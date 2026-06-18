終於表態 伊朗最高領袖批准協議 專家看玄機：可隨時甩鍋

黎巴嫩貝魯特南部郊區達希耶一名男子15日走過一塊巨型廣告看板，上方印有已故伊朗最高領袖阿里．哈米尼（中）與現任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的肖像，旁邊以阿拉伯語寫著「感謝伊朗」。（美聯社）

伊朗 最高領袖穆吉塔巴．哈米尼 （Mojtaba Khamenei）18日發布談話表示，伊朗官員「出於同情與善意」，為達成美伊初步和平協議付出大量努力；他並稱，美國總統川普則是「出於絕望」，為促成協議動用了各種施壓手段。

伊朗官媒Press TV報導，穆吉塔巴表示，他最初對美伊簽署諒解備忘錄（MOU）抱持不同看法，但基於身兼最高國家安全委員會主席的總統裴澤斯基安代表自己及其他委員承諾，將維護伊朗民族及「抵抗陣線」的權利，並明確承擔相關責任，因此最終批准協議。

穆吉塔巴說，裴澤斯基安也表明，不會接受美國任何過度要求。他表示，從這一刻起，伊朗將等待協議條件實現，但「未來將進行的面對面談判，並不意味著接受敵人的觀點」，並希望協議最終能為伊朗帶來「各種勝利與成功」。

Axios指出，穆吉塔巴的書面聲明是他首次公開回應美伊簽署初步和平協議。伊朗談判代表一直等待他公開表態支持，才準備前往瑞士參加預計19日或20日舉行的首輪美伊談判。

以色列 國家安全研究所（INSS）伊朗計畫主任齊姆特（Raz Zimmt）指出，穆吉塔巴的聲明可被解讀為支持持續對美談判，但似乎與父親、已故最高領袖阿里．哈米尼一樣，小心翼翼地保留一定程度的政治緩衝空間，以便在談判失敗時將責任歸咎於裴澤斯基安。

齊姆特表示，若談判最終達成對伊朗有利的協議，穆吉塔巴將能夠把成果歸功於自己；但若談判失敗，他與支持者也能主張，他從未真正支持談判或這項協議，並將責任歸咎於裴澤斯基安。