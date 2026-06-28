巴林攔截伊朗飛彈和無人機 科威特譴責德黑蘭空襲

巴林28日一棟住宅大樓冒出濃煙。據巴林內政部表示，該建築遭伊朗無人機擊中。(路透)

美國與伊朗 互相發動新一輪空襲後，伊朗外交部今天表示堅定捍衛主權、譴責美方襲擊；波斯灣國家巴林稱軍隊攔截伊朗無人機與飛彈，科威特譴責德黑蘭對其領土發動新一輪攻勢。

法新社報導，伊朗25日對航經荷莫茲海峽 （Strait of Hormuz）附近的一艘商船發動攻擊，美軍隔天在荷莫茲海峽一帶對伊朗多個目標發動空襲以示報復，這使美伊脆弱的停火協議岌岌可危。

伊朗外交部發表聲明指出：「伊朗強烈譴責美國恐怖主義軍隊今天凌晨對我國南部沿海多處監偵設施發動空襲」，強調德黑蘭「堅定捍衛國家主權」以應對美方攻勢。

巴林軍方表示，美國稍早對伊朗發動新一輪空襲後，巴林防空部隊今天攔截伊朗發射的飛彈和無人機。

軍方指出，已「攔截並摧毀伊朗用於此次卑劣攻擊的多枚飛彈和無人機」，並表示現正處於「最高戒備」狀態。

伊朗早宣布對美國駐巴林第五艦隊基地和科威特當地美軍基地發動攻擊，以報復美國稍早空襲行動。

同時，科威特外交部今天嚴正譴責伊朗對其領土發動的新一輪攻勢。外交部發布聲明說，科威特「以最強烈措辭譴責並抗議伊朗再次對科威特發動惡劣侵略，今天凌晨發生的最新一起（空襲）明顯侵犯我國主權」。