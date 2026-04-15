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川普自比耶穌圖挨轟 伊朗釋AI影片「耶穌一拳打臉吐血」

編譯周辰陽／即時報導
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川普12日在真實社群發布一張將自己比為耶穌的AI生成圖像，引發保守派與基督教支持...
川普12日在真實社群發布一張將自己比為耶穌的AI生成圖像，引發保守派與基督教支持者反彈，伊朗駐塔吉克大使館14日也發布AI生成影像，顯示耶穌「下凡」，揮拳擊中川普的臉。(照片翻攝X / IRANinTJ)

川普總統12日在真實社群發布一張AI生成圖像，將自己比為耶穌，引發保守派與基督教支持者反彈，批評該圖像具有褻瀆意味。伊朗駐塔吉克大使館14日也在「X」發布AI生成影像，畫面顯示耶穌「下凡」，揮拳擊中川普的臉。

▲ 影片來源：X平台＠IRANinTJ（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

國會山報報導，這支影片是從川普在真實社群發布的貼文影像延伸生成，可見耶穌從天空中現身，出現在川普上方。當耶穌逐步接近時，機械語音說道「你的清算時刻到了」，隨後另一個聲音喊出「這是什麼？」畫面中，川普大喊「不要」，隨即被耶穌一拳擊中，口中噴血，聲響清晰可聞；隨後身體翻轉，在耶穌注視下墜入火焰深淵。

在美國與以色列對伊朗發動戰爭期間，美伊雙方也在社群媒體上激烈交鋒，試圖爭取全球輿論支持。伊朗駐塔吉克大使館發布的這段影像，只是伊朗多個使館用來嘲諷川普與以色列總理內唐亞胡的眾多作品之一。

其中最引人注意的是伊朗媒體公司Explosive Media製作的一系列AI影片，將美國、以色列與伊朗領導人描繪成樂高人偶，一方面嘲諷川普與內唐亞胡，另一方面宣傳伊朗的軍事能力。川普政府同樣在社群媒體上反擊，運用電玩《俠盜獵車手》以及《海綿寶寶》的畫面，強調美軍成果並爭取網路聲量。

▲ 影片來源：X平台＠Partisangirl（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

Explosive Media發言人在接受BBC節目訪問時，為公司與伊朗政府的關係辯護，並指控川普資助「政變」，指的是1月的大規模抗議；同時駁斥外界指其描繪內唐亞胡與以色列的影片涉及反猶主義，強調「我們的影片是反猶太復國主義（anti-Zionist）」。

猶太 以色列 川普 伊朗

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