於今年2月28日美國以色列 對伊朗開戰首日殉難，享壽86歲。為悼念哈米尼，伊朗規劃為期6天的系列葬禮儀式。

外界密切關注哈米尼之子、繼任者穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）會否在葬禮時現身。他在父親遇害一週後被指定繼任最高領袖，但至今都未公開露面。

法新社記者現場觀察，成千上萬哀悼民眾手持象徵復仇的紅色旗幟，聚集在德黑蘭大莫薩拉清真寺（Grand Mosalla）園區庭院，場面哀戚，現場不時迴盪「打倒美國」、「復仇」的呼喊聲。

另有記者目擊大批民眾步行數公里前往會場；早在3日晚間就已有大批民眾在園區外等候。

民眾哈梅迪（Somayye Hamedi）在等待時告訴法新社：「我們想送領袖最後一程，這樣的等待對我們來說不辛苦。」

當局採取嚴格安全措施，包括封鎖道路並計畫關閉領空。這場儀式預計將是自1989年前最高領袖何梅尼（Ruhollah Khomeini）下葬以來，伊朗規模最浩大的公眾活動。

哈米尼的靈柩將停放至7月6日，7日移靈至伊朗聖城科姆（Qom），8日轉往鄰國伊拉克幾個什葉派聖城，最終9日於哈米尼故鄉、伊朗東北部的麥什赫德（Mashhad）下葬。

經歷戰火後的伊朗高層官員3日齊聚致哀，展現團結；其中國會議長兼對美談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在鏡頭前難掩悲痛，淚流滿面。

出席官員還包括革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）。他在前任指揮官與哈米尼死於同一波空襲後接任，之前一直未公開露面。

與哈米尼死於同場空襲的孫女及其他親屬也將於此次儀式中安葬。

國際政要方面，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）與代表總統普丁的俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）都到場致意；中國則由全國人大常委會副委員長何維代表北京參加。其他出席者還包括哈瑪斯（Hamas）、真主黨（Hezbollah）及阿富汗塔利班政府的代表。

雖然伊朗與美國已於6月17日達成諒解備忘錄並展開後續談判，讓中東衝突暫時凍結，但美國總統川普與伊朗間仍是放出必要時重啟戰端的訊號。

卡利巴夫呼籲群眾「復仇的呼聲必須響徹世界」；陸軍總司令哈塔米（Amir Hatami）則誓言，以色列與美國「必將為殉國領袖及所有英烈的鮮血付出代價」。

為避免發生踩踏事故，伊朗當局全力維護現場秩序，電視台也持續播放安全指引；鑒於德黑蘭氣溫預計將突破攝氏35度，當局也安排灑水車為路面降溫。據法新社人員觀察，典禮開始前原本繁忙的德黑蘭街道顯得格外冷清，罕見未現車潮。

華爾街日報指出，伊朗國營媒體畫面顯示清真寺內擺放5具覆蓋伊朗國旗的簡樸靈柩，其中一具較小棺木安放哈米尼1歲孫女的遺體。

從事翻譯、打算7月9日前往麥什赫德參加最終下葬儀式的安薩里（Hossein Ansari）表示，屆時湧現的大批人潮「將向海內外證明，與西方所描繪的完全不同，即使多數民眾並非特別虔誠，我們仍然非常尊敬哈米尼」。

約翰霍普金斯高等國際研究學院（SAIS）副教授巴喬格利（Narges Bajoghli）表示，原本哈米尼執政30多年留下的是嚴重分裂的伊朗，整整一個世代在政治高壓與經濟崩潰的環境下成長，成年後對哈米尼充滿怨恨。

但她表示這場戰爭現已改變許多人的看法。對不少伊朗人而言，伊朗政權不僅挺過戰火，還能透過攻擊美軍基地和封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）等重創敵人，證明哈米尼的強硬路線正確。

巴喬格利說：「這雖不能抹去他執政下的缺失，但卻改變了他死後所代表的意義：哈米尼不再是許多人欲除之後快的高壓統治者，而是最終讓國家在面對當代史上最嚴峻威脅時，仍得以維持完整的戰略擘畫者。」