我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普與教宗為何爭吵、性侵犯就在國會裡？

川普關稅稅率可望7月恢復…今日5件事

才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

雅虎新聞報導，美國總統川普周三發布了一張由AI（人工智慧）生成的迷因圖，畫面中耶穌擁抱著他。就在前一天，他才堅稱另一張曾在社群媒體分享、引發基督教保守派反彈的圖片，其實是將自己描繪為醫師，而非耶穌。

這張新圖片發布於Truth Social，來源為X的截圖。畫面中，川普站在麥克風前，耶穌從背後環抱著他，背景為美國國旗。

「激進左派的瘋子可能不喜歡這個，但我覺得這相當不錯！！！」川普在貼文中寫道。

本周稍早，川普曾因發布一張將自己形象類比為耶穌的圖片，遭部分支持者強烈批評。對此，他則辯稱，該圖其實是在表現他作為「醫師」修復問題的角色。

他周一接受CBS News訪問時表示，「我把那張圖理解為我在扮演醫生、解決問題。你可以看到紅十字標誌，也有醫護人員圍繞在我身邊。」他補充說，「我就像一名醫生，用輕鬆的方式幫助大家變得更好。我認為大多數人也是這樣理解的。」

該圖片最初於周日晚間發布在川普的Truth Social帳號上，並於周一被刪除。川普表示，他對引發的爭議感到意外，並解釋刪文原因，「我通常不會這麼做，但我不想讓任何人感到混淆。大家似乎產生了誤解。」

對此，眾議院議長強生（Mike Johnson）周二向媒體透露，他曾建議川普刪除該圖片。「我確實請他（川普）刪掉。」強生說。

副總統范斯則出面為川普辯護。這位皈依天主教、近期正宣傳新書的副總統周一在Fox News表示，該貼文「只是個玩笑」，而川普刪除圖片，是因為「他意識到許多人沒有理解他的幽默」。

雅虎 川普

上一則

川普多次威脅退出北約 WSJ：歐洲啟動防禦體系備案

下一則

白宮否認美伊同意延長停火期限：下輪會談正在討論中

延伸閱讀

MAGA也不挺 川普「自比耶穌」嗆教宗 挨批褻瀆

MAGA也不挺 川普「自比耶穌」嗆教宗 挨批褻瀆
川普離奇解釋「耶穌」貼文：我是醫生…再批假新聞

川普離奇解釋「耶穌」貼文：我是醫生…再批假新聞

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
「你不是上帝，越界了」 川普褻瀆耶穌 保守派罕見群轟

「你不是上帝，越界了」 川普褻瀆耶穌 保守派罕見群轟

熱門新聞

美國總統川普發布了一張疑似將自己描繪為耶穌的圖片（圖片取自川普Truth Social，原貼文已刪除）

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

2026-04-13 12:47
美國總統川普（右）提著兩袋麥當勞餐點。（路透）

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

2026-04-13 17:40
川普總統發文怒批教宗良14世「沒有我，就沒有你」，甚至放上自己身披教宗袍的AI圖，但挨批後下架。（美聯社）

「你不是上帝，越界了」 川普褻瀆耶穌 保守派罕見群轟

2026-04-13 21:50
美國總統川普6日在白宮出席復活節活動。(路透)

「沒有我就沒有你」川普發文砲轟教宗良14世支持伊朗擁核

2026-04-12 22:15
美國總統川普11日在佛州邁阿密觀看終極格鬥錦標賽（UFC）賽事。路透

川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的

2026-04-12 10:49
美國總統川普6日在白宮出席復活節活動。(歐新社)

川普即起封鎖荷莫茲海峽 管制細節一次看 伊朗強硬回擊

2026-04-12 20:05

超人氣

更多 >
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布
福斯主播專訪搶先曝 川普親口說：伊朗戰爭「結束了」

福斯主播專訪搶先曝 川普親口說：伊朗戰爭「結束了」
馬桶黃垢刷不掉？達人噴1物輕鬆解決：1小時後全清光

馬桶黃垢刷不掉？達人噴1物輕鬆解決：1小時後全清光