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范斯：美伊談判「過去幾個小時取得巨大進展」

世界盃／小組第一 淘汰賽相對有利 美熱議能否奪冠？

伊朗媒體稱「美國慘敗」 暗地趕賣石油求生存

記者胡玉立／綜合報導
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美伊臨時和平協議19日簽署後，伊朗媒體大肆宣稱「美國慘敗」，同時趕緊賣石油。美聯社20日分析指出，儘管伊朗外表信心滿滿，遭戰爭重創是不爭事實，國內經濟一片混亂，接下來的核談判能否有進展也很難說，未來挑戰嚴峻。

「說伊朗是最終勝利者未免言過其實，但情況確實可能更糟，」日內瓦國際關係及發展研究院(Geneva Graduate Institute)伊朗問題專家薩貝特(Farzan Sabet)表示，「我認為伊朗真正的勝利是倖存下來。」

臨時協議為伊朗提供生存急需的制裁豁免。追蹤油輪與原油運輸的商業情報服務機構TankerTrackers.com 19日表示，伊朗過去5天內出口近1800萬桶原油，價值14億4000萬元。

長期制裁迫使伊朗透過「影子船隊」出口原油，低於市價賣給中國。現在伊朗可以開拓更多客戶，拿到更理想價格。伊朗努力因應戰爭後續影響，比任何時候都需要這筆錢。

伊朗的經濟危機迫在眉睫。當局解除長達數月的網路封鎖後，許多伊朗人上網貼出家裡冰箱空空如也的照片。2015年伊朗與世界大國達成核協議時，伊朗流通貨幣里亞爾(Iranian rial)匯率為3萬2000里亞爾兌1美元，如今跌至1美元兌150萬里亞爾以上。

華府近東政策研究所資深研究員戴格瑞斯(Holly Dagres)指出，「美伊衝突估計至少讓100萬伊朗人民失業，其中20%的失業，與政府強制關閉網路有關。老百姓本就飽受系統性管理不善、腐敗及美國制裁的困擾，現在更是雪上加霜，里亞爾幾乎一文不值。」

伊朗先前兩輪核談判均遭美國攻擊，如今再次與美國進行核談判。伊朗溫和派人士敦促國家抓住談判帶來的潛在經濟利益。但關鍵在於，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴(Mojtaba Khamenei)及伊朗建制派強硬派願意走多遠。

美伊協議的大部分豁免前提是，伊朗必須放棄其核計畫，至少稀釋其高濃縮鈾庫存。與強硬派結盟媒體Raja News批評協議，稱伊朗「放棄了最重要籌碼」。顯示伊朗內部面臨不讓步壓力。

薩貝特說：「第二輪談判重點放在核議題，我並不樂觀。今年談判能否取得任何進展，還很難說。」

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精華 FAQ

  • 伊朗媒體把臨時協議包裝為自身勝利，認為美國未能達成完全壓制伊朗的目標；但分析指出，伊朗真正得到的只是暫時喘息與生存空間，並非決定性勝利。

  • 協議提供制裁豁免後，伊朗得以擴大原油出口，減少對影子船隊與低價賣油的依賴。近五天出口約1800萬桶，估值14億4000萬元，急需用來支撐財政。

  • 文章認為伊朗雖可暫時靠賣油求生，但國內經濟混亂、里亞爾暴跌、失業惡化，且強硬派仍可能阻撓讓步，因此今年核談判是否能取得實質進展仍很不樂觀。

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