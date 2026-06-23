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伊朗：荷莫茲海峽已免費開放

新華社日內瓦6月23日電
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荷莫茲海峽上行駛的油輪。(新華社)
荷莫茲海峽上行駛的油輪。(新華社)

伊朗常駐聯合國日內瓦辦事處代表巴赫芮尼（Ali Bahreini）23日表示，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）已對商船完全開放，且不收取任何費用。

巴赫雷尼當天就伊朗和美國談判情況回答聯合國日內瓦記者協會的提問時說，荷莫茲海峽現已開放，為期60天，其間不會收取任何費用。此外，伊美雙方決定就此問題建立溝通機制，以監控和解決可能出現的任何問題。60天後，海峽開放的具體情況將由伊美之間的談判結果決定。

美伊談判代表22日在布爾根施托克（Bürgenstock）結束了關於落實雙方上周簽署的諒解備忘錄（MOU）的首輪會談。

巴赫芮尼表示，根據這份備忘錄，美國應解凍伊朗的資產，伊朗也應擁有完全使用其在境外被凍結資產的權利。他說：「伊朗是唯一有權決定如何處置這些資產的國家，任何其他國家或實體都無權干涉。」

巴赫芮尼駁斥了美國關於伊朗已同意邀請國際原子能總署（IAEA）視察人員再次入境伊朗視察（inspection）的說法，並指出有關伊朗核活動的討論將在下一階段進行。

「目前還沒有這樣的決定，甚至連這樣的討論都沒有，」巴赫雷尼說道，「因此，任何關於伊朗可能允許視察人員入境的消息都是不正確的。」

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精華 FAQ

  • 伊朗常駐聯合國日內瓦辦事處代表表示，荷莫茲海峽已對商船完全開放，並在60天內不收取任何費用，之後安排再由伊美談判結果決定。

  • 雙方決定建立溝通機制，用來監控航道開放期間可能出現的問題，並及時協調處理；這顯示兩國雖有談判，但仍保留後續調整空間。

  • 巴赫雷尼明確否認伊朗已同意讓國際原子能總署視察人員重返伊朗，強調目前沒有相關決定，也沒有正式討論，核活動議題要留待下一階段處理。

聯合國 伊朗 荷莫茲海峽

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