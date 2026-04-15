才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯

美國總統川普。（美聯社）

據雅虎 新聞報導，美國總統川普 周三發布了一張由AI（人工智慧）生成的迷因圖，畫面中耶穌擁抱著他。就在前一天，他才堅稱另一張曾在社群媒體分享、引發基督教保守派反彈的圖片，其實是將自己描繪為醫師，而非耶穌。

這張新圖片發布於Truth Social，來源為X的截圖。畫面中，川普站在麥克風前，耶穌從背後環抱著他，背景為美國國旗。

「激進左派的瘋子可能不喜歡這個，但我覺得這相當不錯！！！」川普在貼文中寫道。

本周稍早，川普曾因發布一張將自己形象類比為耶穌的圖片，遭部分支持者強烈批評。對此，他則辯稱，該圖其實是在表現他作為「醫師」修復問題的角色。

他周一接受CBS News訪問時表示，「我把那張圖理解為我在扮演醫生、解決問題。你可以看到紅十字標誌，也有醫護人員圍繞在我身邊。」他補充說，「我就像一名醫生，用輕鬆的方式幫助大家變得更好。我認為大多數人也是這樣理解的。」

該圖片最初於周日晚間發布在川普的Truth Social帳號上，並於周一被刪除。川普表示，他對引發的爭議感到意外，並解釋刪文原因，「我通常不會這麼做，但我不想讓任何人感到混淆。大家似乎產生了誤解。」

對此，眾議院議長強生（Mike Johnson）周二向媒體透露，他曾建議川普刪除該圖片。「我確實請他（川普）刪掉。」強生說。

副總統范斯則出面為川普辯護。這位皈依天主教、近期正宣傳新書的副總統周一在Fox News表示，該貼文「只是個玩笑」，而川普刪除圖片，是因為「他意識到許多人沒有理解他的幽默」。