伊朗公布美以襲擊 造成逾3000人死亡、300萬人流離失

伊朗控訴美以此次軍事行動已導致超過3000名平民死亡，約300萬人流離失所。圖為3月12日所拍攝，在伊朗德黑蘭東部一處遭炸毀的民宅。（新華社）

據新華社報導，伊朗 13日在向國際海事組織法律委員會提交的文件中披露，美國和以色列 對伊朗發動的軍事打擊對其海上運輸、人員安全等造成嚴重損失，39艘商船遭襲並沉沒、110艘傳統漁船被毀，另導致20名海員死亡。

文件還披露了美以多起針對伊朗海事基礎設施和救援能力的破壞，包括搜救船隻被擊沉、醫療船遭破壞、港口錨地船舶受損，以及船舶交通服務系統和導航系統受到干擾等。

伊朗指出，上述行為嚴重違反國際法，敦促國際海事組織法律委員會譴責此類攻擊，呼籲立即停止一切針對海事安全基礎設施、醫療船隻以及民用航運的行為。

文件顯示，美以軍事行動給伊朗造成嚴重損失，導致包括277名學生在內超過3000名平民死亡，逾12.5萬處民用設施被毀，339家醫院、857所學校及32所大學被毀，約300萬人流離失所，其中50萬人無家可歸。

伊朗表示，當前波斯灣及相關海域安全形勢惡化，是美國和以色列對伊朗實施軍事打擊的直接結果。現階段，不允許參與襲擊伊朗的國家船舶通行荷莫茲海峽；其他國家船舶如需通行，則須與伊朗主管部門進行協調，以確保航行安全和降低風險。

伊朗並稱，在敵對行動結束後，將與阿曼協調建立荷莫茲海峽安全通行框架，並將就相關進展向國際海事組織通報。

此外，據伊朗法爾斯通訊社14日報導，伊朗常駐聯合國 代表已致信聯合國秘書長，要求巴林、沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國和約旦五個中東地區國家就其在「對伊戰爭中所扮演角色」進行賠償。