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美伊談判可能改簽備忘錄 伊朗提「放錢換放船」、濃縮鈾部分妥協

編譯周辰陽／即時報導
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美國與伊朗在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行的和平談判結束後，工人12日拆除現場看板。(...
美國與伊朗在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行的和平談判結束後，工人12日拆除現場看板。(歐新社)

美國與伊朗上周末在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行談判，但未能取得結論。2名伊朗消息人士向路透表示，雙方因此已縮減原先追求全面和平協議的目標，轉而尋求達成一項臨時備忘錄，以避免衝突再度升高。

儘管美方官員與巴基斯坦調解方對前景表達樂觀，但美伊談判圍繞伊朗核子計畫仍存在重大分歧，包括濃縮鈾庫存的處置方式，以及德黑蘭應暫停核活動的期限，持續威脅談判進展。

不過，一名伊朗高階官員表示，雙方已開始縮小部分分歧，包括如何管理荷莫茲海峽。該官員指出，伊朗長年遭受美國嚴厲制裁，要求備忘錄納入華府解凍部分資金，並以允許更多船隻通過荷莫茲海峽作為交換。

一名聽取德黑蘭簡報的消息人士15日表示，根據伊朗在與美國談判時提出的方案，若能達成具持久性的協議，伊朗可能允許船隻在荷莫茲海峽阿曼一側自由航行，且不會遭到攻擊。

不過，為期兩周的停火已過半，雙方更深層的分歧仍然存在。該官員表示，爭議包括伊朗高濃縮鈾（HEU）庫存的處置方式，美方希望移除。另外，則是伊朗核活動暫停的期限，尤其是鈾濃縮活動。一名西方外交官表示，核子問題「仍然是核心障礙」。

伊朗消息人士指出，若能達成停止衝突的備忘錄，雙方預計將有60天時間談判最終協議，並需專家與國際原子能總署（IAEA）參與。消息人士並表示，美方要求伊朗停止核濃縮活動20年，而伊朗則希望限制在3至5年內；此外，德黑蘭也希望就聯合國、美國與歐盟制裁的解除制定時間表。

德黑蘭過去曾拒絕華府要求，將濃度達60%的全部濃縮鈾運出境外，但伊朗消息人士表示，已有跡象顯示可能達成妥協。一名消息人士指出，雖然伊朗尚未準備將全部高濃縮鈾運出境，但其中一部分可能會送往第三國；部分高濃縮鈾將保留用於醫療用途，以及德黑蘭一座研究反應爐，該反應爐使用約20%濃縮鈾，需求量相對較小。

彭博資訊報導，區域知情人士透露，部分波斯灣阿拉伯與歐洲領導人認為，美伊兩國可能需約6個月才能達成和平協議，並認為雙方應將停火延長至該時程。這些領導人希望荷莫茲海峽立即開放，以恢復能源流動，並私下警告，若未能在下個月前達成，可能引發全球糧食危機。

伊朗 聯合國 巴基斯坦

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