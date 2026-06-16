以色列總理拒評論美伊停戰協議 承認不知細節
川普總統日前曾與以色列總理內唐亞胡通話並提議以色列應全面從黎巴嫩撤軍、以色列與伊朗達成協議，但內唐亞胡斷然拒絕。近日美伊達成協議，內唐亞胡在當地時間15日晚間的記者會上拒絕批評該協議，表示「目前尚不了解協議細節」，也說戰爭目的已經達成，但不會限制自己阻止伊朗獲得核武，也不會限制以色列在黎巴嫩打擊真主黨。
以色列時報(The Times of Israel)報導，記者問到目前美伊協議已公布的內容，與2015年歐巴馬政府達成的核協議有何異同時，內唐亞胡回應：「我不會這樣比較，我們不知道協議的具體內容。…我可以肯定地說，當時與現在的根本區別在於，任何協議都必須伴隨可信的軍事威脅，當時沒有此威脅。」
內唐亞胡又說，以色列將採取一切必要措施阻止伊朗獲得核武，強調「我在這方面絕不會自我設限」。
另一位記者問到會遵守美伊協議到什麼程度？內唐亞胡沒有直接回答，而是強調以色列並非協議的簽署國，稱是「(川普)的決定，而且是他主導的。…我也說過我們有自己的利益，第一便是核威脅，我承諾過我們不會面臨這個威脅。」
關於以色列在黎巴嫩打擊真主黨，內唐亞胡表示以軍在當地「設立了一個緩衝區、一個安全區。我們將根據需要一直待在那裡。我想要維護我們的行動自由。」
當記者問到為何當初聲稱要消除伊朗政權構成的威脅，可是三個月後在伊朗政權依然穩固的情況下卻宣布軍事行動結束？內唐亞胡表示「行動根本沒有出錯，我和內閣對目標的定義與你所說的不同。」稱他承諾消除面臨的核威脅、彈道飛彈威脅皆已達成，也已創造條件，讓伊朗人民願意時便可以推翻該恐怖政權。
不過內唐亞胡似乎承認政權更迭的願望尚未實現，但他補充：「伊朗的經濟形勢非常嚴峻。我們打擊了那裡所有可能的基建設施，損失巨大，這個政權內部也出現了裂痕。」並表示說不知伊朗政權何時垮台，就像當年不能知道蘇聯政權何時垮台一樣。
他在記者會上拒絕批評或比較該協議，表示自己目前尚不了解協議細節，並強調以色列不是協議簽署國，因此不受其直接約束。 內唐亞胡表示，以色列將採取一切必要措施阻止伊朗取得核武，並強調自己在這方面絕不自我設限，必要時仍會保留軍事選項。 他說以軍會在黎巴嫩維持緩衝區與安全區，以保持行動自由；至於伊朗政權，他認為其經濟與基礎建設受重創，內部也出現裂痕。
精華 FAQ
他在記者會上拒絕批評或比較該協議，表示自己目前尚不了解協議細節，並強調以色列不是協議簽署國，因此不受其直接約束。
內唐亞胡表示，以色列將採取一切必要措施阻止伊朗取得核武，並強調自己在這方面絕不自我設限，必要時仍會保留軍事選項。
他說以軍會在黎巴嫩維持緩衝區與安全區，以保持行動自由；至於伊朗政權，他認為其經濟與基礎建設受重創，內部也出現裂痕。
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