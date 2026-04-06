整理包／美以對伊朗軍事打擊 4．6最新戰況

伊朗首都德黑蘭的阿札迪( Azadi)廣場6日遭到空襲後升起濃煙。路透

美國和以色列 對伊朗 發動的軍事打擊6日進入第38天。以下是最新戰事速覽：

美國

美國總統川普 在社交媒體發文，「美東時間周二（7日）晚上8點」。有媒體解讀認為，這是他再次推遲為摧毀伊朗能源設施行動所設的最後時限，往後延遲一天。

川普接受以色列媒體採訪時稱，美國正與伊朗進行「深入談判」，「很有可能」在7日的最後期限前與其達成協議。

《華爾街日報》援引知情官員的話報導說，美國與地區調解方正推動一項為期45天的停火協議，以期徹底結束美國與伊朗的戰爭，但目前達成協議的可能性「依然渺茫」。

伊朗

伊朗伊斯蘭共和國軍隊說，伊朗軍隊使用無人機襲擊了以色列南部城市迪莫納附近的石化基礎設施和位於科威特布比延島的美軍基地。

伊朗伊斯蘭革命衛隊發表聲明說，當天發動「真實承諾－4」行動第98波攻勢，對美國和以色列的指揮、作戰、後勤基地及軍工基礎設施實施打擊，一艘美軍兩棲攻擊艦在遭攻擊後被迫後撤至印度洋南部。

伊斯蘭革命衛隊稱其情報機構負責人哈德米在美以襲擊中身亡。隨後，以軍證實此事。

據伊朗法爾斯通訊社報導，伊朗阿薩盧耶等地的石油化工廠「遭敵軍襲擊」。

美國和以色列對伊朗謝里夫理工大學實施了空襲。美國和以色列還襲擊伊朗德黑蘭省，造成6名10歲以下兒童遇難。

美國和以色列襲擊了伊朗首都德黑蘭附近的巴哈雷斯坦，兩處住宅被破壞，救援隊在事故現場已發現13名遇難者。

伊朗外交部發言人巴加埃在德黑蘭舉行的新聞發佈會上說，伊朗已就調解方轉達的結束戰爭方案等問題準備好回應並將適時對外公佈，但伊朗表達自身立場「並不意味著讓步」。

以色列

以色列國防軍發表聲明說，以空軍根據情報在德黑蘭發動襲擊，致使伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬「聖城旅」特種作戰部隊（840部隊）的指揮官阿斯加爾·巴蓋里身亡。

阿聯

阿聯沙迦媒體辦公室說，位於沙迦的豪爾費坎港因防空系統攔截目標後碎片墜落引發火情，造成4人受傷。

阿聯富查伊拉媒體辦公室表示，當地主要電信運營商之一的辦公大樓遭無人機襲擊。

科威特

科威特衛生部發表聲明說，導彈攔截過程中產生的碎片落入該國北部一處居民區，造成6人輕傷。

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