以色列總理拒評論美伊停戰協議 承認不知細節

川普總統（右）與伊朗達成停戰協議，但以色列總理內唐亞胡（左）並未參與，局勢進展令內唐亞胡進退兩難。（路透）

川普總統日前曾與以色列 總理內唐亞胡通話並提議以色列應全面從黎巴嫩 撤軍、以色列與伊朗 達成協議，但內唐亞胡斷然拒絕。近日美伊達成協議，內唐亞胡在當地時間15日晚間的記者會上拒絕批評該協議，表示「目前尚不了解協議細節」，也說戰爭目的已經達成，但不會限制自己阻止伊朗獲得核武，也不會限制以色列在黎巴嫩打擊真主黨。

以色列時報(The Times of Israel)報導，記者問到目前美伊協議已公布的內容，與2015年歐巴馬政府達成的核協議有何異同時，內唐亞胡回應：「我不會這樣比較，我們不知道協議的具體內容。…我可以肯定地說，當時與現在的根本區別在於，任何協議都必須伴隨可信的軍事威脅，當時沒有此威脅。」

內唐亞胡又說，以色列將採取一切必要措施阻止伊朗獲得核武，強調「我在這方面絕不會自我設限」。

另一位記者問到會遵守美伊協議到什麼程度？內唐亞胡沒有直接回答，而是強調以色列並非協議的簽署國，稱是「(川普)的決定，而且是他主導的。…我也說過我們有自己的利益，第一便是核威脅，我承諾過我們不會面臨這個威脅。」

關於以色列在黎巴嫩打擊真主黨，內唐亞胡表示以軍在當地「設立了一個緩衝區、一個安全區。我們將根據需要一直待在那裡。我想要維護我們的行動自由。」

當記者問到為何當初聲稱要消除伊朗政權構成的威脅，可是三個月後在伊朗政權依然穩固的情況下卻宣布軍事行動結束？內唐亞胡表示「行動根本沒有出錯，我和內閣對目標的定義與你所說的不同。」稱他承諾消除面臨的核威脅、彈道飛彈威脅皆已達成，也已創造條件，讓伊朗人民願意時便可以推翻該恐怖政權。

不過內唐亞胡似乎承認政權更迭的願望尚未實現，但他補充：「伊朗的經濟形勢非常嚴峻。我們打擊了那裡所有可能的基建設施，損失巨大，這個政權內部也出現了裂痕。」並表示說不知伊朗政權何時垮台，就像當年不能知道蘇聯政權何時垮台一樣。