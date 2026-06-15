以色列急了 憂心川普跟伊朗簽初步和平協議讓德黑蘭滿血復活

美國和伊朗宣布達成結束區域軍事衝突的初步和平協議後，以色列總理內唐亞胡15日在耶路撒冷召開記者會。(歐新社)

美國總統川普 與伊朗 達成的初步和平協議預計19日簽署，已在以色列 高層引發警訊。華爾街日報與福斯新聞15日報導，以色列官員正陷入兩難：一方面擔心對德黑蘭施壓鬆動，讓伊朗獲得喘息空間；另一方面則憂慮在黎巴嫩真主黨問題上與美國出現裂痕。

美伊敲定初步和平協議約一天後，以色列總理內唐亞胡15日首度發表電視談話，強調這項協議是川普的決定。他表示：「這件事由他主導，當然，我也在各種談話中表達了自己的看法。」

內唐亞胡也承認，他與川普之間存在分歧。他表示，雙方很多時候看法一致，但也有一些情況下觀點並不完全相同。「這是一段長期夥伴之間的關係，我們彼此已認識很久。正如我所說，我們經常意見一致，也經常意見不一致。即使是在最好的家庭裡，也會發生這種情況。我為我們的行動設定了一些原則，而我們會依照這些原則行事。」

內唐亞胡並未公開批評美伊初步和平協議，而是表示以色列在對伊朗戰爭中的主要目標大致已經達成。他指出，伊朗的軍工生產能力遭到削弱、經濟陷入困境，核計畫也遭受重大挫折。他說：「有人問我們取得了什麼成果，答案是：我們已將迫在眉睫的滅國威脅向後推開。這場鬥爭並未結束，我們仍必須持續保持警戒，並在必要時自我防衛。」

由於外界至今仍不清楚川普究竟同意了哪些條件，美以關係的緊張情勢進一步升高。知情人士透露，內唐亞胡正緊急安排與川普會面，希望釐清雙方在多項議題上的分歧。以色列官員私下則對協議內容深感憂慮，擔心川普同意的安排將為德黑蘭提供重建經濟所需的資金援助，卻未納入移交濃縮鈾庫存的承諾。

前以色列駐美大使歐倫（Michael Oren）表示，以色列原本希望這場戰爭能夠從根本上改變中東局勢，包括推翻或重創伊朗政權，並在美國安全保護傘下，促成更多阿拉伯國家與以色列建立外交關係，但如今的結果與當初的期待相距甚遠。歐倫警告，如果伊朗獲得數十億美元資產解凍與制裁鬆綁，恐將重建軍事能力及代理人網絡，而美國在中東地區的威望也將遭受巨大、甚至可能難以逆轉的打擊。

歐倫還說，以色列如今已被逼到牆角，即使可能危及與川普的關係，在對抗真主黨問題上也幾乎沒有讓步空間。他還表示，以色列過去可能透過遊說美國國會影響白宮政策，但如今已不再擁有過去那樣影響美國國會與民意的能力。

不過，許多專家認為，以色列當初對戰爭成果的期待本就不切實際。內唐亞胡如今正遭到以色列國內跨越政治光譜的批評，有人認為他將國家帶入一場誤判局勢的戰爭，也處理失當與美國的關係。

部分前以色列安全官員則認為，距離以色列大選僅剩數月，內唐亞胡與川普的衝突很大程度上來自國內政治壓力。前以色列副國安顧問弗萊利希（Chuck Freilich）批評，內唐亞胡完全是在搞政治。「畢比最在乎的終究還是畢比自己。他非常害怕輸掉選舉。與川普發生衝突，是以色列最不該做的事。」畢比是內唐亞胡暱稱。

部分以色列安全官員認為，美國對伊朗港口的封鎖已有效擠壓伊朗政權，因此希望相關封鎖措施持續下去，美國部分鷹派人士也持相同看法。但川普最終選擇推動協議，顯示以色列對美國政策的影響力其實存在明顯限制。前以色列駐美大使赫佐格（Michael Herzog）14日接受以軍廣播電台訪問時表示：「川普會做他認為對自己有利的事，無論那對以色列是好是壞。」